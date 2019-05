Balé Nacional da China é uma das atrações de teatro e dança da semana

TEATRO

Kintsugi, 100 Memórias

O Lume Teatro (foto) encena peça escrita por Pedro Kosovski, cuja dramaturgia reúne lembranças dos intérpretes e suas histórias em grupo. Dir. Emilio García Wehbi. 120 min. 16 anos. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Estreia 6ª (24). 5ª, 6ª e sáb., 21h; dom. e fer., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 23/6.

Alfaces

A partir da história de três aeromoças em fim de carreira, o Coletivo Olivias discute o papel reservado às mulheres no mundo contemporâneo. 70 min. 12 anos. Oficina Cultural Oswald de Andrade (50 lug.). R. Três Rios, 363, Bom Retiro, 3222-2662. Estreia 2ª (27). 2ª e 4ª, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 12/6.

Festa de Inauguração

O grupo Teatro do Concreto reflete sobre o ato de destruir e reconstruir, inspirado pela descoberta, durante uma reforma no Congresso Nacional, de frases escritas por operários em uma parede. 80 min. 18 anos. Sesc Pompeia. Espaço Cênico (60 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Estreia 5ª (30). 5ª, 6ª e sáb., 21h30; dom., 18h30. R$ 6/R$ 20. Até 23/6.

Viva Sem Medo Suas Fantasias Sexuais

Com direção de Rogério Fabiano, a comédia mostra um casal que compra um manual para apimentar seu relacionamento. 90 min. 18 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. Estreia 5ª (30). 5ª, 21h. R$ 60. Até 25/7.

DANÇA

Balé Nacional da China

A companhia apresenta duas coreografias. ‘Lanternas Vermelhas’ (foto), dirigida pelo cineasta Zhang Yimou, faz sessões 4ª(29) e 5ª (30), às 21h. ‘Lago dos Cisnes’, dirigida por Natalia Makarova, tem sessões nos dias 1º/6, às 21h, e 2/6, às 15h. Credicard Hall (4.170 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. R$ 50/R$ 350.

5 Passos pra Não Cair no Abismo

Vinda do Rio de Janeiro, a Companhia Urbana de Dança, dirigida por Sonia Destri Lie, apresenta coreografia inspirada no texto ‘Vórtice, Voragem, Vertigem’, de Caio Fernando Abreu. 50 min. 16 anos. Sesc Belenzinho. Sala de Espetáculos II (90 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (24) e sáb. (25), 21h30; dom. (26), 18h30. R$ 6/R$ 20.

Cão Sem Plumas

A Cia. de Dança Deborah Colker apresenta coreografia inspirada no poema de João Cabral de Melo Neto. Em cena, os bailarinos aparecem cobertos de lama, e seus passos evocam ‘homens-caranguejos’ – uma referência à população ribeirinha do rio Capibaribe, cuja pobreza é descrita no poema. 70 min. Livre. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Sérgio Cardoso. (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 4ª a sáb., 20h; dom., 17h. R$ 75/R$ 120. Até 2/6.

Entre o que Se Imagina e o que se Pode Tocar – Com Palavras no Meio

Dirigido por Zélia Monteiro, o Núcleo de Improvisação reúne bailarinos vendados em espetáculo que parte da ideia de desestabilizar corpos e padrões de comportamento. 50 min. 12 anos. Teatro Sérgio Cardoso. Sala Paschoal Carlos Magno (144 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 4ª (29) e 5ª (30), 19h. R$ 10.

Orquestra

Assinado por Anselmo Zolla, o espetáculo da Studio3 Cia. de Dança celebra a obra de Villa-Lobos, sob direção teatral de José Possi Neto. 60 min. Livre. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 4ª (29), 20h. R$ 40.