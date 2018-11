Aula coletiva de ioga está entre os passeios para a semana em São Paulo

+ Às quintas-feiras, o Centro Cultural São Paulo recebe aulas coletivas de ioga. O Hatha Yoga no Jardim Suspenso do CCSP, ministrado por instrutores do Movimento Mais Flow, é indicado a todas as idades. Para participar, é necessário levar um tapete e uma garrafa d’água. CCSP. Jardim Suspenso. Lado Vergueiro (70 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª, 15h. Grátis. Até 13/12. Inf.: bit.ly/HYCCSP

Balada Literária

A programação da 13ª edição do evento inclui mesas de conversas, oficinas, lançamentos e shows que celebram a literatura, em diversos pontos da cidade, com atrações gratuitas e pagas. Os homenageados são a poeta Alice Ruiz e o compositor Itamar Assumpção, morto em 2003. Para abrir o evento, na 3ª (20), às 18h, o show ‘Alice & Assumpção’ recebe a banda Orquídeas do Brasil e convidados especiais, como a própria Alice, no Teatro Paulo Autran do Sesc Pinheiros (R. Paes Leme, 195, Pinheiros; R$ 12/R$ 40). Até 25/11. Inf.: www.baladaliteraria.com.br

Centro de Memória do Circo

O CMC comemora seus nove anos de existência. Hoje (16), a partir das 12h, artistas da velha-guarda circense apresentam números tradicionais. E, às 14h, o projeto Circo no Beco conduz uma oficina com malabares, chicote e laços. Centro Cultural Olido. Av. São João, 473, República, 2899-7370. Hoje (16), 12h/16h. Grátis.

Diálogos Nórdicos

O evento, neste domingo (18), convida o público a refletir sobre o tema igualdade de gênero dentro da perspectiva brasileira e dos países nórdicos. A programação, para crianças e adultos, recebe exposição, contação de histórias (11h e 15h), debate (15h) e exibição do filme finlandês ‘Tom of Finland’ (18h). Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, República. Dom. (18), 11h/ 20h. Grátis. Inf.: bit.ly/BMADNo

Festival Mix Brasil

A 26ª edição do evento dedicado à diversidade e à cultura LGBT traz a exibição de 110 filmes nacionais e internacionais, além de atrações que incluem teatro, música, literatura, dança, games e debates, em vários pontos da cidade. Grátis. Até 25/11. Inf.: www.mixbrasil.org.br

Jazz FR/BR

A 2ª edição do evento reúne músicos brasileiros e franceses especialistas em jazz. Seis shows ocorrem entre o teatro, o hall do teatro e a rua, que estará fechada. Para as apresentações dentro do teatro, é necessário retirar ingresso uma hora antes. O festival também recebe food trucks e vendas de vinis, livros e CDs. Teatro Aliança Francesa. R. Gal. Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. 3ª (20), 13h/21h. Grátis. Inf.: bit.ly/2JaFB

Modos de Habitar Indígenas na Cidade de São Paulo

O educativo do Sítio Morrinhos promove atividade que busca entender o modo de vida do povo guarani, que habita o Pico do Jaraguá, ponto mais alto da cidade. A relação do povo indígena com natureza, educação e religiosidade são alguns dos temas tratados. Sítio Morrinhos. R. Santo Anselmo, 102, Jd. São Bento, 2236-6121. Sáb. (17), 14h. Grátis.