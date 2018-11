Azealia Banks, Herbie Hancock e Silva estão entre os shows da semana em São Paulo

6ª (16)

Azealia Banks

Em sua terceira passagem pelo Brasil, a rapper antecipa músicas do esperado álbum ‘Fantasea II: The Second Wave’. ‘Anna Wintour’ é uma das faixas que já foram reveladas. Linn da Quebrada, Lia Clark e Mulher Pepita abrem a noite. Tropical Butantã (2.500 lug.). Av. Valdemar Ferreira, 93, 3031-0393. 6ª (16), 19h. R$ 130/R$ 460. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

César Lacerda

Gravado por Gal Costa e Maria Bethânia, o compositor faz show que conta com as participações de Ana Cañas e Nina Fernandes. Ele também relê canções de Rita Lee e Caetano Veloso. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (16), 22h. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Ferrugem

Ele vem se destacando entre a nova geração do samba e do pagode. Em show do DVD ‘Prazer, Eu Sou Ferrugem’, ele interpreta ‘Meu Bem’, ‘Pra Você Acreditar’ e outras músicas. Credicard Hall (6.697 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (16), 22h. R$ 80/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Filipe Catto

Em versão solo do show ‘O Nascimento de Vênus’, o cantor apresenta composições de Marina Lima e outros autores. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 6ª (16), 20h30. R$ 45. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jorge Vercillo

‘A Experiência’ é o nome da mais recente turnê do autor de ‘Que Nem Maré’. Além dos sucessos, ele apresenta canções inéditas. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (16), 22h. R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

MPB4

Atualmente formado por Aquiles Reis (voz), Dalmo Medeiros (voz e viola), Miltinho (voz, violão e direção musical) e Paulo Malaguti Pauleira (voz, teclado e direção musical), o grupo tem mais de 50 anos de carreira. ‘Roda Viva’, de Chico Buarque, é relembrada na apresentação. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (16) e sáb. (17), 21h30. R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberta Sá e Hamilton de Holanda

A cantora e o violonista apresentam em São Paulo show que nasceu de uma turnê nos Estados Unidos. Leia entrevista com a cantora. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (16) e sáb. (17), 21h. R$ 50/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

The Flower Kings

Formada em 1993, a banda sueca de rock progressivo faz show no rastro do lançamento do álbum ‘Manifesto Of An Alchemist’. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 6ª (16), 21h (abertura, 19h30). R$ 130/R$ 380. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Sábado (17)

Alcione

Comemorando 45 anos de carreira, ela canta sucessos no show ‘Eu Sou a Marrom’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (17), 22h. R$ 90/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

CJ Ramone

Ex-baixista dos Ramones, o músico toca clássicos da banda e músicas da carreira solo. Os grupos Filhos de Inácio e Carbona também se apresentam. The House (600 lug.). R. Rodolfo Miranda, 110, Bom Retiro. Sáb. (17), 19h (abertura). R$ 100/R$ 120. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Herbie Hancock

Com seis décadas de trajetória artística e celebrado por seus trabalhos com Miles Davis, o lendário pianista e compositor americano já venceu 14 prêmios Grammy. Nesta apresentação, ele interpreta clássicos da carreira e também do jazz. Credicard Hall (3.990 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (17), 22h. R$ 100/R$ 500. Cc.: todos. Cd.: todos.

Huey + Far From Alaska

Os paulistanos do Huey encontram o Far From Alaska, de Natal, em show no qual os dois grupos tocam músicas dos trabalhos mais recentes, em que exploram o rock e a psicodelia. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (17), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Larissa Luz

Elogiada pela performance no musical ‘Elza’, ela faz show do álbum ‘Território Conquistado’ (2016). Gaby Amarantos participa. Sesc Santana. Teatro (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (17), 21h; dom. (18), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Let’s Play That

Gustavo Cabelo, Tomás Bastos e Gustavo Galo interpretam músicas de Torquato Neto em show com Ava Rocha. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (17), 20h30. R$ 30/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

MPB4

Leia mais acima

Otto e 2DE1

Abrindo parceria com a Casa do Baixo Augusta, o antigo Puxadinho da Praça inicia sua residência no espaço. Em dois shows na mesma noite, Otto revê a sonoridade roqueira de sua discografia, ao lado de um trio de músicos. E o duo 2DE1, formado por dois irmãos gêmeos, transita por pop e soul. Casa do Baixo Augusta. R. Rêgo Freitas, 553, V. Buarque, 3129-7449. Sáb. (17), 21h (abertura, 20h). R$ 30/R$ 40. Vendas pelo site: www.pixelticket.com.br

Roberta Sá e Hamilton de Holanda

Leia mais acima

Domingo (18)

Larissa Luz

Leia mais acima

OutroEu

Formado por Mike Tulio e Guto Oliveira, o duo apresenta o show ‘Coisa de Casa’. Elementos do folk e do pop estão presentes nas músicas. A faixa ‘Ai de Mim’ foi gravada com participação de Sandy. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Dom. (18), 18h (abertura, 16h30). R$ 40/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (19)

Silva

Com inspiração na sonoridade da MPB, o artista capixaba apresenta as músicas do álbum ‘Brasileiro’ (2018). Uma das faixas, ‘Fica Tudo Bem’, foi gravada com Anitta. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 2ª (19) e 3ª (20), 21h. R$ 70/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vanessa Jackson

Hits da disco music fazem parte do show da cantora, que interpreta ‘I Will Survive’ e outras canções. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 2ª (19), 23h (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

3ª (20)

Clairo

Com 20 anos, a americana vem se destacando entre os nomes internacionais contemporâneos do pop. A música ‘Pretty Girl’ é um de seus hits, que ‘viralizou’ pela internet. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. 3ª (20), 19h30. R$ 130/R$ 400. Vendas pelo site: www.clubedoingresso.com

Silva

Leia mais acima

4ª (21)

Josyara

Explorando o violão e as batidas eletrônicas, a cantora lança o segundo álbum da carreira, ‘Mansa Fúria’. Canções como ‘Fogueira’ e ‘Rota de Colisão’ estão no repertório. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 4ª (21), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Made In Brazil

A banda comemora os 40 anos do lançamento do álbum ‘Paulicéia Desvairada’, homenagem ao Movimento Modernista de 1922. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (21), 18h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

5ª (22)

Bemti

Em show com participação de Johnny Hooker e Nina Oliveira, o artista lança o primeiro álbum solo, ‘Era Dois’, em que mistura viola caipira a sintetizadores. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (22), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Gang Of Four

A banda de pós-punk está de volta ao Brasil, no embalo do lançamento do EP ‘Complict’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (22) e 23/11, 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pedro Luís

‘Pérola Negra’ (1973), primeiro álbum de Luiz Melodia, é interpretado pelo artista na íntegra. Zezé Motta participa do show. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (22), 22h30 (abertura, 21h). R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd: todos.

Tatá Aeroplano e Murilo Sá

Em shows distintos, os artistas lançam discos. Murilo Sá toca às 22h canções de ‘Fossanova’. Já Tatá apresenta o repertório de ‘Alma de Gato’, em apresentação que tem participação de Bárbara Eugênia, Ciça Góes, entre outros. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 5ª (22), 21h (abertura). R$ 15/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Combatchy: Anitta vs Ludmilla

O projeto foi criado por Anitta, que protagoniza ‘duelos’ musicais com a convidada Ludmilla. No palco montado em formato de octógono, elas se alternam em números solos e coletivos. Espaço das Américas (7.750 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 2ª (19), 22h (abertura; show, 0h30). R$ 80/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Liberation Fest

O festival traz a São Paulo nomes importantes do heavy metal. Os destaques são a banda alemã Kreator, que interpreta clássicos e músicas do álbum ‘Gods of Violence’ e o grupo sueco Arch Enemy, tendo à frente a vocalista Alissa White-Gluz. Walls of Jericho, Excel e Genocídio também se apresentam. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (17), 17h (abertura). R$ 220/R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

MECABrás

O festival mescla nomes nacionais e estrangeiros, como o inglês Dan Shake e o francês Jaques, dedicados à música eletrônica. Entre as atrações brasileiras, estão Elza Soares, Linn da Quebrada e BadSista. Fabriketa. R. do Bucolismo, 81, Brás. 2ª (19), 21h. R$ 90/R$ 180. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Música Clássica

Fábio Caramuru

O pianista e compositor apresenta o concerto ‘EcoMúsica Brasil-Japão’. Antes do espetáculo, no foyer do Auditório Ibirapuera, há apresentação da Orquestra de Violoncelos Fukuda Cello Ensemble. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (18), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival Sesc de Música de Câmara

Nesta 5ª (22), o festival é aberto pelo grupo de cordas francês Quatuor Zaïde, em apresentação com o clarinetista Ovanir Buosi. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 5ª (22), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Osesp: Guerrero e Muraro

Obras de Nikolai Rimsky-Korsakov, Vasco Mendonça e Stravinski estão no programa do concerto que Giancarlo Guerrero rege. Roger Muraro (piano) é o solista. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (22) e 23/11, 20h30; 24/11, 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (22), 10h. R$ 12.

Osesp: Peleggi rege Puccini

Valentina Peleggi rege a orquestra neste concerto, que tem como destaque o quarto ato de ‘Manon Lescaut’, de Puccini. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (16), 20h30; sáb. (17), 16h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sonho de uma Noite de Verão

Última montagem da temporada lírica 2018 do Theatro São Pedro, a ópera composta por Benjamin Britten e baseada em clássico do dramaturgo inglês William Shakespeare ganha versão assinada por Jorge Takla com direção musical do maestro Cláudio Cruz. Theatro São Pedro(636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. Hoje (16) e sáb. (17), 20h; dom. (18), 17h. R$ 30/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Turandot

A obra de Puccini, encerra a temporada lírica 2018 do Teatro Municipal. As sopranos Elizabeth Blancke-Biggs e Annemarie Kremer se revezam no papel-título. A história retrata uma princesa que evita se casar, impondo aos pretendentes a resolução de três enigmas. André Heller-Lopes é o diretor cênico. Roberto Minczuk assina a direção musical. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº,Centro, 3053-2090. 6ª (16), sáb. (17), 2ª (19), 4ª (21); 5ª (22) e 24/11, 20h; dom. (18) e 25/11, 18h. R$ 40/R$ 150 (ingressos disponíveis apenas para 18/11). Cc.: M e V. Cd.: M e V.