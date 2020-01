Atrações para crianças: os espetáculos ‘Baby Shark Live’ e ‘Existo!’ estão entre as opções

Existo!

+ O espetáculo infantil Existo!, da Cia. La Leche, conta a história de Luan, que mora com sua mãe em uma torre, onde recebe a visita de muitos animaizinhos. O menino estuda em casa e espera ansiosamente que uma jabuticabeira dê frutos – somente quando isso ocorrer ele poderá sair e conhecer o mundo. Enquanto aguarda pelas jabuticabas, ele recebe a visita de alguns animais que, durante as conversas, ensinam a ele a respeito de diferentes formas de existir. Perguntas como “o que é ser menino?” e “o que é ser menina?” surgem, fazendo com que o garotinho reflita sobre ser livre e escolher ter liberdade. Livre. Sesc 24 de Maio. R. 24 de Maio, 109, 3350-6300. A partir de sáb. (18). Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 26/1.

A Quinta do Olivardo

+A Quinta do Olivardo promove evento especial para as crianças, durante a 9ª edição da Pisa da Uva. Tem atividade na Fábrica de Pastel de Belém; brincadeiras no Circuito de Aventuras; copinho personalizado com suco de uva à vontade; além, claro, da tradicional pisa. Livre. Estr. do Vinho, Km 4, Estância Turística de São Roque, 4711-1100. Sáb. (18), 26/1 e 1º/2, 10h30/16h. R$ 169, por criança (adultos pagam só o que consumirem).

37ª edição da Festa da Uva

+ Um bom passeio para toda a família: a cidade de Jundiaí recebe a 37ª edição da Festa da Uva, com atrações gastronômicas, workshops, produtos artesanais, a tradicional cerimônia da pisa da uva (que ocorre todos os dias, sob comando do Grupo Folklorístico Stella Bianca) e ainda um espaço do brincar dedicado aos pequenos. Livre. Parque da Uva. Av. Jundiaí, s/nº, Jundiaí, 4521-6837. 6ª, 18h/22h;

sáb., 10h/22h; dom., 10h/21h. Grátis. Até 2/2.

Confira outras atrações para crianças em São Paulo:

Baby Shark Live!

Em Baby Shark Live!, o pequeno tubarão que dá nome ao show desaparece. É nesse momento que os amigos Hogi e Pinkfong partem em uma aventura para tentar encontrá-lo – tudo com a ajuda do público, convidado a participar da busca. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Dom. (19), 15h. R$ 59/R$ 139.

AÇÃO

iFLY

O complexo é uma academia de voo e paraquedismo indoor. Crianças a partir de três anos e adultos, acompanhados de instrutores certificados, podem voar em um túnel vertical de vento, que atinge a velocidade de até 350 km/h. Av. das Nações Unidas, 6.873, Alto de Pinheiros, 3031-0491. 14h/22h (sáb., dom. e fer., 11h/19h). R$ 359,99 (2 voos).

BRINCADEIRA

Férias no Sesc Avenida Paulista

A unidade preparou diversas atividades voltadas para crianças de até 12 anos. A refrescante vivência Pé na Água tem brincadeiras em pequenas piscinas instaladas na área de convivência e foi imaginada para meninas e meninos de 6 meses a 6 anos. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 10h/16h (fecha 2ª). Grátis. Até 2/2.

CINEMA

A Tartaruga Vermelha

Dentro da programação do Cine Clubinho, o filme, dirigido por Michael Dudok, conta a história de um homem, sobrevivente de um naufrágio, que vai parar em uma ilha deserta. Ao tentar deixar o local, ele é impedido por uma tartaruga, com quem ele desenvolverá uma inusitada relação. CineSesc. R. Augusta, 2.075, Cerqueira César, 3087-0500. Dom. (19), 11h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

CIRCO

Bloom – Caminhos e Encontros

Em inglês, ‘bloom’ quer dizer florescer, mas também movimento. Por isso a Cia LaMala escolheu a palavra para batizar este espetáculo que tem como principais elementos a acrobacia, as cores, a música e a dança. Sesc Consolação.Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. A partir de sáb. (18). Sáb. e dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 2/2.

Classificados

O espetáculo da LaMínima, com concepção de Domingos Montagner e Fernando Sampaio, conta a saga de um leão e um urso que foram postos na rua depois que o circo foi impedido de ter números com animais. Diante da nova realidade, os amigos terão de sair em busca de um novo trabalho. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3111- 7000. Sáb. (18) e dom. (19), 11h. R$ 6/R$ 20.

OFICINA

Oficina Maker – Sabre de Luz Star Wars

Os fãs mirins da saga liderada por Luke Skywalker terão a oportunidade de construir a famosa espada do filme. Para isso, eles terão uma aula sobre circuitos eletrônicos que os ajudarão a chegar no resultado. A partir de 7 anos. Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, Santana, 2089-0800. Sáb. (18), 14h. Grátis (por ordem de chegada).

SHOPPING

Magic Snow

O playground é inspirado no filme ‘Frozen’ e nas aventuras de Elsa e seus amigos. No lugar de gelo de verdade, o espaço abriga uma piscina de bolinhas brancas de 300m com escorregadores, globo de neve inflável, passarelas e um gol para meninos e meninas brincarem de futebol. Santana Parque Shopping. Praça de Eventos. R. Conselheiro Moreira de Barros, 2.780, Santana, 2238-3002. 10h/22h. R$ 30. Até 13/3.

TEATRO

Contos Clássicos

Protagonizados pela premiada Cia. Le Plat Du Jour, as montagens são apresentadas sempre com um toque divertido, mesclando humor nonsense, brincadeiras e até acrobacias circenses. São elas: ‘Cinderela Lá Lá Lá’ (19 e 26/1); ‘Rapunzel’ (2 e 9/2); ‘Alice no País das Maravilhas’ (1º/3). Livre. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom., 12h. R$ 6/R$ 20 (até 12 anos, grátis). Até 1º/3.

El General

Sem guerras para lutar, um general decide se transformar em artista, o que garante uma série de situações divertidas para as crianças, como jogos e outras brincadeiras, que ajudam a contar a aventura do ex-comandante. Sesc Santana. Deck do Jardim (40 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700, metrô Parada Inglesa. Sáb. (18) e 25/1, 14h. Grátis.

FestFérias

O Teatro Comune promove o seu 1º festival infantil de teatro. Entre os espetáculos que fazem parte da programação estão ‘O Autinho da Compadecida’ (19, 26/1 e 2/2, 15h); ‘Sukata, O Musical’ (21 e 28/1, 15h); ‘Panos e Lendas’ (23 e 30/1, 15h); ‘Pela Estrada Afora… Com Chapeuzinho Vermelho’ (24/1 e 31/1, 15h); além da contação de histórias em inglês ‘The Cat in The Hat’ (2 e 29/1, 15h). Livre. R. da Consolação, 1.218, Consolação, 3476-0792. R$ 20. Até 2/2.

O Trenzinho Villa-Lobos

O teatro de bonecos conta a vida do menino Heitor, apelidado de Tuhu, que tem um relacionamento difícil com o pai, bastante severo. Mas é por meio da música que ele consegue expressar seus sentimentos e é nela que ele encontra sua verdadeira vocação. O espetáculo é embalado por trechos de obras originais de Villa-Lobos e tem dramaturgia de Dario Uzam. Sesc Carmo. R. do Carmo, 147, Sé, 3111-7000. Hoje (17), 16h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes)