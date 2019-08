‘Bacurau’ tem sessões de pré-estreia em São Paulo; confira os lançamentos da semana

PRÉ-ESTREIAS

Anna – O Perigo Tem Nome

(Anna, França/2019, 119 min.) – Ação. Dir. Luc Besson. Com Sasha Luss, Helen Mirren. Oficialmente, Anna Poliatova é uma modelo famosa. Mas um segredo faz com que ela se torne uma das assassinas mais perigosas e bem treinadas do governo. 18 anos.

Bacurau

(Brasil/2019, 132 min.) – Suspense. Dir. Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Com Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier. Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado no sertão brasileiro descobrem que a comunidade não consta mais em qualquer mapa. 16 anos.

ESTREIAS

Um Amor Impossível

(Un Amour Impossible, França-Bélgica/2018, 135 min.) – Romance. Dir. Catherine Corsini. Com Virginie Efira, Niels Schneider. Rachel, funcionária de escritório, conhece Philippe, jovem de família burguesa. Após terem uma filha, Philippe recusa a se casar e Rachel tem de criar a criança sozinha. 16 anos.

Brinquedo Assassino

(Child's Play, EUA/2019, 90 min.) – Terror. Dir. Lars Klevberg. Com Aubrey Plaza. Andy e sua mãe se mudam para uma nova cidade. No aniversário, ele ganha um boneco moderno, que passa a demonstrar um comportamento obsessivo. 16 anos.

Os Brinquedos Mágicos

(Tea Pets, China/2019, 98 min.) – Infantil. Dir. Gary Wang. Com Shi Lei, Yuan Zeyu, Guanlin Ji. Atang é um boneco que vive em uma loja de chá com seus amigos, mas debocham dele por não conseguir ganhar cor. Quando um robô surge na loja dizendo ser do futuro, Atang e seus amigos decidem embarcar em uma aventura. Livre.

Entre Tempos

(Ricordi?, Itália-França/2019, 107 min.) – Drama. Dir. Valerio Mieli. Com Luca Marinelli, Linda Caridi. Lui e Lei formam um casal intenso e apaixonado. Juntos durante anos, seus sentimentos estão em conflito constante: enquanto Lui acredita em um futuro brilhante, Lei não consegue deixar de viver no passado. 14 anos.

O Incerto Lugar do Desejo

(Brasil/2019, 71) – Documentário. Dir. Paula Trabulsi. Uma mulher se vê diante de uma situação em que um forte desejo seria capaz de mudar toda a sua vida. Essa e outras questões pessoais de Ana Thereza servem como ponto de partida para abordar o objeto principal do filme: o desejo. 12 anos.

Uma Noite Não É Nada

(Brasil/2018, 96 min.) – Drama. Dir. Alain Fresnot. Com Paulo Betti, Luiza Braga, Claudia Mello. São Paulo, 1980. Agostinho, um decadente professor de física, se apaixona por uma de suas alunas, Márcia, emocionalmente perturbada e soropositiva. Eles iniciam um relacionamento, ameaçando o casamento do homem com Januária. 14 anos.

Pássaros de Verão

(Birds of Passage, Colômbia-Dinamarca-México-França/2019, 125 min.) – Drama. Dir. Cristina Gallego, Ciro Guerra. Com José Acosta, Carmiña Martínez. Na década de 1970, na Colômbia, uma família de nativos de Wayuu vive envolvida com a venda de maconha. Quando a honra de todos tenta resistir à ganância humana, a guerra de clãs põe em perigo suas vidas. 18 anos.

Socorro! Virei Uma Garota

(Brasil/2019, 110 min.) – Comédia. Dir. Leandro Neri. Com Thati Lopes, Victor Lamoglia. Júlio, um garoto tímido, faz um pedido a uma estrela cadente: ser a pessoa mais popular da escola. Logo ele se transforma em uma garota, Júlia, e precisa aprender a lidar com sua nova imagem. 12 anos.

O Verde Está do Outro Lado

(Chile/2019, 71 min.) – Documentário. Dir. Daniel A. Rubio. Desde 1980, a gestão da água foi privatizada em todo o Chile, levando pequenos agricultores à falência. O congresso chileno concorda com a necessidade de mudar as leis, mas encontra dificuldade para combater a influência de empresas da agricultura e mineração. 10 anos.