BaianaSystem e Vanessa da Mata estão entre os artistas que fazem show no fim de semana

Anavitória

Em show especial que celebra o Dia dos Namorados, a dupla formada por Ana Caetano e Vitória Falcão interpreta músicas como ‘Fica’ e ‘Trevo’. Espaço das Américas (3.040 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (14), 22h (abertura, 20h). R$ 120/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

BaianaSystem

No ‘Sulamericano Show’, o grupo apresenta as músicas do álbum mais recente, ‘O Futuro Não Demora’ (2019). Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (14), 22h (abertura). R$ 120 (3º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Edi Rock

Integrante do grupo Racionais MC’s, o rapper apresenta as músicas do novo álbum, ‘Origens’. A banda Haikaiss participa do show de hoje (14) e o rapper Bivolt é o convidado de sábado (15). Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (14) e sáb. (15), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Eliana Pittman

Passando por samba e carimbó, a cantora faz show com participação de Maria Alcina. ‘Das 200 para Lá’, de João Nogueira, é um dos seus sucessos. Café Society (140 lug.). R. Amauri, 334, Itaim Bibi, 3071-4591. 6ª (14), 22h. R$ 68/R$ 90. Cc. e Cd.: A, M e V.

Jeniffer Nascimento

Vencedora do programa ‘PopStar’, da TV Globo, ela faz show com temas românticos nacionais e estrangeiros. Péricles é o convidado especial da apresentação. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (14), 21h30. R$ 40/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Língua de Trapo

Importante nome da Vanguarda Paulista, a banda faz show comemorativo dos 40 anos de carreira. Wandi Doratiotto participa da apresentação de hoje (14); Jyca & Turcão estarão no palco no sábado (15). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (14) e sáb. (15), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Living Colour

A banda de funk metal apresenta show em que comemora os 30 anos do álbum ‘Vivid’. O grupo Remove Silence abre a noite. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 6ª (14), 20h (abertura dos portões). R$ 160/R$ 480. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

Nando Reis

Na turnê ‘Esse Amor Sem Preconceito’, o cantor e compositor lança o álbum ‘Não Sou Nenhum Roberto, Mas às Vezes Chego Perto’, só com músicas de Roberto Carlos. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (14) e sáb. (15), 22h. R$ 90/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo César Pinheiro

Um dos grandes compositores do Brasil faz 70 anos e é celebrado por parceiros. Dori Caymmi, Sergio Santos e Miguel Rabello participam do show de hoje (14). Lenine, Breno Ruiz, Eduardo Gudin e Mônica Salmaso estarão no palco no sábado (15). Amélia Rabello, Renato Braz e Julião Pinheiro se apresentam no domingo (16). Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (14) e sáb. (15), 21h; dom. (16), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sinara

Tendo entre seus integrantes filho (José) e netos (Francisco e João) de Gilberto Gil, o grupo apresenta as músicas do álbum ‘Menos É Mais’ (2017), em que passa por rock e soul. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (14), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

The Neighbourhood

Depois de se apresentar no Lollapalooza 2018, a banda de indie rock está de volta ao Brasil. O grupo Health faz a abertura. Tom Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (14), 21h30. R$ 290/R$ 520. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (15)

ÀTTØØXXÁ

O grupo mistura pagode baiano e batidas eletrônicas. A faixa ‘Elas Gostam (Popa da Bunda)’, gravada com o Psirico, foi sucesso no carnaval de 2018. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. Sáb. (15), 20h30; dom. (16), 17h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Badi Assad

Com base em seu primeiro livro, ‘Volta ao Mundo em 80 Artistas’, a cantora, compositora e violonista criou sua nova turnê. Músicas de estilos e idiomas distintos fazem parte do show. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (15), 22h30. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dead Fish

Formado por Rodrigo Lima (vocal), Ric Mastria (guitarra) e Marco Melloni (bateria), o trio de hardcore faz show de lançamento do oitavo álbum, ‘Ponto Cego’. O grupo carioca Braza abre a noite. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (15), 22h (abertura). R$ 120/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Edi Rock

Leia mais acima

Edvaldo Santana

Em show com participação de Alzira E, o cantor e compositor lança o álbum ‘Edvaldo e Banda Ao Vivo 2’. Acompanhado por big band, o artista passa por samba, reggae e repente. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (15), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Erasmo Carlos

O ‘Tremendão’ faz show do elogiado álbum ‘Amor é Isso’ (2018), com 12 canções inéditas. Entre seus parceiros neste trabalho, estão Marisa Monte, Emicida e Samuel Rosa. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (15), 22h (abertura, 20h30). R$ 120/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fagner

Perto de completar 70 anos, o cantor e compositor faz show com seus sucessos. ‘Borbulhas de Amor’ está entre eles. Espaço das Américas (3.126 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (15), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 140/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Língua de Trapo

Leia mais acima

Nando Reis

Leia mais acima

Nenhum de Nós

Em show de formato acústico e elétrico, a banda relança os álbuns ‘Paz e Amor’ e ‘Paz e Amor Acústico’, que estão completando respectivamente 20 e 10 anos de gravação. ‘Camila, Camila’ é uma das músicas. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (15), 21h. R$ 50/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo César Pinheiro

Leia mais acima

Pin Ups

Precursora do indie brasileiro, a banda lança ‘Long Time No See’, primeiro álbum de inéditas em duas décadas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (15), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

The Exploited

Importante nome do punk internacional, a banda escocesa apresenta músicas que marcaram seus 40 anos de carreira. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (15), 18h (abertura). R$ 120/R$ 240. Vendas pelo site: www.ticketbrasil.com.br

The Maine

A banda de rock americana vem ao Brasil no rastro do lançamento do sétimo álbum de estúdio, ‘You Are OK’. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. Sáb. (15), 19h. R$ 140/R$ 210. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Vanessa da Mata

Ela faz show de seu novo disco, ‘Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina’ (2019). O hit ‘Ai, Ai, Ai’ está na apresentação. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (15), 22h. R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos

Domingo (16)

ÀTTØØXXÁ

Leia mais acima

Bárbara Eugênia

Sintetizadores e sons eletrônicos dominam o álbum mais recente da cantora, ‘Tuda’. Parcerias com Zeca Baleiro, Tulipa Ruiz e Felipe Cordeiro integram o disco. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (16), 18h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cuatro Pesos de Propina

Ska, reggae e música latina fazem parte do som do grupo uruguaio, que apresenta as músicas do álbum ‘La Llama’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Dom. (16), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Lívia Mattos

No ‘Arraiá da Sanfoneira’, a artista apresenta repertório tradicional de São João, incluindo clássicos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, João do Vale, entre outros mestres da canção nordestina. Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Dom. (16), 17h. Grátis.

Max & Iggor Cavalera

Fundadores e ex-integrantes do Sepultura, os irmãos se reúnem para interpretar músicas de dois álbuns clássicos da banda, ‘Beneath the Remains’ (1989) e ‘Arise’ (1991). Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (16), 18h. R$ 240/R$ 340. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Misturando ritmos como ska, reggae e rock- steady, a banda mostra as músicas do EP ‘#10’, que comemora seus dez anos de carreira. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (16), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo César Pinheiro

Leia mais acima

Rhaissa Bittar

Com canções de nomes como Siba e Jorge Ben, a cantora lança o terceiro álbum, ‘João’, misturando samba, jazz e folk. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (16), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Romero Lubambo e Dianne Reeves

O violonista e a cantora atuam juntos há 20 anos. Ao lado de Fábio Torres (piano), Sidiel Vieira (baixo) e Thiago Rabelo (bateria), a dupla interpreta MPB, blues e outros estilos. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (16), 18h e 21h. R$ 150/R$ 195. Cc.: todos. Cd: todos.

Alice Caymmi

Ao lado do pianista Itamar Assiere, Alice Caymmi mostra o álbum ‘Electra’ (2019), com músicas de nomes como Maysa e Fagner. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 3ª (18) e 4ª (19), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos

4ª (19)

Alice Caymmi

Leia mais acima

Ana Cañas

Ela apresenta as músicas do disco ‘Todxs’ (2018), calcado no feminismo, em formato intimista. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (19) e 5ª (20), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Atitude 67 e Vitor Kley

O grupo divide a noite com o cantor. Ele apresenta as músicas do álbum ‘Adrenalizou’, incluindo o sucesso ‘O Sol’. Já o Atitude 67 mostra sua mistura de samba e reggae. Espaço das Américas (7.750 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4ª (19), 23h (abertura, 21h). R$ 90/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (20)

Ana Cañas

Leia mais acima

Art Popular

Para contar a história do samba, o grupo apresenta a encenação ‘Os Bambas’, em que cada integrante representa um membro do grupo fictício. Canções de Agepê, Adoniran Barbosa e outros compositores ganham releituras. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (20), 21 e 22/6, 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Del Rey

O cantor China e integrantes do Mombojó formam a banda, que toca músicas compostas por Roberto e Erasmo Carlos no show ‘Encontro de Brotos’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª (20), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Djonga

Revelação do rap contemporâneo, ele apresenta o repertório do álbum ‘O Menino que Queria Ser Deus’ (2018). Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (20), 18h30; 21/6, 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Filipe Catto

Em formato voz e violão, o cantor repassa músicas que marcaram sua carreira, entre elas ‘Saga’, ‘Roupa do Corpo’ e ‘Adoração’. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 5ª (20) e 21/6, 20h30. R$ 45. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luedji Luna

Neste show, ela interpreta músicas do EP ‘Mundo’, que tem faixas do álbum ‘Um Corpo no Mundo’ (2017) remixadas pelo DJ Nyack. ‘Acalanto’ está entre as faixas do trabalho. DJ Vitonez, Zudizilla, Stefanie e Dory participam do show. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (20), 21h (abertura). R$ 20/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Especial

Jazz at Lincoln Center Orchestra com Wynton Marsalis

Marsalis é o diretor artístico do grupo, que faz concertos em diversas unidades do Sesc. Na 4ª (19), mesmo dia em que o músico e Todd Stoll conversam com o público sobre jazz no Sesc Consolação, às 20h, a unidade recebe, às 14h30, ensaio do concerto Vozes Visionárias: Mestres do Jazz, com a presença dos convidados Nailor Proveta (saxofone e clarinete) e Ari Colares (percussão). A primeira apresentação ocorre no Sesc Campo Limpo, na 5ª (20), às 17h. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. 5ª (20), 17h. Grátis.

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 4ª (19), 14h30 (ensaio) e 20h (bate-papo). Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Música Clássica

Boston Philharmonic Youth Orchestra

Benjamin Zander rege a Boston Philharmonic Youth Orchestra, em concerto com a pianista Anna Fedorova (foto acima). Obras de Rachmaninoff e Shostakovich estão no programa da apresentação, que integra a série Concertos Internacionais da Tucca. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (18), 21h. R$ 80/R$ 320. Vendas: ingressos@tucca.org.br

O Caso Makropulos

A soprano Eliane Coelho (foto acima) é protagonista da ópera do compositor checo Leos Janácek. A direção musical é de Ira Levin (EUA) e a direção cênica de André Heller-Lopes, que também assina os figurinos. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 4ª e 6ª, 20h; dom., 17h. R$ 30/R$ 80. Até 23/6. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jazz Sinfônica

Sob regência de João Maurício Galindo, a orquestra interpreta obras de Cyro Pereira, Chick Corea, entre outros autores. Paula Valente (sax soprano), Nelton Essi (bateria) e Fernando Corrêa (guitarra) são os solistas. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (14) e sáb. (15), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da USP

Obras compostas por Camargo Guarnieri, Mario Ficarelli e Aylton Escobar estão no programa do concerto, regido por Ricardo Bologna. Karin Fernandes (piano) e Fernando Hashimoto (percussão) são os solistas. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (15), 21h. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Collins rege e toca Mozart

O clarinetista Michael Collins rege a orquestra e apresenta o ‘Concerto para Clarinete em

Lá Maior’, composto por Mozart. Obras de autores como Joseph Haydn também estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (20) e 21/6, 20h30; 22/6, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (20), 10h. R$ 15.

Osesp: Peleggi e Cohen

Em concerto com o pianista Arnaldo Cohen, a orquestra interpreta obras de Bach, Brahms, Flo Menezes e Liszt, sob regência de Valentina Peleggi. Ludmilla Bauerfeldt (soprano) e Ana Lucia Benedetti (mezzo soprano) participam. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (14), 20h30; sáb. (15), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.