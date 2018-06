Atividades de Páscoa e outras atrações infantis para o fim de semana em SP

+ O coelho da Páscoa recebe as crianças na Casa do Coelhinho (foto), que também conta com pintura facial e oficina de balões aos fins de semana, das 14h às 20h. Mooca Plaza Shopping. R. Capitão Pacheco e Chaves, 313, 3548-4502. 14h/22h (dom., 14h/20h). Grátis. Até 1º/4.

+ No Parque da Mônica, dá para customizar orelhas de coelho na oficina Orelhinhas do Sansão, inspirada no mascote da personagem. Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, S. Amaro, 5693-2200. Sáb. (24), dom. (25), 30 e 31/3, 11h/19h; 5ª (29), 10h30/16h30. R$ 154.

+ Da Cia. Arte & Manhas, a peça A Páscoa da Vida (foto) traz uma equipe de coelhos atarefada com a confecção de ovos. Iguatemi. Sala Eva Herz (70 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulista, 3048-7305. Sáb. (24) e dom. (25), 15h e 17h. Grátis (retirar ingresso 30 min. Antes).

CIRCO

O Jardim do Imperador

Da Cia. Pelo Cano, o espetáculo reúne duas atrizes-palhaças que contam a história de um imperador que precisa escolher uma pessoa para ficar em seu lugar. Para se decidir, ele conta com a ajuda das plantas que ele mesmo cultiva. 60 min. Livre. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (25), 12h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Playground

Da Cia. LaMala e dirigido por Lu Lopes, o espetáculo mistura circo, teatro e dança e ilustra o cotidiano de duas crianças que se divertem com várias brincadeiras em um parquinho. 45 min. Livre. Sesc Pompeia. Área de Convivência. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb., 17h. Grátis. Até 31/3.

O Show da Palhaça Rubra

Com músicas cômicas e poéticas, a artista Lu Lopes, que interpreta a Palhaça Rubra, comanda um show repleto de improvisos, interação com a plateia e canções de seus discos. 60 min. Livre. Teatro MorumbiShopping (250 lugares). Av. Roque Petroni Júnior, 1.089, Jd. das Acácias, 5183-2800. Sáb. (24) e dom. (25), 16h. R$ 50.

MÚSICA

Beatles para Crianças 2 – A Bagunça Continua

Em nova temporada, o show conta com sucessos do quarteto de Liverpool, como ‘Sargent Peppers’ e ‘She Loves You’, embalados por vídeos, histórias e animações ao vivo. Banjo, gaita e sanfona são alguns dos instrumentos musicais usados pela banda. 70 min. Livre. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. Sáb. e dom., 15h. R$ 30/R$ 60. Até 29/4.

Crianceiras

Na nova versão do espetáculo musical, que traz poemas do gaúcho Mario Quintana, o intérprete Márcio de Camillo vê sua cidade invadida por enormes edifícios, até que outros três músicos chegam trazendo a primavera. 60 min. Livre. Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 1º/5.

O Dinossauro e o Dragão

O Badulaque apresenta novo disco, que mescla violão elétrico, percussão, sons corporais e sa- pateado. No sábado (24), o acordeonista Gabriel Levy participa. 60 min. Livre. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, Centro, 3350-6300. Sáb., 12h. R$ 5/R$ 17. Até 7/4.

TEATRO

Admirável Nino Novo

Cassio Scapin interpreta Nino, da série ‘Castelo Rá-Tim-Bum’. Com direção de Maurício Guilherme, a montagem inclui o invisível Espírito da Aventura, na voz de Ney Matogrosso. 60 min. Livre. Teatro das Artes (769 lug.). Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 3034-0075. Sáb. (24) e dom. (25), 16h. R$ 60.

O Bebê que Não Dormia e Trocava a Noite pelo Dia

Com texto e direção de Veridiana Toledo, a comédia musical narra os dilemas de pais de primeira viagem, com um casal que se envolve em uma aventura para regular o sono de seu bebê. 60 min. Livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Sumaré, 3868-2535. Sáb. e dom., 16h. R$ 50. Até 1º/4.

Berenices

Do Grupo Morpheus Teatro, o espetáculo dirigido por Verônica Gerchman usa bonecose máscaras para contar a história de Berenice. Com a chegada do novo irmão, ela precisa aprender a lidar com seus sentimentos. 50 min. Livre. Teatro Alfa (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. Sáb. e dom., 16h. R$ 40. Até 8/4.

Bita e a Imaginação que Sumiu

A adaptação teatral do Mundo Bita, canal no Youtube, explora linguagem multiplataforma com músicas autorais e conta a aventura de Bita e seus amigos, que tentam combater a falta de imaginação no planeta em que habitam. 60 min. Livre. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 5º andar, 3448-5061. Sáb. (24) e dom. (25), 15h. R$ 70/R$ 80.

Bochecha Vermelha, Bullying? Tô Fora!

Com direção de Danilo Cianciarulo, a peça infantojuvenil retrata um menino que sofre bullying na escola e recebe a ajuda de seu professor. 70 min. Livre. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. Sáb. (24) e dom. (25), 16h. R$ 10/R$ 20.

DesPrincesa

Lila tem 7 anos e é convocada pela avó a arrumar o quarto. Dentro do armário, ela encontra um dinossauro inflável, que será seu companheiro em uma série de aventuras. Dir. Vera Lamy. Livre. 55 min. CCSP (321 lug.). R. Vergueiro, 1.000, Liberdade, 3397-4002. Sáb. e dom., 16h. Grátis. Até 1º/4.

Flicts

Baseado no primeiro livro infantil de Ziraldo, o espetáculo aborda a importância de respeitar as diferenças. A peça narra as dificuldades da cor Flicts, que não existe no arco-íris ou em qualquer outro lugar. Excluída, ela se aventura em uma jornada para descobrir mais sobre si mesma. 60 min. 4 anos. Teatro Paulo Eiró (418 lug.). R. Adolfo Pinheiro, 765, S. Amaro, 2365-5604. Sáb. e dom., 16h. R$ 16. Até 1º/4.

Hoje o Escuro Vai Atrasar para que Possamos Conversar

Inspirado pelo romance ‘De Repente, Nas Profundezas do Bosque’, do israelense Amós Oz, o primeiro espetáculo infantil do Grupo XIX de Teatro apresenta um vilarejo onde não vive mais nenhum animal – todos fugiram da região e passaram a ser considerados seres quase mitológicos, lembrados apenas nas aulas da professora Rafaela. O mistério aumenta quando Luna, colega de Santi e Clara, também some do bosque após sofrer bullying. 60 min. Livre. CCBB (90 lug.). R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Sáb., 11h. R$ 20. Até 23/6.

Menu del Giorno

Em uma cozinha como cenário, a companhia italiana Bellavita conduz um espetáculo de malabarismo cômico usando utensílios como pratos, mesas e colheres, além de uma coreografia com várias bolas de futebol. 60 min. 3 anos. Sesc Vila Mariana. Auditório (130 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (24), 15h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis).

Mogli – O Livro da Selva

A adaptação da obra de Rudyard Kipling narra a vida e as aventuras de um menino criado por lobos. Com direção de Eduardo Leão, o espetáculo traz referências do teatro oriental. 50 min. 4 anos. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, 3823-2323. Sáb. e dom., 16h. R$ 25. Até 1º/6.

Navegar

Criado pelo Grupo Esparrama, o espetáculo é o terceiro da série Teatro na Janela, com montagens apresentadas no Minhocão de São Paulo. Na história, Nina retorna de uma viagem e conhece outro viajante, Samuel. Juntos, eles descobrem que a cidade foi dominada por Gatão e tentam se libertar com a ajuda de seus amigos pássaros. 50 min. Livre. Elevado Presidente João Goulart, metrô Santa Cecília. Dom. (25), 10h30 e 16h. Grátis.

Operetinha do Sapato Falador

Com música ao vivo, a peça da Cia D’Alma, conta a história de Lino, doceiro talentoso, mas grosseiro. Ao comprar um par de sapatos mágicos por engano, ele descobre o valor da gentileza. 50 min. Livre. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3170-4059. Dom., 15h. R$ 30. Até 29/4.

Os Três Mosqueteiros

Da Cia. Viradalata, a peça é uma adaptação do livro de Alexandre Dumas e aborda temas como amizade e luta por poder. A montagem tem 20 personagens, todos interpretados por três atores. 60 min. Livre. Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom., 15h. R$ 5/R$ 17 (até 12 anos, grátis). Até 20/5.