Balada: reabertura do Cafe de La Musique está entre as opções para aproveitar o fim de semana

Cafe de La Musique

A casa passou por uma reformulação. O misto de restaurante e casa noturna dá lugar para o que a casa chama de ‘discoteque’, com festas e atrações de house music. O ambiente, com capacidade para 300 pessoas, foi repaginado pelo designer alemão Rudolf Piper e a fachada também ganhou cara nova. A casa contará com DJ’s residentes. R. Jerônimo da Veiga, 358, Itaim Bibi, 96844-6462. 6ª, 22h/3h; dom., 20h/2h. R$ 80/R$ 300.

House Work Lab

A festa, dedicada ao movimento house music, espera receber 700 pessoas para dançar ao som de DJs brasileiros que tocam o gênero e seus subgêneros, como disco house, UK house e tech house. Para a ambientação, a decoração recebe LED e néon. O local escolhido para esta edição tem vista privilegiada para o Obelisco e o Parque Ibirapuera. Bar Obelisco. MAC USP. Av. Pedro Álvares Cabral, 1.301, 8º andar, V. Mariana, 2658-3188. Hoje (24), 23h/4h. R$ 60.

Heineken Urban Jungle

A marca promove o primeiro fim de semana do evento que tem a selva urbana como tema e ocupará um estacionamento no bairro da Barra Funda. No sábado (25), a banda Tuyo é uma das atrações. A pista fica por conta dos Djs Dcozta e Trepanado. No domingo (26), o trio Mental Abstrato leva jazz clássico e contemporâneo à festa. R. Brig. Galvão, 508, metrô Marechal Deodoro. Sáb. (25), dom. (26), 1º, 2, 8 e 9/2, 15h/22h. Grátis (reservas pelo site: bit.ly/urbj20)