Ayrton Montarroyos, Cordel do Fogo Encantado e Festival Pilantragi estão entre os shows da semana

6ª (15)

ÀTTØØXXÁ

Atração da festa Solta o Grave, o grupo mistura pagode baiano e batidas eletrônicas. A faixa ‘Elas Gostam (Popa da Bunda)’, gravada com o Psirico, foi sucesso no carnaval de 2018. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 6ª (15), 23h (abertura). R$ 40 (1º lote). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ayrton Montarroyos

O cantor lança o segundo álbum, ‘Um Mergulho no Nada’. Acompanhado pelo violonista Edmilson Capelupi, ele interpreta músicas como ‘Cálice’ (Chico Buarque e Gilberto Gil). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (15), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Cordel do Fogo Encantado

Depois de oito anos, a banda voltou aos palcos no ano passado para o lançamento do quarto disco, ‘Viagem ao Coração do Sol’. As faixas retratam a jornada de cinco personagens em busca da Liberdade, a filha do vento. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (15) e sáb. (16), 21h30; dom. (17), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hermeto Pascoal

No show do álbum ‘Natureza Universal’ (2017), o inventivo músico é acompanhado por big band. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (15) e sáb. (16), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luedji Luna e Giovani Cidreira

Em show do Projeto Frequências, os artistas da Bahia apresentam seus trabalhos. Mesclando o pop a sons tipicamente brasileiros, a cantora e compositora interpreta as músicas de seu primeiro disco, ‘Um Corpo no Mundo’ (2017). Toques de pop, MPB e psicodelia estão no primeiro álbum solo de Cidreira, ‘Japanese Food’ (2017). Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (15), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maglore

Com músicas interpretadas em shows e discos por Gal Costa e Erasmo Carlos, a banda faz show comemorando dez anos de carreira. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (15), 21h. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Marcos Valle e Azymuth

O Blue Note São Paulo é aberto com este show. O compositor de ‘Samba de Verão’ e ‘Viola Enluarada’ trabalha com o grupo desde os anos 1960. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (15), 20h e 22h30. R$ 140/R$ 190 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nó em Pingo D’Água

Em show com participação do sambista Monarco, o grupo apresenta clássicos do choro e da música carioca. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (15) e sáb. (16), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Misturando ritmos como ska, reggae e rocksteady, a banda mostra as músicas do EP ‘#10’, que comemora seus dez anos de carreira. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 6ª (15), 22h (abertura). R$ 20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo Ricardo

No show ‘Sex On The Beach’, o artista comemora 30 anos de carreira, interpretando sucessos e a inédita ‘Ela Chegou’. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (15) e sáb. (16), 21h30. R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Terno Rei

Apostando no pop indie e no rock, a banda lança o terceiro disco, ‘Violeta’. João Viegas é quem abre a noite. Z (250 lug.). Av. Brigadeiro Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 6ª (15), 19h (abertura). R$ 25/R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (16)

Cordel do Fogo Encantado

Leia mais acima

Dani Black

Gravado por Ney Matogrosso e Gal Costa, o cantor e compositor apresenta músicas de DVD que irá reunir canções incluídas no álbum ‘Frequência Rara’, ainda não lançado. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. Sáb. (16), 20h30; dom., (17), 19h30. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival Pilantragi

O festival chega à segunda edição, com shows, discotecagem, intervenções artísticas e performances. Xaxado Novo (20h30), Anelis Assumpção (22h30), Céu (1h30; foto) e Letrux (4h) se apresentam no evento. Fabriketa. R. Monsenhor Andrade, 646, Brás. Sáb. (16), 19h (abertura). R$ 160 (2º lote). Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Hermeto Pascoal

Leia mais acima

Isabella Taviani

A cantora faz o show ‘IT – 15 Anos, Eu e Você’, que celebra seus 15 anos de carreira. Ela interpreta músicas como ‘Diga Sim’ e também apresenta ‘A Vida Vive Sem Você’, single lançado no ano passado. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sáb. (16), 21h. R$ 100/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maurício Pereira

Com produção de Gustavo Ruiz, ‘Outono no Sudeste’ é o seu sétimo álbum solo. O cantor e compositor apresenta crônicas do cotidiano em faixas como ‘Mulheres de Bengalas’ e ‘A Mais (Rubião Blues)’. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (16), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nó em Pingo D’Água

Leia mais acima

Nomade Orquestra

Com influências de funk e jazz, a banda apresenta o repertório do segundo álbum, ‘Entre Mundos’ (2017). Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (16), 23h. R$ 15/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Paulo Ricardo

Leia mais acima

Romulo Fróes

O compositor apresenta o álbum ‘O Disco das Horas’, em que retrata a jornada de um casal. Jards Macalé participa do show. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Tarancón

Misturando instrumentos andinos, o grupo foi pioneiro na pesquisa e na divulgação da música folclórica da América Latina. O show marca o lançamento do álbum ‘Amazona Vingadora’, com participações de Miriam Mirah e Jica Thomé, fundadores do grupo. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Toquinho

Ao lado da cantora Camilla Faustino, com quem vem fazendo shows pelo Brasil, ele interpreta músicas que marcaram mais de 50 anos de trajetória profissional. Entre elas, ‘Tarde em Itapoã’ e ‘Regra Três’, feitas em parceria com Vinicius de Moraes. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (16), 20h e 22h30. R$ 250/R$ 380 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (17)

Cordel do Fogo Encantado

Leia mais acima

Dani Black

Leia mais acima

Hamilton de Holanda e Armandinho

De gerações distintas, os bandolinistas se encontram no show ‘Vozes do Bandolim’, mostrando seu virtuosismo em versões instrumentais de clássicos compostos por Ernesto Nazareth e outros autores. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (17), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mãeana

Vocalista do grupo Tono, ela assumiu a persona de Mãeana em seu primeiro álbum solo, que tem inéditas de Adriana Calcanhotto e Caetano Veloso. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (17), 18h. R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Romulo Fróes

Leia mais acima

Tarancón

Leia mais acima

Tuia, Tavito, Guarabyra, Ricardo Vignini e Zé Geraldo

No show de lançamento do álbum ‘Nós do Rock Rural’, os artistas se reúnem para apresentar canções autorais marcantes, como ‘Casa no Campo’. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (17), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (19)

Anna Setton

Cantora que acompanha Toquinho em shows, ela apresenta músicas do primeiro CD. Há regravações de músicas compostas por Caetano Veloso e Dorival Caymmi. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (19), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Arnaldo Antunes

No show do álbum ‘RSTUVXZ’ (2018), o cantor e compositor mistura samba e rock. Sucessos como ‘Televisão’ também estão no repertório da apresentação. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (19), 21h. R$ 120/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (20)

Leny Andrade

Uma das divas da bossa nova, ela faz show acompanhada por três músicos. A cantora lançou dois álbuns em 2018: um apenas com canções de Cartola e Nelson Cavaquinho, ao lado do pianista e arranjador Gilson Peranzzetta; e ‘Bossa Nossa – Leny Andrade Canta Fred Falcão’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (20), 20h e 22h30. R$ 90/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (21)

5 a Seco

O grupo formado por Leo Bianchini, Pedro Altério, Pedro Viáfora, Tó Brandileone e Vinicius Calderoni leva ao palco seu terceiro disco, ‘Síntese’, composto por 13 canções inéditas. Theatro Net (800 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 5ª (21), 21h. R$ 100/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ava Rocha

A cantora apresenta músicas do terceiro disco, ‘Trança’ (2018). O funk ‘Joana Dark’ é uma das faixas. Tulipa Ruiz e seu irmão Gustavo Ruiz participam da apresentação. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (21), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Bem Gil e Moreno Veloso

Respectivamente filhos de Gilberto Gil e Caetano Veloso, os amigos fazem show em que mostram canções autorais. Entre elas estão ‘Mais Alguém’ e ‘Sereno’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (21), 21h30. R$ 62 (esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Carlos Lyra, João Donato, Marcos Valle e Roberto Menescal

Eles gravaram, em 2008, o disco ‘Os Bossa Nova’, que foi reeditado no ano passado com duas novas faixas. Os amigos estão juntos no palco para interpretar músicas do álbum, clássicos de suas carreiras, além de contar histórias sobre a amizade que une o quarteto. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (21), 20h; 22 e 23/2, 20h e 22h30. R$ 190/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Celso Sim

Um dos diretores artísticos do elogiado ‘A Mulher do Fim do Mundo’, lançado por Elza Soares em 2015, o cantor e compositor revisita o sambista baiano Batatinha no álbum ‘O Amor Entrou Como Um Raio’. Fabiana Cozza participa do show. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (21), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Courtney Barnett

Em apresentação do selo de shows Popload Gig, a australiana que transita entre o indie rock e a psicodelia destaca músicas de seus dois discos. O mais recente, ‘Tell Me How You Really Feel’, saiu no ano passado. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. 5ª (21), 21h (abertura, 19h). R$ 180/R$ 240. Vendas pelo site: www.ticketload.com

Josyara

Explorando o violão e as batidas eletrônicas, a cantora apresenta as músicas do álbum ‘Mansa Fúria’ (2018). Canções como ‘Fogueira’ e ‘Rota de Colisão’ estão no repertório. Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (21), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Rael

Ao lado de dois músicos, o rapper apresenta show em que canta músicas de Vinicius de Moraes. Entre elas estão parcerias com Toquinho (‘Tarde em Itapoã’) e Baden Powell (‘Canto de Ossanha’). Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (21), 22h30. R$ 75. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberta Sá

Perto de lançar disco com músicas inéditas de Gilberto Gil, a cantora faz show com músicas que marcaram sua trajetória. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 5ª (21), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zeca Baleiro

No show ‘O Amor no Caos’, ele apresenta as músicas que farão parte de álbum previsto para ser lançado este ano. Entre elas, uma parceria com Frejat, ‘Te Amei Ali’, já disponível nas plataformas digitais. Sesc Vila Mariana. Teatro (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (21), 22 e 23/2, 21h; 24/2, 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Festival Fluxxo

O festival, que vem circulando por cidades de São Paulo, chega à capital. Obinrin Trio, Judas no Deserto, Suco de Lúcuma, Sujeito Coletivo e Meire D’origem se apresentam. Estúdio Bixiga. R. 13 de Maio, 826, Bela Vista. Sáb. (16), 23h (abertura). R$ 15/R$ 20. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Música Clássica

O Barbeiro de Sevilha

O clássico de Gioachino Rossini abre a temporada de óperas do Teatro Municipal. A direção musical é de Roberto Minczuk e a cênica de Cleber Papa. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (15), sáb. (16), 3ª (19), 4ª (20) e 5ª (21), 20h; dom. (17), 18h. R$ 20/R$ 120 (esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Homenagem a Heidi Lazzarini

Sob regência de Cláudio Cruz, a Orquestra do Theatro São Pedro celebra o legado da soprano Heidi Lazzarini (1939-2003). O concerto cênico tem direção de William Pereira e participação de Marina Considera (soprano) e Luiz Guilherme (narrador). Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. Sáb. (16), 20h; dom. (17), 17h. Grátis (retirar ingresso 2h antes). Ensaio aberto: 6ª (15), 11h. Grátis.

Jazz Sinfônica

Sob a regência do maestro Luis Gustavo Petri, a orquestra faz apresentação com músicas de Chico Buarque, Dorival Caymmi e outros compositores brasileiros. Fabiana Cozza participa. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (15) e sáb. (16), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.