Avenida Paulista celebra 128 anos com atrações especiais; confira outros passeios

Paulista Cultural

Para celebrar os 128 anos da Avenida Paulista, completados no domingo (8/12), instituições como Casa das Rosas, Centro Cultural Fiesp, IMS Paulista e Itaú Cultural promovem atividades especiais. Na Casa das Rosas (Av. Paulista, 37), a roda de conversa ‘Janela da História’, com o publicitário Marcus Vinicius Uchoa, relembra a arquitetura dos casarões da avenida no início do século 20. No Sesc Avenida Paulista (Av. Paulista, 119), o espetáculo de dança ‘Bolo de Rolo’ apresenta ritmos brasileiros como forró, maracatu e ciranda no 13º andar da unidade, às 17h30 – não é necessário retirar ingresso. Dom. (8), 9h/19h. Grátis.

+ Pratos tradicionais e apresentações de música e dança fazem parte do Portugal Fest. Com preços a partir de R$ 10, o local serve receitas com bacalhau, pastel de Belém, torta de amêndoas e outros quitutes, além de vinhos portugueses. A programação musical recebe nomes como BGum Jazz Band – no sábado (7), às 15h – e Wallace Oliveira Trio – no domingo (8), às 12h30. Para participar do evento, é necessário fazer inscrição pelo site. Modelódromo Ibirapuera. R. Curitiba, 290, Paraíso. Sáb. (7), 12h/22h; dom. (8), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/PortFes

+ Na 51ª edição, o evento de rua Toyo Matsuri celebra o aniversário de 114 anos do bairro da Liberdade. A programação inclui apresentações de danças folclóricas orientais, como a ‘odori’ – no sábado (7), às 15h50 –; artes marciais, como aikidô – no domingo (8), às 10h50 –; e shows, durante os dois dias. Além das atrações, o local conta com a tradicional feira de artesanato instalada na Praça da Liberdade e barracas que vendem pratos típicos asiáticos. Pça. da Liberdade, s/nº. Sáb. (7), 10h/19h; dom. (8), 10h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/LibToy

1ª Feira de Artes de Perdizes

A feira de rua recebe barracas que vendem produtos de moda, acessórios e artesanato. A programação musical faz um tributo aos Beatles, com nomes como Marcião Pignatari (12h) e Triângulo das Bermudas (17h). R. Iperoig, s/nº, Perdizes. Dom. (8), 10h/20h. Grátis.

Feira Preta

A feira de cultura negra reúne mais de cem expositores com produtos de design, roupas e artesanato, além de programação musical. No sábado (7), o local recebe nomes como Linn da Quebrada e Senzala Hi-Tech; no domingo (8), participam o coletivo Àttøøxxá e os blocos Ilú Obá de Min, Ilú Inã, Umoja e Zumbido. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (7) e dom. (8), 12h/22h. Grátis. Inf.: www.feirapreta.com.br

Festival Itaim

Nas ruas Dr. Mário Ferraz, Tabapuã, Lopes Neto e Maria Rosa, o evento recebe sua primeira edição com destaques musicais como Luedji Luna (13h50), Chico Brown (14h50), Projeto Coisa Fina (16h20) e Silibrina (15h). Restaurantes da região vendem opções de comidinhas. R. Dr. Mário Ferraz, s/nº, Itaim Bibi. Dom. (8), 12h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/FestIta

Fest Shalom SP

O festival dedicado à cultura judaica une atrações musicais, apresentações de dança e gastronomia típica no estacionamento da Assembleia Legislativa. Em uma tenda, expositores vendem peças de artesanato e um espaço com brinquedos infláveis para crianças também faz parte da programação. Av. Pedro Álvares Cabral, 201, Paraíso. Dom. (8), 11h/18h. Grátis.

Mercado Manual

Com mais de cem expositores, que vendem itens para casa, acessórios, cosméticos e produtos infantis, o festival de cultura feita à mão organiza uma edição especial de Natal. A programação inclui área gastronômica e oficinas gratuitas, como a de estampagem em ‘ecobags’ – no domingo (8), às 13h (é necessário fazer inscrição no local com uma hora de antecedência). Museu da Casa Brasileira. Av. Brig. Faria Lima, 2.705, Jd. Paulistano, 3032-3727. Sáb. (7) e dom. (8), 10h/20h. Grátis.

Slam BR 2019

Apresentada pelo Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, a 6ª edição do campeonato brasileiro de poesia falada reúne os campeões regionais brasileiros da modalidade, com disputas divididas em quatro dias. O vencedor representará o Brasil na ‘Coupe Du Monde de Slam’, que ocorre na França. Sesc Pinheiros. Ginásio Onix (7° Andar). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 5ª (12) a 15/12, 16h. Grátis.