Bailinho de carnaval do Palavra Cantada e outras atrações infantis em cartaz

O já tradicional bailinho de carnaval do Palavra Cantada ocupa, neste fim de semana, o Teatro Opus, que fica dentro do Shopping Villa-Lobos. No repertório, canções como ‘A Nossa Escola’, ‘Duelo de Mágicos’, ‘Pirata e Princesa’, ‘Língua do Pê’, ‘Carnaval das Minhocas’, ‘Carnaval sem Palavras’ e ‘Meus Dedinhos’, entre outros sucessos da banda – tudo apresentado em ritmos como marchinha, frevo, caboclinho e samba.Formado pela dupla de músicos Paulo Tatit e Sandra Peres, o Palavra Cantada surgiu em 1994, tem mais de 20 discos lançados e centenas de canções que conquistaram as crianças, como ‘Sopa’, ‘Bolacha de Água e Sal’ e ‘Menina Moleca’. Livre. Teatro Opus. Av. das Nações Unidas, 4.777, 3515-6666. Sáb. (9) e dom. (10), 15h. R$ 50/R$ 100.

Criado nos anos 1980, A Arca de Noé, clássico infantil de Vinicius de Moraes, marcou a infância de muitos pais de hoje em dia – e ainda encanta os pequeninos. Nesta edição do projeto Pequenos Contemporâneos, as músicas serão interpretadas e rearranjadas pelo cantor, compositor e multi-instrumentista André Abujamra e seus músicos convidados. Livre. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (9), 11h. R$ 5/R$ 17 (menores de 12 anos, grátis).

Entre retalhos e costuras, no espetáculo A Minicostureira, o público é convidado a refletir sobre seu potencial no mundo, por meio da imaginação e da concepção dos próprios planos, poderes e vontades. É inspirado no conto ‘A Moça Tecelã’, de Marina Colasanti, e na carta ‘A Tecelã’, do tarô Egípcio. Com direção de Débora e Cynthia Falabella. Livre. Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, 3223-2090. Sáb. e dom., 15h. R$ 40/R$ 50. Até 17/3.

As três atrações acima são dicas do site bora.aí.



CINEMA

Megamente

O Cine Meninada! exibe a animação que conta a história de um vilão que sonha em eliminar seu adversário, o Metro Man. Mas o que ele nem imaginava é que sua vida, com o objetivo alcançado, viraria monótona demais. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (9), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CIRCO

Uma Série de Surpresas

O espetáculo com Flavio Tris e Ricardo Malerbi parte do improviso e traz números de mágica e diversas brincadeiras para questionar a lógica das coisas. Tudo como muita interação entre os artistas e a plateia. Sesc Ipiranga. Teatro (220 lug.). R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 3340-2000. Dom. (10), 11h. R$ 5/R$ 17.

MÚSICA

Galinha Pintadinha e a Fabulosa Trupe

Tudo começa quando o Pintinho, fugindo do inimigo Gavião, perde-se da Galinha Pintadinha e do Galo Carijó. Ele contará com ajuda dos amigos da Popó para reencontrar seus pais. Além de música, o espetáculo conta com efeitos especiais de luz, som e vídeo. Teatro Dr. Botica. Shopping Metrô Tatuapé. R. Domingos Agostim, 91, Tatuapé, 2251-5775. Sáb. (9) e dom. (10), 14h30 e 17h30. R$ 70.

SHOPPING

Casa da Família Valentins

Em uma estrutura de 110m2, cada cenário traz uma atividade diferente, tendo como tema

os famosos personagens do canal Gloob. A missão dos visitantes é encontrar um grande mapa deixado pelo vilão Rodolfo, que indica onde ele escondeu o cobiçado Capacete da Memória. As atividades buscam desenvolvero raciocínio lógico e a criatividade das crianças. Shopping Anália Franco. Av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé, 2643-4520. Inauguração: hoje (8). 13h/20h30 (sáb. e fer., 10h/ 20h30). Até 5/3.

TEATRO

La Bamba

Com o objetivo de mostrar a importância de cuidar das águas e do meio ambiente, o grupo Das Dores Circo Teatro traz um espetáculo que conta a história de uma banhista e um salva-vidas. Eles se encontram na praia e se deparam com as consequências da interferência do ser humano, especialmente o lixo espalhado pelo local. Sesc Carmo. Área de Convivência (40 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. Hoje (8), 15h. Grátis.

O Rei Leão

Com uma adpatação voltada para as crianças, a montagem conta a famosa história do príncipe Simba, o leãozinho que, ao crescer, precisa se familiarizar e lidar com os perigos da selva. Ele conta com a ajuda do pai, o rei Mufasa, que o ensina a respeitar o ciclo da vida e a natureza. A autoria, adaptação e direção é de Tiago Pessoa. Teatro J. Safra. R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Estreia sáb. (9). Sáb. e dom., 16h. R$ 25/R$ 60. Até 31/3.