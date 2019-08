‘Bacurau’ e ‘Yesterday’ estreiam esta semana em São Paulo; confira todos os lançamentos

O Amor Dá Trabalho

(Brasil/2019, 100 min.) – Comédia. Dir. Alê McHaddo. Leandro Hassum. O trapaceiro Ancelmo morre e fica preso no limbo. Para garantir seu lugar no céu, ele precisa praticar uma boa ação e bancar o cupido por um casal com personalidades divergentes. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Anna – O Perigo Tem Nome

(Anna, França/2019, 119 min.) – Ação. Dir. Luc Besson. Com Sasha Luss. Anna Poliatova, modelo famosa, guarda um segredo: ela é, na verdade, uma das assassinas mais perigosas do governo. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

Bacurau

(Brasil/2019, 132 min.) – Suspense. Dir. Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles. Com Barbara Colen, Sônia Braga. Pouco após a morte de dona Carmelita, aos 94 anos, os moradores de um pequeno povoado descobrem que a comunidade não consta mais no mapa. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

O Filho do Homem

(Brasil/2019, 120 min.) – Drama. Dir. Alexandre Machafer. Com Allan Ralph. Maria recebe a visita do Anjo Gabriel, que traz a mensagem de sua gravidez do Espírito Santo. José casa-se com ela e assume a criança para criar como sua. Em um humilde estábulo nasce Jesus. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Minha Lua de Mel Polonesa

(Lune de Miel, França/2019, 78 min.) – Comédia. Dir. Elise Otzenberger. Com Judith Chemla. Anna e Adam viajam até o interior da Polônia, no vilarejo onde vive o avô de Adam. Durante a visita, ele não se empolga muito com a ideia; ela, entretanto, quer aproveitar para conhecer melhor as raízes de sua própria família. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

A Mulher do Meu Marido

(Brasil/2019, 95 min.) – Comédia. Dir. Marcelo Santiago. Com Luana Piovani. Após anos de casamento com Pedro, Joana descobre que está sendo traída. Mesmo triste, percebe que o caso extraconjugal faz bem ao marido, então finge não saber do relacionamento. Um dia, Joana conhece o argentino Martin e passa a ter também um caso. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Verão de 84

(Summer of ‘84, EUA/2019, 105 min.) – Terror. Dir. François Simard, Anouk Whissell. Com Graham Verchere. Quando chega o período de férias, Davey e os amigos do bairro começam a suspeitar que as crianças estão desaparecendo no local. Os quatro amigos passam a reunir provas de que estão morando perto de um assassino em série, embora os adultos não acreditem em suas teorias. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Yesterday

(Reino Unido/2019, 116 min.) – Comédia. Dir. Danny Boyle. Com Himesh Patel. Ao acordar em uma linha do tempo alternativa, um músico percebe que ele é a única pessoa na Terra que conhece os Beatles, banda que, para as outras pessoas, nunca existiu. 12 anos. Confira salas e horários de exibição