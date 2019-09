Atrações do Rock in Rio 2019 e outros shows internacionais chegam a São Paulo

LEIA TAMBÉM > Músicos nascidos fora de São Paulo indicam os programas favoritos na cidade

+ A banda Scorpions (foto acima) fecha, às 22h, o festival Rockfest, relembrando ‘Wind of Change’, ‘Still Loving You’ e outros clássicos. Antes, às 20h15, o Whitesnake apresenta hits como ‘Here I Go Again’, ‘Love Ain’t no Stranger’ e ‘Crying in the Rain’, além de músicas do álbum mais recente ‘Flesh and Blood’ (2019). Com mais de 35 anos de carreira, a banda alemã de power metal Helloween estará no palco do evento a partir de 18h45. O festival é aberto pela banda nacional Armored Dawn (16h15), destacando as músicas do disco ‘Barbarians in Black’, de 2018. Na sequência, às 17h15 vêm o Europe, cujo álbum mais recente é ‘Walk the Earth’ (2017). Allianz Parque (35.000 lug. ). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 21/9, 14h (abertura dos portões). R$ 300/R$ 580. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

+ Abrindo a série de shows do festival Itaipava de Som a Sol, o Weezer vem ao Brasil pela segunda vez. Neste ano, o quarteto lançou dois discos, o ‘Black Album’ e o ‘Teal Album’, este com versões para músicas do A-Ha e do Tears For Fears. Ginásio do Ibirapuera (9.000 lug.). R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera. 26/9, 21h30 (abertura dos portões, 19h30). R$ 300/R$ 650. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

+ O álbum ‘Come Tomorrow’, de 2018, marcou a volta da Dave Matthews Band aos estúdios depois de seis anos. Em apresentação que faz parte da série Itaipava de Som a Sol, o grupo que já vendeu 38 milhões de discos faz um passeio por sua trajetória. Ginásio do Ibirapuera (9.000 lug.). R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera. 27/9, 21h30 (abertura dos portões, 19h30). R$ 300/R$ 650. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

+ O Bon Jovi apresenta a turnê ‘This House Is Not For Sale’, em que Jon Bon Jovi também dá voz a antigos sucessos, como ‘You Give Love a Bad Name’. O Goo Goo Dolls, que também estará no Rock in Rio, faz o show de abertura. Allianz Parque (45.500 lug.) Av. Francisco Matarazzo, 1.705. 25/9, 15h (abertura dos portões; show de abertura 18h45; show principal 20h). R$ 360/R$ 780 (esgotado).

+ Depois de se apresentar no Palco Sunset do Rock in Rio, ao lado da brasileira Xenia França, Seal é atração da série Itaipava de Som a Sol. O inglês vem preparando um projeto de canções inéditas. Algumas delas devem entrar no repertório do show. Mas sucessos como ‘Crazy’ não ficam de fora. Ginásio do Ibirapuera (8.000 lug.). R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera. 29/9, 21h30 (abertura dos portões, 19h30). R$ 300/R$ 700. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

+ O Nickelback (foto acima) se apresenta em show da série Itaipava de Som a Sol. Enquanto os integrantes falam sobre a possibilidade de um novo álbum, o quarteto liderado por Chad Kroeger interpreta sucessos da carreira e canções do disco ‘Feed The Machine’ (2017). Ginásio do Ibirapuera (9.000 lug.). R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera. 3/10, 21h30 (abertura dos portões, 19h30). R$ 300/R$ 650. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

+ O Black Eyed Peas está de volta ao Brasil um ano depois de lançar o ambicioso ‘Masters of the Sun Vol. 1’. O álbum é baseado em uma história em quadrinhos que tem will.i.am, homem de frente do grupo, como um dos autores. O show encerra a série Itaipava de Som a Sol. Ginásio do Ibirapuera (9.000 lug.). R. Manoel da Nóbrega, 1.361, Ibirapuera. 4/10, 21h30 (abertura dos portões, 19h30). R$ 300/R$ 650. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

+ ‘Legacy Of The Beast’ é a turnê que o Iron Maiden traz ao País, baseado em um jogo eletrônico que a banda lançou em 2017. O repertório privilegia os grandes sucessos da banda de Bruce Dickinson. O grupo inglês The Raven Age faz a apresentação de abertura. Estádio do Morumbi. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, s/nº. 6/10, 20h (show principal; abertura dos portões, 16h; show The Raven Age, 18h40). R$ 420/R$ 460 (cadeira). Vendas pelo site: www.livepass.com.br

+ A trajetória da banda inglesa Muse completa 25 anos em 2019. Com Matt Bellamy (foto) à frente, o grupo vem ao Brasil na esteira do lançamento do álbum ‘Simulation Theory’ (2018), com sonoridade guiada por sintetizadores. As faixas ‘Dig Down’ e ‘Thought Contagion’ foram escolhidas como singles. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 9/10, 21h (abertura, 17h). R$ 260/R$ 620. Vendas pelo site: www.eventim.com.br

+ Com voz de soprano e apostando no pop e no R&B, a cantora britânica Jessie J (foto acima) passa por São Paulo pela segunda vez. Espaço das Américas (7.500 lug.) R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 27/9, 21h30 (abertura dos portões, 19h30). R$ 210/R$ 480. Vendas pelo site: www:ticket360.com.br

+ Após 50 anos de carreira, a banda britânica King Crimson (foto acima) faz show em São Paulo pela primeira vez. Espaço das Américas (3.500 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 4/10, 21h30 (abertura, 19h30). R$ 300/R$ 850. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

+ O Slayer anunciou sua despedida dos palcos depois de 37 anos de estrada. A banda de thrash metal relê ‘Angel of Death’ e outras músicas representativas. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 2/10, 20h45 (abertura, 19h30). R$ 320/R$ 420. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

OUTROS SHOWS INTERNACIONAIS QUE VÊM POR AÍ

+ O Information Society apresenta o melhor de seu synth-pop. Credicard Hall (6.947 lug.) Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 6ª (6), 22h. R$ 120/R$ 300. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

+ A cantora Madeleine Peyroux faz show do álbum ‘Anthem’ (2018). Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 14/9, 22h. R$ 200/R$ 360. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

+ Dono do hit ‘Right Here Waiting’, Richard Marx também faz show no País. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 8/10, 22h. R$ 240/R$ 440. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

+ A americana Kelela está entre as atrações da 10ª edição do Balaclava Fest. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279.13/10, 16h (abertura). R$ 190/R$ 290. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

+ Bryan Adams faz show do álbum ‘Shine a Light’. Allianz Parque Hall (8.200 lug.). R. Palestra Itália, 200, Perdizes. 18/10, 21h (abertura dos portões, 18h30). R$ 300/R$ 720. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

+ Eagle Eye-Cherry retorna ao Brasil para divulgar o álbum ‘Streets of You’ (2018). Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 23/10, 21h (abertura, 19h). R$ 220. Vendas pelo site: www.ingresse.com

+ Com influência do pop, o grupo vocal Pentatonix (foto) vem pela primeira vez ao País. Tom Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 26/10, 21h30. R$ 200/R$ 360. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

+ As bandas Offspring e Bad Religion dividem noite do festival Rock Station. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 29/10, 21h (abertura, 19h30). R$ 360/R$ 560. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

+ Com mais de 20 anos de carreira, Dido (foto acima) vem ao Brasil pela primeira vez. ‘Thank You’ está entre os sucessos da inglesa, que este ano lançou o álbum ‘Still On My Mind’, o primeiro em seis anos. Credicard Hall (4.057 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 2/11, 22h. R$ 200/R$ 700. Vendas pelo site: www.ticketsforfun.com.br

+ Passando por jazz fusion e hip hop, o grupo canadense BadBadNotGood já colaborou com Kendrick Lamar. Neste show, a banda apresenta músicas incluídas em seus álbuns de estúdio. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 7/11, 21h (abertura).R$ 240/R$ 280. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

+ Lenda do rock, Patti Smith faz show pela primeira vez em São Paulo, dentro da programação do Popload Festival. Também estão escalados nomes como Beirut, Hot Chip e Tove Lo. Memorial da América Latina (15.000 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. 15/11, 11h (abertura). R$ 580/R$ 800. Vendas pelo site: www.ticketload.com

+ Vocalista do Creed, o americano Scott Stapp faz show do álbum solo ‘The Space Between the Shadows’ (2019), o primeiro em seis anos. A faixa ‘Purpose for Pain’ foi escolhida como single. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 17/11, 18h (abertura). R$ 240/R$ 320. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

+ Nove anos depois, Norah Jones (foto acima) volta a fazer shows no Brasil. Neste ano, a cantora lançou o álbum ‘Begin Again’, uma coletânea de canções gravadas entre 2018 e 2019. Jesse Harris, parceiro musical de Norah, abre as apresentações. Espaço das Américas (3.500 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 8/12, 20h30 (abertura, 19h30); 9/12, 21h30 (abertura, 20h30). R$ 300/R$ 740. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

+ O folk é uma das principais fontes de inspiração do australiano Xavier Rudd. O álbum ‘Storm Boy’, que saiu em 2018, é seu lançamento mais recente. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 27/11, 20h (abertura). R$ 140. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

+ O canadense Shawn Mendes faz show de seu terceiro álbum. Allianz Parque (28.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 29/11, 19h45; 30/11, 19h15. R$ 380 (cadeira nível 1). Vendas pelo site: www.livepass.com.br

+ Após hiato, a banda Keane volta aos palcos depois de lançar ‘Cause and Effect’ (2019). Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 1/12, 19h. R$ 220 (pista). Vendas pelo site: www.livepass.com.br

+ Depois de abrir turnê de Ed Sheeran, Passenger faz show solo em São Paulo. Audio (900 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 7/11 (horário ainda não definido). R$ 180. Vendas pelo site: www.livepass.com.br

+ Depois de lançar o segundo disco, ‘In My Defense’, a rapper Iggy Azalea faz show no Brasil. Os hits ‘Fancy’ e ‘Switch’ devem figurar no repertório da apresentação. Espaço das Américas. R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 15/12, 21h. R$ 290/R$ 520. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br