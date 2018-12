Atrações infantis para as férias escolares estão entre as dicas desta semana

+ No AfterSchool, os pequenos têm a chance de desenvolver o aprendizado da língua inglesa no contraturno escolar e, durante as férias, o espaço promove programas semanais, de segunda a sexta-feira, em português para a criançada – a exceção é a semana de 17 a 20/12, que será dedicada, principalmente, à língua inglesa. A programação inclui diferentes missões, desafios, jogos e oficinas, nas quais cada grupo terá de desenvolver atividades específicas, adequadas para cada faixa etária. 1 a 9 anos. AfterSchool. R. Gregório Paes de Almeida, 622, Alto de Pinheiros, 3798-2897. Diversos horários, até 20/12 e de 7/1 a 24/1. R$ 610 (por semana/meio período)/ R$ 1.020 (por semana semana/integral).

+ A Tiny Tea promove oficinas de moda em que as crianças poderão confeccionar nécessaires (foto), roupinhas e acessórios para bonecas e também para elas mesmas. As atividades ocorrem de segunda a sexta-feira, no período da tarde, com três horas de duração – e incluem um delicioso lanche com chá de bonecas. Um mimo só! 4 a 12 anos. R. Prof. Atílio Innocenti, 235, Itaim Bibi, 3078-7777. Diversos horários, até 21/12 e de 7/1 a 25/1. R$ 160 (por oficina).

+ Na Casa das Ideias, os pequenos aprendem a construir brinquedos – entre robôs, casinhas e jogos – em oficinas como de marcenaria e robótica. E ainda se divertem no quintal, brincando de corda ao redor da árvore, com carrinhos de rolimã, na passagem secreta e também no porão. As atividades ocorrem de segunda a sexta-feira e têm duração de duas horas. A partir de 4 anos. R. Fidalga 174-F, V. Madalena, 2364-4847. Diversos horários, até 15/2. R$ 540 (por semana).

+ A Roda de Matemática tem a missão de despertar e cultivar o amor pela matemática de uma forma interessante e criativa. Para este verão, o curso de férias ‘Um Passeio pela Matemática’ vai apresentar fundamentos e ideias matemáticas de maneira divertida e desafiadora, durante dois encontros. São pequenos grupos, nos quais as crianças são apresentadas a problemas abertos – e incentivadasa trocar ideias, construindo juntas as soluções.5 a 12 anos. R. Cônego Eugênio Leite, 933, cj. 111, Pinheiros, 99147-9442. De 21 a 24/1. 2ª e 4ª ou 3ª e 5ª, 10h/11h20 ou 14h30/15h50. R$ 180 (dois encontros).

+ A academia infantil Bem Me Quer Sports promove um curso especial de férias com programação lúdica, educativa e divertida. Em grupos divididos por faixa etária, a turminha participará de gincanas, atividades esportivas, jogos de tabuleiro, oficinas de culinária e também de artes. Só não vale ficar parado! 3 a 10 anos. R. Antonio Cardoso, 76, V. Olímpia, 3044-1108. De 7 a 24/1. 2ª a 6ª, 14h/17h. R$ 412 (por semana).

+ Na colônia de férias do Cadê Bebê tem muita brincadeira livre, jogos corporais, atividades artísticas, pé na areia, histórias e faz de conta. Tudo isso em um lindo espaço, pensado especialmente para a primeira infância, com horários de segunda a sexta-feira. 3 a 6 anos (ou desfraldados e crianças que tenham autonomia para se comunicar). R. Emanuel Kant, 175-A, Itaim Bibi, 2361-5633. Diversos horários, até 21/12 e de 7/1 a 25/1. R$ 515 (por semana/meio período).

As atrações acima são dicas do site bora.aí.



MÚSICA

Natal em Sol Maior

Com direção de Paulo Rogério Lopes, o espetáculo apresenta canções natalinas clássicas a partir do personagem Gaspar, garoto que perdeu o ânimo para as comemorações de Natal. 60 min. Livre. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Campos Elísios, 3367-9500. Sáb. (15), 11h. R$ 80/R$ 90. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Dom. (16), 11h. R$ 50/ R$ 120.

TEATRO

Dalí, Daquí ou de Lá?

O espetáculo da Cia. Druw explora a origem dos sonhos e da imaginação a partir de obras surrealistas de artistas como Magritte, Salvador Dalí e Frida Kahlo. 50 min. Livre. CCSP (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 6ª (14), 14h30 e 20h; sáb. (15) e dom. (16), 16h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

O Mundo de Hundertwasser

Inspirada nas obras de Friedensreich Hundertwasser, a peça traz a relação entre uma menina ligada em tecnologia e um artista. Dir. Alvaro Assad. 60 min. Livre. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. Sáb. (15), 11h. R$ 5/R$ 17.

Pedro e Quim

O espetáculo acompanha a amizade entre dois irmãos, que precisam lidar com a realidade de uma perseguição. A montagem da Cia. Paideia de Teatro é inspirada na história real de uma família judia alemã que fugiu para o Brasil em 1938. 60 min. 6 anos. Cia. Paideia de Teatro. R. Darwin, 153, S. Amaro, 5522-1283. Sáb. (15) e dom. (16), 17h. R$ 20/R$ 30.

A Peleja do Conta Gotas

A peça do grupo Teatro Cartum aborda a finitude dos recursos hídricos do planeta, apresentando dois palhaços que se encontram às margens do último lago existente na Terra. Dir. Toni D’Agostinho. 50 min. Livre. Espaço Parlapatões (100 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Dom. (16), 17h. R$ 30.

Os Tr3s Porcos

O espetáculo, com o Núcleo Artístico e a Cooperativa Paulista de Teatro A Próxima Companhia, apresenta três porcos que procuram um lugar para construir suas casas. Dir. Rafaela Carneiro. 60 min. Livre. Sesc Santana. Deck de Entrada. Av. Luiz Dumont Villares, 579, Jd. São Paulo, 2971-8700. Dom. (16), 14h. Grátis.