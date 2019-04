Atrações para aproveitar com as crianças no fim de semana

Foto: Fabiana Stig+ Neste sábado (6), as crianças têm uma boa oportunidade para visitar o Teatro Municipal. O edifício histórico recebe o espetáculo de dança O Conto do Cavaleiro, baseado na obra ‘Dom Quixote das Crianças’, de Monteiro Lobato, que conta a jornada de Emília e Visconde de Sabugosa ao encontrarem um livro sobre Don Quixote de La Mancha. A direção é de Priscilla Yokoi, também diretora artística da Escola de Dança do Theatro Municipal de São Paulo.

A apresentação faz parte do projeto Meu Primeiro Municipal, voltado à formação de público, incluindo os pequenos e também interessados em conhecer a música erudita. Os espetáculos mesclam linguagens como música, teatro e dança, sempre de forma leve e divertida. Livre. Teatro Municipal. Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, 3053-2090. Sáb. (6), 12h. R$ 20.

+ O Grupo Triii comemora dez anos de existência com um divertido e criativo show, cheio de brincadeiras. No repertório, músicas autorais, como ‘A E I O U’, ‘Vira Virou’ e ‘Pão, Pão, Pão’; canções tradicionais brasileiras; e também composições recentes, como ‘Pipoca, Pipoca’; ‘Óculos pra Tudo’ e ‘Xote da Dona Ema’. Teatro MorumbiShopping. Av. Roque Petroni Jr., 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. e dom., 16h. R$ 70. Até 28/4 (21/4, não haverá sessão).

+ Conhecida por seu belíssimo trabalho de teatro negro para crianças, a Cia. Imago celebra 20 anos com festival que exibe alguns sucessos de sua trajetória: ‘Pedro e o Lobo’ (de 6 a 28/4; foto); ‘João e Maria’ (entre os dias 3 e 26/5); e ‘Alice no País das Maravilhas’ (1º a 29/6). Todos com direção, criação/adaptação, cenografia e iluminação de Fernando Anhê. Livre. Teatro Alfa. R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 29/6.

As atrações acima são dicas do site bora.aí.



Abaixo, seguem outras dicas do Divirta-se

CINEMA

Cine Meninada

Sempre aos sábados, a série apresenta filmes infantis fora de cartaz nos cinemas. Nesta edição, será exibido ‘Shrek 2’, filme dirigido por Andrew Adamson, Kelly Asbury e Conrad Vernon. Na história, Shrek e Fiona acabaram de voltar da lua de mel e vivem felizes em uma casa no pântano. O casal recebe um convite dos pais da princesa, que querem conhecer o novo genro, mas não sabem que Shrek é, na verdade, um ogro mal-educado. 93 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Campos Elísios, 3332-3600. Sáb. (6), 12h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

MÚSICA

Brincantorias

Formado por músicos e educadores, o Grupo CantaVento apresenta cantos de roda, trava-línguas e improvisos, explorando cantigas populares. 60 min. Livre. Sesc Pinheiros. Praça. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (6) e dom. (7), 16h. Grátis.

TEATRO

A Carruagem de Berenice

Com músicas originais de Zeca Baleiro, o espetáculo acompanha a história de uma garota que precisa lidar com algumas situações difíceis, como brigas entre os pais e a morte de seu animal de estimação. A protagonista tem a ajuda da Moça da Carruagem, que a leva para uma aventura sobre tempo, espaço e liberdade de expressão. 50 min. Livre. Teatro Alfredo Mesquita (198 lug.). Av. Santos Dumont, 1.770, Santana, 2221-3657. Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 21/4.

O Dia em que a Minha Vida Mudou por Causa de um Chocolate Comprado nas Ilhas Maldivas

Inspirada no livro de Keka Reis, a montagem marca a estreia de Thaís Medeiros como diretora. O enredo é composto pelos jovens Mia, Bereba e Jade, estudantes do 6º ano do ensino fundamental. Ao encontrar um bilhete debaixo de sua carteira, Mia se tranca no banheiro para decidir o que fazer e percebe que nada mais será como antigamente. 55 min. 6 anos. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug). R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Dom., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17. Até 14/4.

Escondida

O espetáculo da Cia. Auspiciosa é dirigido por Cristiana Ceschi e acompanha a trajetória de uma menina que acorda num reino onde nada tem nome. Sem saber como foi parar ali, ela descobre um garoto e uma bruxa e recebe deles três tarefas impossíveis como condição para se lembrar da história. 60 min. Livre. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom., 11h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 21/4.

Ilha da Música

O espetáculo para pais e bebês propõe uma viagem até uma ilha imaginária, tendo como pano de fundo um animado repertório musical. Ao longo da apresentação, ocorrem brincadeiras que buscam desenvolver habilidades cognitivas. 50 min. 0 a 5 anos. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Dom. (7), 11h30. R$ 10.

Moinhos e Carrosséis

O musical infantil de José Geraldo Rocha conta com direção de Débora Dubois. A história se passa no futuro, numa visita a um museu rigidamente controlado. 65 min. Livre. Teatro João Caetano (400 lug.). R. Borges Lagoa, 650, V. Clementino, 5573-3774. Sáb. e dom., 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 21/4.

Nem Isso Nem Aquilo

Do Sabadinho em Cena, o espetáculo é composto por quatro cenas curtas. O enredo aborda os impactos da separação dos pais na vida das crianças, com histórias como a da menina Lucila, que conversa com um amigo imaginário sobre temas desafiadores, e a do menino Hélio, que decide montar um acampamento no porão de sua mãe. 50 min. Livre. Teatro Cemitério de Automóveis (34 lug.). R. Frei Caneca, 384, Consolação, 2371-5743. Estreia sáb. (6). Sáb., 17h. R$ 30. Até 25/5.

Vamos Comprar um Poeta

O musical retrata uma cidade inventada onde todos vivem uma vida materialista, até o dia em que uma menina propõe ao pai a compra de um poeta, já que as famílias têm artistas no lugar de animais de estimação. Dir. Duda Maia. 60 min. Livre. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 30. Até 31/8.