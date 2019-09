‘Asterix e o Segredo da Poção Mágica’ e ‘Rambo: Até o Fim’ estão entre as estreias da semana

LEIA TAMBÉM > Stallone no filme de despedida de Rambo

Asterix e o Segredo da Poção Mágica

(Astérix – Le Secret de la Potion Magique, França/2019, 85 min.) – Animação. Dir. Louis Clichy, Alexandre Astier. Astérix e Obélix precisam ajudar o velho Panoramix a encontrar um novo guardião para a poção mágica da Gália. Durante a viagem, eles devem impedir que a receita mágica caia nas mãos erradas. Livre.

Branca como a Neve

(Blanche comme Neige, França-Bélgica/2019, 112 min.) – Drama. Dir. Anne Fontaine. Com Lou de Laâge. Além de despertar ciúme em sua madrasta, Maud, a bela e jovem Claire se envolve com o amante da mulher. A madrasta decide, então, se livrar de Claire, que consegue fugir com a ajuda de um homem misterioso. 16 anos.

Dafne

(Itália/2019, 94 min.) – Drama. Dir. Federico Bondi. Com Carolina Raspanti. Dafne é uma jovem com Síndrome de Down que, após a morte da mãe, tenta fazer as pazes com o pai. Percebendo que têm apenas um ao outro, eles tentam lidar com suas diferenças. 10 anos.

Depois do Casamento

(After the Wedding, EUA/2019, 112 min.) – Drama. Dir. Bart Freundlich. Com Michelle Williams. A gerente de um orfanato luta para manter o local aberto. Para receber o dinheiro de uma benfeitora, ela precisa viajar até Nova York e conhecê-la em uma festa. 12 anos.

Os Jovens Baumann

(Brasil/2018, 70 min.) – Drama. Dir. Bruna Carvalho Almeida. Com Julia Burnier. A história de jovens que desapareceram após as férias de verão da família. Com registros caseiros em fitas VHS de seus últimos momentos, o filme reorganiza os fragmentos de um mistério até hoje sem solução. 12 anos.

Longe da Árvore

(Far from the Tree, EUA/2017, 93) – Documentário. Dir. Rachel Dretzin. O filme aborda o significado de família: a biológica e aquela que cada um constrói ao longo dos anos. Livre.

Meu Mundial – Para Vencer não Basta Jogar (Mi Mundial, Uruguai/2018, 102 min.) – Ação. Dir. Carlos Andrés Morelli. Com Facundo Campelo. Tito, 13 anos, tem talento para o futebol. A um passo do sucesso, algo inesperado interrompe sua trajetória. 12 anos.

O Maior Presente – Um Filme Sobre o Perdão

(Espanha/2019, 110 min.) – Drama. Dir. Juan Manuel Cotelo. Com Santi Rodríguez. Um diretor de cinema quer dar um final feliz à sua produção. Para isso, ele busca pessoas que conquistaram um final positivo durante suas trajetórias. 12 anos.

O Mal Não Espera a Noite – Midsommar

(Midsommar, EUA/2019, 147 min.) – Terror. Dir. Ari Aster. Com Florence Pugh. Um grupo de amigos viaja até a Suécia para participar de um festival local de verão. No lugar de férias tranquilas, eles enfrentam rituais inusitados.

18 anos. Confira salas e horários de exibição.

A Música da Minha Vida

(Blinded By The Light, Reino Unido/2018, 118 min.) – Comédia romântica. Dir. Gurinder Chadha. Com Hayley Atwell. Luton, 1980: um menino paquistanês se muda para o Reino Unido e tenta se adaptar à cultura inglesa pelas músicas que escuta. Ao som de Bruce Springsteen, ela vive novas experiências. 12 anos.

Rambo: Até o Fim

(Rambo: Last Blood, EUA/2019, 100 min.) – Ação. Dir. Adrian Grunberg. Com Sylvester Stallone. Recluso em um rancho, Rambo retoma seu ímpeto por justiça quando a filha de um amigo é sequestrada. 18 anos.

Torre das Donzelas

(Brasil/2018, 97 min.) – Documentário. Dir. Susanna Lira. Quarenta anos após serem presas durante a ditadura militar ao lado de Dilma Rousseff, um grupo de mulheres revisita a sua história. 14 anos.