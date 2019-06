Baco Exu do Blues, Dona Onete e Daryl Hall e John Oates estão entre os shows da semana

6ª (7)

Baco Exu do Blues

‘Bluesman’, segundo álbum do rapper, figurou nas listas de melhores discos de 2018. Na apresentação, ele destaca músicas deste trabalho e de ‘Esú’ (2017). Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (7), 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Curumin

O cantor, compositor e multi-instrumentista apresenta as músicas do álbum ‘Boca’ (2017). Reggae, pop e sons sintéticos estão em faixas como ‘Boca de Groselha’. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (7), 23h (abertura). R$ 25/R$ 35. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Dona Onete

Prestes a completar 80 anos, no dia 18/6, Dona Onete lança o terceiro álbum de sua carreira, ‘Rebujo’, em uma edição da festa Je Treme Mon Amour. BNegão participa do show em que a diva do carimbó exalta as belezas amazônicas, especialmente as do Pará. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (7), 23h (abertura com DJs; show, 0h30). R$ 60/R$ 120. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Francineth e grupo Batuqueiros e Sua Gente

Após 20 anos fora dos palcos, a cantora de samba lança álbum ao lado do grupo. Os músicos João Camarero e Nailor Proveta, além do Quarteto Alma Negra, participam da apresentação. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (7), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Illy

‘Voo Longe’ é o primeiro álbum da cantora baiana, com músicas de Davi Moraes, Djavan e outros. Museu da Imagem e do Som (MIS). Auditório (172 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª (7), 21h. R$ 14. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Jorge Drexler

Vencedor do Oscar, o uruguaio apresenta show da turnê ‘Silente’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 6ª (7), 20h30. R$ 80/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mustache & os Apaches

Retomando suas origens acústica, a banda faz show do álbum ‘Três’ (2018). Canções de outros discos – entre elas, ‘Chuva Ácida’ – estão no repertório. Os grupos Picanha de Chernobill e Teko Porã participam do show. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (7), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (8)

André Mehmari e Danilo Brito Duo

Mehmari (piano) e Brito (bandolim) se apresentam em formação de duo, interpretando temas autorais e de compositores como Garoto e Zequinha de Abreu. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (8), 20h e 22h30. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Angra

Tendo Rafael Bittencourt como vocalista, a banda de metal melódico apresenta a ‘Magic Mirror Tour’, última parte da turnê do álbum ‘ØMNI’, que saiu no ano passado. Templo Music (900 lug.). R. Guaimbé, 344, Mooca. Sáb. (8), 21h. R$ 60/R$ 120. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Cabruêra

Apostando na mistura de ritmos nordestinos, a banda tem mais de 20 anos de carreira. Neste show, o quarteto destaca as músicas do sexto álbum, que saiu no ano passado. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (8), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Capital Inicial

A turnê ‘Sonora’ é baseada no álbum mais recente do grupo, lançado em 2018. Lucas Silveira, vocalista da banda Fresno, foi o produtor do trabalho. Os sucessos ‘Não Olhe pra Trás’ e ‘Natasha’ não ficam de fora. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (8), 22h. R$ 90/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jards Macalé

Primeiro álbum de inéditas do artista em 21 anos, ‘Besta Fera’ (2019) está sendo lançado em vinil. No repertório, estão composições de Macalé com nomes da cena contemporânea da MPB – entre eles, Tim Bernardes e Romulo Fróes. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (8), 21h; dom. (9), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcel Powell

Filho de Baden Powell, o violonista apresenta temas que gravou nos álbuns ‘Só Baden’ (2016) e ‘Tempo Livre’ (2018). Choro, jazz e música erudita estão entre suas influências. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. Sáb. (8), 22h. R$ 35/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Ouro Negro

Fundada em 2001 pelos músicos Mario Adnet e Zé Nogueira, a orquestra celebra a obra do maestro Moacir Santos, especialmente os temas gravados no lendário álbum ‘Coisas’ (1965). Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (8), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Vibrators

Formada em 1976, a banda punk inglesa apresenta sucessos como ‘Baby Baby’ e ‘Automatic Lover’, em noite dividida com os grupos Flicts, Lixomania, Corazones Muertos e Os Brutus. Jai Club. R. Vergueiro, 2.676, V. Mariana. Sáb. (8), 19h (abertura). R$ 80. Vendas pelo site: www.pixelticket.com.br

Tiganá Santana

Ao lado de quatro músicos, o cantor e compositor lança o quarto disco da carreira. Com dez faixas, o trabalho mescla instrumentos eletrônicos ao lado dos acústicos. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (8), 21h; dom. (9), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Wado

Influenciado por samba e rock, o catarinense tem 17 anos de carreira. Neste show, ele lança o álbum ‘Precariado’ (2018). Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (8), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (9)

Ana Cañas

Ela apresenta as músicas do disco ‘Todxs’ (2018), calcado no feminismo, em formato de jazz. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Dom. (9), 19h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Criolo

A atual turnê do artista é inspirada na politizada música ‘Boca de Lobo’, que gerou videoclipe lançado no ano passado. Ele apresenta sucessos da carreira com novos arranjos e canções inéditas. Sesc Guarulhos. Ginásio. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Dom. (9), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Jair Oliveira e Luciana Mello

A dupla faz show em homenagem aos 80 anos do pai, Jair Rodrigues. Centro Cultural Fiesp. Calçada. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp. Dom. (9), 16h. Grátis.

Jards Macalé

Leia mais acima

Periphery

Pela primeira vez em São Paulo, a banda de metal progressivo apresenta músicas representativas da carreira, iniciada em 2005. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Dom. (9), 20h (abertura, 18h30). R$ 280/R$ 380 (meia-entrada com 1 kg de alimento não perecível). Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Raul de Souza

Prestes a completar 85 anos, o trombonista apresenta o repertório do álbum ‘Blue Voyage’ (2018). Airto Moreira e Amilton Godoy são convidados especiais da apresentação. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (9), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Renato Braz

Ao lado dos percussionistas Bré e Paulino Dias, o cantor apresenta o show ‘Renato Braz – Autores’, reunindo compositores de várias gerações. Os músicos Breno Ruiz (piano e voz), Mário Gil (violão e voz), Marcelo Menezes (violão e voz), Cristóvão Bastos (piano) e Miguel Rabello (violão e voz), além de Roberto Didio (texto), fazem participações especiais. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (9), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Scalene

Comemorando dez anos de carreira, o quarteto repassa músicas dos três álbuns, além do EP ‘+gnetite’ (2018). O grupo Far From Alaska, Cyro, do grupo Menores Atos, e Keops e Raony, do Medulla, participam da apresentação. Sesc Pompeia. Deck. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (9), 16h. Grátis.

Tiganá Santana

Leia mais acima

Verônica Ferriani

A cantora apresenta o álbum ‘Aquário’, terceiro de sua carreira, em formato intimista. O trabalho tem 12 faixas autorais. Salomão Soares (piano) e Patricia Ribeiro (violoncelo) a acompanham. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (9), 18h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

2ª (10)

André Abujamra

Passeando por várias fases da carreira, o cantor e compositor faz o show ‘As 9 Faces do Sr. Abu’, em que relembra canções como ‘Alma Não Tem Cor’ e ‘O Mundo’. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 2ª, 20h. Pague quanto quiser (pelo site www.sympla.com.br, R$ 20). Até 24/6.

3ª (11)

Daryl Hall e John Oates

Com mais de 40 anos de carreira, Daryl Hall e John Oates vêm pela primeira vez ao Brasil. ‘Maneater’ e ‘I Can’t Go for That (No Can Do)’ estão entre os sucessos que marcaram a carreira dos americanos. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (11), 21h30 (abertura, 19h30). R$ 230/R$ 420. Cc.: todos. Cd.: todos.

Diomedes Chinaski

Em show da mixtape ‘Comunista Rico’, o rapper mostra sua aproximação com o trap. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (11), 23h (abertura). R$ 20 (até 23h59, grátis). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Eduardo Dussek

Em show da Campanha de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa, o artista aborda o tema com descontração, relembrando ‘Rock da Cachorra’ e outros sucessos. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (11), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Felipe Cordeiro e Gaby Amarantos

Trabalhando com os estilos musicais do Pará, eles se encontram neste show, em que passam por guitarrada e tecnobrega. Baretto (65 lug.). R. Vittorio Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4000. 3ª (11), 20h (abertura). R$ 180. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Maria Gadú

No show ‘Pelle’, ela apresenta temas no formato voz e violão/guitarra. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (11), 21h. R$ 100/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (12)

Chico César

Nesta aula-espetáculo, o compositor apresenta temas que marcaram sua trajetória e também conversa com o público. Sesc Guarulhos. Sala 4 – Auditório. R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 4ª (12), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

João Camarero

Um dos principais nomes do violão brasileiro contemporâneo, ele lança o álbum ‘Vento Brando’, em show com a participação do pianista Cristóvão Bastos. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 4ª (12), 20h30. R$ 7.50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rael

Em show do Dia dos Namorados, o rapper se apresenta em formato voz e violão, misturando músicas autorais a sucessos de Bob Marley e Exaltasamba. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 4ª (12), 21h30 (abertura, 20h). R$ 80/R$ 160 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Simoninha e Sabrina Parlatore

Acompanhados por orquestra, os cantores interpretam repertório romântico. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 4ª (12), 21h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (13)

Bruna Caram e Marina de la Riva

No show ‘Baile da Revanche’, as cantoras fazem um show festivo com músicas sobre vingança amorosa. Entre elas, composições de Martinho da Vila e Tim Maia. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (13), 21h30. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Doctor Explosion e Gabriel Thomaz Trio

Liderada pelo guitarrista e produtor Jorge Munoz-Cobo, a banda espanhola divide a noite com o novo projeto instrumental do vocalista e guitarrista do Autoramas. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (13), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Larissa Luz

Uma das intérpretes de Elza Soares no musical ‘Elza’, a cantora lança ‘Trovão’, seu terceiro álbum solo. O trabalho mescla eletrônica e a sonoridade afro-brasileira. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (13), 21h30 (abertura, 20h). R$ 40/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luzia Dvorek

A cantora apresenta o show ‘Pestaneja’, com músicas de seu primeiro disco, incluindo composições de Dominguinhos e Ivan Lins. Paulo Neto e Diogo Poças participam da apresentação. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (13), 19h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nação Zumbi

Primeiro álbum da banda sem Chico Science, ‘RÁDIO S.AMB.A.: Serviço Ambulante de Afrociberdelia’ (2000) é agora lançado em LP. O grupo celebra o lançamento do trabalho no formato de vinil. Antes do show, que começa às 23h, há exibição do documentário ‘RÁDIO S.AMB.A. o Doc’, de André Almeida. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 5ª (13), 21h (abertura). R$ 40/R$ 70. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

The Neighbourhood

Depois de se apresentar no Lollapalooza 2018, a banda de indie rock está de volta ao Brasil. O grupo Health faz a abertura. Tom Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 5ª (13) e 14/6, 21h30. R$ 290/R$ 420. Cc.: todos. Cd.: todos.

Wander Wildner

‘O Mar Vai Muito Mais Além no meu Olhar’ é o novo disco do cantor e compositor gaúcho influenciado pelo punk. Músicas conhecidas como ‘Eu Não Consigo ser Alegre o Tempo Inteiro’ estão no repertório do show. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (13), 21h30 (abertura, 21h). R$ 15/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Especial

Caravana Tonteria

Sob direção de Arrigo Barnabé, Letícia Sabatella apresenta canções autorais e de outros artistas em show simbolicamente ambientado em um cabaré itinerante. Paulo Braga (piano) e Zéli Silva (baixo) a acompanham. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (7) e sáb. (8), 22h. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Festival de Fado

O evento traz ao Brasil dois dos expoentes do fado português, com conexões com a música brasileira. António Zambujo é a atração de 2ª (10). Em 2016, ele gravou um álbum com canções de Chico Buarque. A cantora Carminho, que registrou CD dedicado a Tom Jobim, apresenta-se na 3ª (11). Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 2ª (10) e 3ª (11), 20h. R$ 120/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival Todavia – Apocalipse?

A editora Todavia promove três debates sobre a cultura e o pensamento contemporâneo. Otto participa de ‘Mundos em Extinção’ (16h), com Fernando Haddad, Laura Carvalho e Bruno Paes Manso. Em ‘Mundos em Transformação’ (17h30), Karina Buhr apresenta manifesto, em conversa entre Chico Felitti, Edu Carvalho, Eliane Dias e Milly Lacombe. E Luedji Luna e Neon Cunha participam de ‘Novas Vozes, Novas Verdades’ (19h), que inclui show do rapper Edgar. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (8), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Martinho da Vila

O artista lança o livro ‘2018 – Crônicas de um Ano Atípico’, com 48 crônicas divididas pelos meses do ano de 2018. Os textos têm reflexões sobre sua vida e acontecimentos do cotidiano Ele conversa sobre o processo de criação do livro com o jornalista Tom Farias. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 4ª (12), 19h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Sempre Angela

O show celebra os 90 anos de Angela Maria. Wanderléa, Filipe Catto, As Bahias e a Cozinha Mineira e Eliana Pittman são atrações de hoje (7). No sábado (8) é a vez de Tania Alves, Joanna, Márcio Gomes e Alaíde Costa. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (7) e sáb. (8), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

O Caso Makropulos

Ensaio geral da ópera de Leoš Janácek, que estreia em 14/6. A direção musical é do maestro Ira Levin e a direção cênica de André Heller-Lopes. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 4ª (12), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Coral Paulistano

Sob regência de Naomi Munakata, o grupo faz concerto para celebrar o Corpus Christi. Obras de Charles Gounod e Gabriel Fauré estão no programa. Teatro Municipal. Salão Nobre. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 3ª (11), 20h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Coro da Osesp e Valentina Peleggi

Valentina Peleggi rege o coro em concerto com Guilherme de Camargo (teorba). Obras compostas por Thomas Tallis, Claudio Monteverdi e György Ligeti estão no programa da apresentação. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (9), 18h. R$ 55. Ensaio aberto: sáb. (8), 10h. R$ 5. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Jovem Municipal de Guarulhos

Sob regência de Emiliano Patarra, a orquestra faz concerto com participação de Vanessa da Mata. Temas de Chiquinha Gonzaga, Ivan Lins e Ary Barroso fazem parte do repertório. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 6ª (7) e sáb. (8), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Orquestra Sinfônica Infanto-Juvenil do Guri

Obras de Schubert, Jean Sibelius e Khachaturian estão no programa do grupo. Gesiel Vilarubia é o regente. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Sáb. (8), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Osesp: Macelaru e Trpceski

Cristian Macelaru rege a orquestra em concerto com o pianista Simon Trpceski e obras compostas por Brahms, Wagner e Béla Bartók. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (7), 20h30; sáb. (8), 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Peleggi e Cohen

Em concerto com o pianista Arnaldo Cohen, a orquestra interpreta obras de Bach, Brahms, Flo Menezes e Liszt, sob regência de Valentina Peleggi. Ludmilla Bauerfeldt (soprano) e Ana Lucia Benedetti (mezzo soprano) participam. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (13) e 14/6, 20h30; 15/6, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (13), 10h. R$ 15.