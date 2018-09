Balada: 7 festas para aproveitar o feriado em São Paulo

Catuaba La Fiesta

Pop latino e do reggaeton animam a noite, com hits clássicos e atuais de nomes como Shakira, Cardi B e Maluma. Mundo Pensante. R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (8), 22h/5h. R$ 20. Inf.: bit.ly/MPCatLF

Jambu Treme

Ritmos musicais do Pará embalam a noite, com apresentação do grupo de dança de carimbó Mãe D’Água e participação dos DJs paraenses Low Eyes e Eduardo Lobo. Nossacasa Confraria de Ideias. R. Mourato Coelho, 1.032, V. Madalena. Hoje (7), 23h/6h. R$ 25. Inf.: bit.ly/NcJambuT

Love 2000

Os DJs Click, Caio Neiva e Ivan Inacio tocam clássicos de pop, rock, música nacional, black e funk dos anos 2000. Blitz Haus. R. Augusta, 657, Consolação, 2594-5557. Sáb. (8), 20h/6h. R$ 30/R$ 70. Inf.: bit.ly/BHLov20

Matilda

Músicas de artistas indie marcam presença na festa, como The Strokes e Arctic Monkeys. Milo Garage. Av. Pompeia, 1681, V. Pompeia. Sáb. (8), 22h30/6h30. R$ 15/R$ 20. Inf.: bit.ly/MGMatilda

Nø Mercy No Club Jerome, as festas de sábado são dedicadas à cena eletrônica, do disco e deep ao house e techno. Nesta edição, participam os DJs residentes Marina Dias e Pedro Paulo e convidados. R. Mato Grosso, 398, Consolação, 2614-6526. Sáb. (8), 23h30/6h. R$ 80/R$ 130. Inf.: bit.ly/CJNoMer

Tereza

A festa de música brasileira tem line up repleto de soul, tropicália, samba de raiz e axé. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (9), 17h/23h30. Grátis.

Tu Vens no Rooftop

O Quarteto São Jorge faz show ao vivo com repertório de nomes como Caetano Veloso, Criolo e Cazuza. DJs completam a festa. Tokyo. R. Major Sertório, 110, República. Hoje (7), 18h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/TKTuVens