Balada da Augusta, TEX Bar encerra as atividades neste fim de semana; confira outras dicas

+ Conhecido pelas mesas de sinuca, cardápio tex-mex e noites de rock, o TEX Bar encerra as atividades neste domingo (29) com as festas ‘John Wayne’ – 6ª (27) –; ‘Last Dance’, no sábado (28); e ‘Bat80’, com hits dos anos 1980, no domingo (29). R. Augusta, 1.053, Consolação. 6ª (27) e sáb. (28), 22h; dom. (29), 18h. R$ 40/R$ 80. Inf.: bit.ly/FimTEX

Alt-Hop

A 19ª edição da festa dedicada ao hip-hop e trap toca hits de nomes como Kendrick Lamar, Frank Ocean e Drake, com set comandado por DJs residentes, Miria’lves e a bicampeã do campeonato Red Bull Thre3Style, DJ Cinara. Casa da Luz. R. Mauá, 512, Centro, 3326-7274. Sáb. (28), 23h/6h. R$ 15/R$ 35. Inf.: bit.ly/AltHop19

Baile do Dennis

A festa é comandada pelo DJ e produtor Dennis, famoso pelos hits ‘Vou Pegar’ e ‘Malandramente’, e conta com participação de MCs convidados, entre eles Don Juan, Gui e Kekel. Sambódromo do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Sáb. (28), 17h/3h. R$ 200/R$ 350. Vendas pelo site: www.ingresse.com/dennis

Nø Mercy

No Club Jerome, as festas de sábado são dedicadas à cena eletrônica, do disco e deep ao house e techno. Nesta edição, participam os DJs residentes Marina Dias e Pedro Paulo e convidados. R. Mato Grosso, 398, Consolação, 2614-6526. Sáb. (28), 23h30/6h. R$ 80/R$ 130. Inf.: bit.ly/NMercyJul

NIX

A 3ª edição da festa comandada por mulheres recebe a DJ Caroline Morr, que conduz uma noite com variações de techno e house. Trackers Itaim. Av. 9 de Julho, 5.871, Itaim Bibi, 2640-9266. 6ª (27), 23h/6h. R$ 20/R$ 30. Inf.: bit.ly/TrackNIX

ODD

Nesta edição do projeto ‘Tododomingo’, a festa de música eletrônica agita a Casa das Caldeiras com sonoridades do house, techno e outros estilos conduzidos por DJs como Anvil FX, Mari Herzer e Vermelho Wonder. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (29), 15h/23h. R$ 20. Inf.: bit.ly/ODDCC

Rocks Off!

A festa resgata hits do rock com bandas como The Who e Pixies. Alberta #3. Av. São Luís, 272, República, 3214-5256. 6ª (27), 22h/5h. R$ 20/R$ 60. Inf.: bit.ly/RocksOff07

