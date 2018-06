Até 16/7, o CCBB recebe mostra inédita com 23 filmes de Hong Kong

A produção cinematográfica de Hong Kong, que lançou grandes astros como Bruce Lee, Jackie Chan e Chow Yun-Fat, ganha mostra inédita no CCBB (R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651). A programação é aberta nesta 4ª (20), às 17h, com sessão de ‘Ho, O Sujo’, de Lau Kar Leung, e vai até 16/7. Ainda na quarta, às 19h, tem ‘Pedicab Driver’, de Sammo Hung, que terá entrada gratuita. Os ingressos para as demais sessões custam R$ 10.

Cidade em Chamas: o Cinema de Hong Kong exibirá 23 longas-metragens (alguns em película), dos mais variados gêneros – sem esquecer, é claro, os clássicos filmes de ação. A curadoria abrange desde o auge da produtora Shaw Brothers, nos anos 1960 e 1970, passando pelo chamado ‘Cinema Novo’ do começo dos anos 1980, até quando a ex-colônia britânica foi finalmente devolvida à China, em 1997.

Entre os destaques estão ‘Nômade’ (1982), de Patrick Tam, obra icônica do ‘Cinema Novo’; ‘Sonhos da Ópera de Pequim’ (1986), de Tsui Hark, sobre revolucionários a ponto de iniciar uma Guerra Civil em 1913; e ‘O Arco’ (1969), filme de Cecile Tang, uma das primeiras mulheres do Oriente a dirigir um filme.

Além da mostra, nos dias 25, 28 e 29/6, das 14h às 15h30, o curador, Filipe Furtado, ministrará, gratuitamente, o curso ‘O Cinema de Hong Kong’. Para os interessados, as inscrições devem ser realizadas pelo e-mail hongkongccbb@gmail.com.

A seguir, confira a programação completa:

Quinta-feira (21/6)

17h – ‘Golden Swallow’ (1968), de Chang Cheh.

19h15 – ‘Alvo Duplo’ (1986), de John Woo.

Sexta-feira (22/6)

17h – ‘Não Brinque Com Fogo’ (1980), de Tsui Hark.

19h15 – ‘Nômade’ (1982), de Patrick Tam.

Sábado (23/6)

16h – Sessão gratuita – ‘Projeto China’ (1983), de Jackie Chan.

19h – ‘Police Story’ (1985), de Jackie Chan.

Domingo (24/6)

16h – ‘Rouge’ (1987), de Stanley Kwan.

18h00 – Sessão gratuita – ‘Companheiros, quase uma história de amor’ (1996), de Peter Chan.

Segunda-feira (25/6)

14h30 – Curso.

17h – ‘Os Detetives’ (1976), de Michael Hui.

19h15 – ‘O Deus da Cozinha’ (1996), de Stephen Chow e Lik-Chi Lee.

Quarta-feira (27/6)

17h –’Made in Hong Kong’ (1997), de Fruit Chan.

19h15 – ‘O Arco’ (1969), de Cecile Tang.

Quinta-feira (28/6)

14h30 – Curso.

17h – ‘Amar Você’ (1995), de Johnnie To.

19h –’Fervura Máxima’ (1992), de John Woo.

Sexta-feira (29/6)

14h30 – Curso.

17h – Sessão gratuita – ‘Pedicab Driver’ (1989), de Sammo Hung.

19h15 –Sessão gratuita – ‘Os Condores do Oriente’ (1987), de Sammo Hung.

Sábado (30/6)

17h – ‘O Grande Mestre Beberrão’ (1966), de King Hu.

19h – ‘Confissões Íntimas de Uma Cortesã Chinesa’ (1972), de King Hu.

Domingo (1/7)

16h – ‘O Arco’ (1969), de Cecile Tang.

18h –’O Amor Eterno’ (1963), de Hsiang Li.

Segunda-feira (2/7)

17h – ‘Police Story’ (1985), de Jackie Chan.

19h15 – ‘Os Detetives’ (1976), de Michael Hui.

Quarta-feira (4/7)

17h – Sessão gratuita – ‘Projeto China’ (1983), de Jackie Chan.

19h – ‘Irmãos de Sangue’ (1973), de Chang Cheh.

Quinta-feira (5/7)

17h – ‘Sonhos da Ópera de Pequim’ (1986), de Tsui Hark.

19h – Debate com Luiz Carlos Oliveira Jr., Francis Vogner dos Reis e Filipe Furtado – com tradução em LIBRAS.

Sexta-feira (6/7)

17h – ‘Amar Você’ (1995), de Johnnie To.

19h15 – ‘Made in Hong Kong’ (1997), de Fruit Chan.

Sábado (7/7)

17h15 – ‘Nômade’ (1982), de Patrick Tam.

19h – ‘Os Refugiados do Barco’ (1982), de Ann Hui.

Domingo (8/7)

16h – ‘Alvo Duplo’ (1986), de John Woo.

18h – ‘Fervura Máxima’ (1992), de John Woo.

Segunda-feira (9/7)

17h – Sessão gratuita – ‘Companheiros, Quase uma História de Amor’ (1996), de Peter Chan.

19h15 – ‘Confissões Íntimas de Uma Cortesã Chinesa’ (1972), de King Hu.

Quarta-feira (11/7)

17h – Sessão gratuita – ‘Projeto China’ (audiodescrição + legendagem + LIBRAS), de Jackie Chan.

19h15 – ‘Ho, o Sujo’ (1979), de Lau Kar Leung.

Quinta-feira (12/7)

17h – ‘O Deus da Dozinha’ (1996), de Stephen Chow e Lik-Chi Lee.

19h – ‘Os Refugiados do Barco’ (1982), de Ann Hui.

Sexta-feira (13/7)

17h – Sessão gratuita – ‘Os Condores do Oriente’ (1987), de Sammo Hung.

19h15 – ‘O Grande Mestre Beberrão’ (1996), de King Hu.

Sábado (14/7)

17h – ‘Golden Swallow’ (1968), de Chang Cheh.

19h – ‘Irmãos de Sangue’ (1973), de Chang Cheh.

Domingo (15/7)

16h – ‘Não Brinque com Fogo’ (1980), de Tsui Hark.

18h – ‘Sonhos da Ópera de Pequim’ (1986), de Tsui Hark.

Segunda-feira (16/7)

17h – ‘Rouge’ (1987), de Stanley Kwan.

19h – ‘O Amor Eterno’ (1963), de Han Hsiang Li.

