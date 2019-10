Baladas: confira as melhores festas para aproveitar a noite em São Paulo

6ª (11/10)

Cama de Gato

Para celebrar seu primeiro ano de existência, o bar recebe uma festa comandada pela banda britânica King Salami & the Cumberland Three. Nesta ocasião, as mesas do salão principal serão retiradas e todo o espaço será usado como pista. R. Amaral Gurgel, 453, V. Buarque, 3129-9581. 6ª (11), 19h/2h. Grátis.

Jambu Treme

A festa conta com DJs do Pará tocando ritmos como carimbó, lambada paraense e o famoso tecnobrega. Nossacasa Confraria das Ideias. R. Mourato Coelho, 1.032, V. Madalena. 6ª (11), 23h/6h. R$ 30. Inf.: bit.ly/JaTreme

Pop&Wave

Esta edição comemora 15 anos da festa. Os DJs Marcio Vaez, Alex Bonaccio e Alê Garanci recebem convidados especiais, que tocam o melhor dos anos 1980 e 1990, como o DJ Titio Marco Antonio, da Kiss FM, que fará um set especial com sucessos do rock. DJ Club. Al. Franca, 241, Jardins, 99715-0533. 6ª (11), 23h30/6h. R$ 30/R$ 60. Inf.: bit.ly/PopWave15

Sereianos

A festa vai do funk ao pop, com nomes como Aisha Mbikila, Ledah e Rafa Balera. ZIG Duplex. R. Araújo, 155, República, 97347-8996. 6ª (11), 23h59/6h. R$ 20. Inf.: bit.ly/Sereian

Sábado (12/10)

Chá da Alice São Paulo Halloween

Nesta edição de Dia das Bruxas, a festa sugere que o público se vista de acordo com o tema. No comando da pista, Leiloca Pantoja e Bruno Legitimo tocam sucessos do pop atual e clássicos dos anos 1990 e 2000. Via Matarazzo. Av. Francisco Matarazzo, 764, Água Branca, 3868-4442. Sáb. (12), 23h. R$ 35/R$ 80. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Justice for Artpop

A festa celebra os cinco anos desde o lançamento do álbum Artpop, da cantora Lady Gaga. Na pista, drag queens apresentam breves performances de dança ao longo da noite. ZIG Duplex. R. Araújo, 155, República, 97347-8996. Sáb. (12), 23h45/7h. Grátis. Inf.: bit.ly/ZIGArtPop

Lilás

A festa começa no fim da tarde e segue até a noite na cobertura do Tokyo. A música fica por conta de Tahira, Rodrigo Bento e Lilian Pratés, com clássicos da música brasileira. Tokyo. R. Major Sertório, 110, Centro, 3159-0190. Sáb. (12), 16h/22h. R$ 50/R$ 90 (até 17h, grátis). Inf.: bit.ly/LilásTk

Transmission 80s

Com especial da banda alemã de rock gótico X-Mal Deutschland, a casa toca clássicos dos anos 1980 com Gerson Rodrigues, Rodrigo Cyber, Ricardo Escudeiro e Zauber. Madame. R. Conselheiro Ramalho, 873, Bela Vista, 2592-4474. Sáb. (12), 23h30/6h. R$ 25/R$ 60. Inf.: bit.ly/Tran80

Domingo (13/10)

Paribar

A casa comemora 70 anos com um festival de festas de rua gratuito, ao som de brasilidades, hip hop, pop dos anos 1980 e música eletrônica. Participam nomes como AD Ferreira, DJ Tide e Magal. Pça. Dom José Gaspar, 42, Centro, 3159-0219. Dom. (13), 14h/21h. Grátis. Inf.: bit.ly/Paribar70

Tereza Vermelhou

Sucessos do soul, tropicália, samba de raiz, axé e pop animam a pista da festa de música brasileira. A entrada é gratuita até as 20h. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (13), 17h/23h30. R$ 15. Inf.: bit.ly/TerVerm