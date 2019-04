Atrações culturais para aproveitar o feriado de Páscoa

6ª (19)

Encenação da Paixão de Cristo

Mais de 100 pessoas trabalham na 22ª Encenação da Paixão de Cristo em São Paulo. A peça é dividida em três atos: Vida de Jesus, Morte e Ressurreição. Estacionamento do Cantareira Norte Shopping. Av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jd. Pirituba. 6ª (19), 18h30. Grátis.

Ovo

Com direção de Deborah Colker, novo espetáculo do Cirque du Soleil destaca o universo dos insetos e homenageia a cultura brasileira. Especializados em diferentes modalidades, da acrobacia ao clown, 50 artistas de 14 países sobem ao palco para apresentar a história de um ecossistema colorido e cheio de vida. Ginásio do Ibirapuera (5.668 lug.). R. Manoel da Nóbrega, 1.267, Paraíso, 3887-3500. Estreia 6ª (19). 3ª, 4ª, 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h (em datas esporádicas, sessões extras: 4ª, 5ª e 6ª, 17h; sáb., 13h; dom., 14h e 18h). Até 12/5. R$ 260/R$ 580. Vendas pelo site: bit.ly/cirquebr19

Ziraldo… De A a Zi

A exposição é um passeio pelo universo ‘ziraldiano’ e permite conhecer a intimidade do artista, um pouco de sua vida pessoal e seus métodos de criação. Além de obras conhecidas, há experimentações gráficas, pinturas, rascunhos, anotações, cadernos de infância e outras raridades. Sesc Interlagos. Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. 10h/17h (fecha 2ª e 3ª). Grátis. Até 4/8.

Sábado (20)

Jards Macalé

Primeiro álbum de inéditas do artista em 21 anos, ‘Besta Fera’ (2019) é levado ao palco. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (20), 19h; dom. (21), 18h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Tarsila Popular

Tarsila do Amaral é homenageada em mostra com 120 pinturas e desenhos, em uma seleção que propõe um novo olhar para temas, narrativas e personagens ligados à cultura popular. São elementos que estiveram presentes em diversas fases de sua produção – desde o período ‘Pau-Brasil’ (com obras como ‘Estrada de Ferro Central do Brasil’), passando pelo ‘Antropofágico’ (com destaque para ‘Abaporu’, que chega à cidade vinda do acervo do Malba, na Argentina) até o ‘Social’ (com trabalhos como ‘Operários’). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10h/18h (3ª, 10h/20h; fecha 2ª). R$ 40 (3ª, grátis). Até 28/7.

Domingo (21)

Batekoo Especial

A festa baiana recebe nova edição no Redbull Station, com ritmos como trap, pop, funk e hip-hop comandados por DJs do coletivo. Pça. da Bandeira, 137, Centro. Dom. (21), 17h. Grátis.

Luedji Luna

No show ‘Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água’, a cantora baiana se junta aos músicos Aniel Someillan e Isaias Alves para interpretar músicas inéditas em formato intimista. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Dom. (21), 19h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sexta Básica

O evento tem, além de DJs, shows de Fabio Brazza, Farufyno e Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Casa das Caldeiras. Av. Francisco Matarazzo, 2.000, Água Branca, 3873-6696. Dom. (21), 15h/23h. Grátis.