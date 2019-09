BaianaSystem e Ney Matogrosso estão entre os nomes que se apresentam na sexta edição do Coala Festival

+ Reunindo nomes de várias gerações da música brasileira, o Coala Festival chega à 6ª edição. A programação de shows (confira os horários abaixo), entremeada por DJs, começa no sábado (7), com Josyara. Para o mesmo dia, estão programados o encontro de Elba Ramalho com Mariana Aydar e a apresentação da banda BaianaSystem (foto acima).

No domingo (8), Chico César canta com Maria Gadú e, na sequência, sobem ao palco Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz. Ney Matogrosso (foto acima) encerra a noite com o show ‘Bloco Na Rua’, em que interpreta canções de Rita Lee, Raul Seixas, entre outros. Memorial da América Latina. Praça Cívica. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Sáb. (7) e dom. (8), 11h (abertura dos portões). R$ 180 (R$ 135, entrada solidária com a entrega de 1 kg de alimento; ingresso avulso disponível apenas para domingo); R$ 240 (passe para os dois dias). Vendas pelo site: www.totalacesso.com

Horários:

Sábado (7)

11h – 12h30: DJ Set da Curadoria

12h30 – 13h30: Odara Kadiegi

13h30 – 14h20: Josyara

14h20 – 14h50: DJ Flavya

14h50 – 15h40: Dona Onete

15h40 – 16h15: DJ EB x

DJ Sleep e convidados

16h15 – 17h05: Duda Beat

17h05 – 17h35: UBUNTO

17h35 – 18h35: Elba Ramalho convida Mariana Aydar

18h35 – 19h05: Radiola Serra Alta ft. Jéssica Caitano

19h05 – 19h55: Mestre Anderson Miguel part. Renata Rosa

19h55 – 20h40: Ministereo Público

20h40 – 22h: BaianaSystem

Domingo (8)

11h – 12h30: DJ Set da Curadoria

12h30 – 13h30: Ju Mineira

13h30 – 14h20: Curumin convida Geovana e Saulo Duarte

14h20 – 14h50: Mary G

14h50 – 15h40: Afrocidade

15h40 – 16h10: SHAKA

16h10 – 17h10: Chico César e Maria Gadu

17h10 – 17h40: Carlos do Complexo

17h40 – 18h30: Letieres Leite & Orkestra Rumpilezz

18h30 – 19h10: DKVPZ ft. Kevin O Chris

19h10 – 20h: Djonga

20h – 20h45: Discopédia

20h45 – 22h: Ney Matogrosso