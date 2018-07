Balé da Cidade e outros grupos consagrados apresentam novas coreografias

Nesta semana, agenda de dança conta com apresentações de três grupos consagrados da cidade, que encenam novas coreografias

+ Na temporada ‘Danças e Quimeras’, o Balé da Cidade encena três coreografias – duas delas inéditas. Assinada por Chris Haring, ‘Deranged’ parte de mixagem com as vozes de David Bowie e dos bailarinos. Já pertencente ao repertório do grupo, ‘Adastra’, de Cayetano Soto, fala da luta pela conquista de sonhos. De Alessandro Pereira, ‘Trovador’ (foto abaixo) inspira-se na figura dos poetas medievais – e é seguida por um epílogo em homenagem a Bowie, assinado por Ismael Ivo, diretor da companhia. 120 min. 14 anos. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Estreia 6ª (6). 6ª, sáb., 4ª e 5ª, 20h; dom., 18h. R$ 12/R$ 80. Até 15/7.

+ O terceiro programa da temporada 2018 da São Paulo Companhia de Dança – que celebra os dez anos do grupo – tem a estreia de ‘Melhor Único Dia’ (foto abaixo). Assinada por Henrique Rodovalho, a coreografia se inspira no movimento de grandes grupos de animais. Além dessa, são apresentadas ‘Suíte de Raymonda’, de Guivalde de Almeida, e ‘Primavera Fria’, de Clébio Oliveira – ambas de 2017. Teatro Sérgio Cardoso (835 lug.). R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3288-0136. 6ª (6), 21h30; sáb. (7), 21h; dom. (8), 18h. R$ 30/R$ 50.

+ Dirigida por Hulda Bittencourt e Dany Bittencourt, a Cisne Negro Cia. de Dança encena duas coreografias. Assinada por Roberto Amorim, a inédita ‘A Luz Que Há em Ti’ (foto abaixo) busca abordar o comportamento dos indivíduos a partir da observação do outro. De Mário Nascimento, ‘Ziggy – Tributo a David Bowie’, que já integra o repertório do grupo, presta homenagem ao músico britânico. 60 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (7), 21h; dom. (8), 19h. R$ 30/R$ 60.