‘Assunto de Família’ e ‘Homem-Aranha no Aranhaverso’ estreiam esta semana nas salas paulistanas; confira a programação

(Manbiki Kazoku, Japão/2018, 121 min.) – Drama. Dir. Hirokazu Kore-eda. Com Lily Franky, Sakura Andô, Kiki Kirin. Após uma sessão de furtos por uma pobre família japonesa, Osamu e seu filho conhecem uma garotinha e decidem abrigá-la ilegalmente. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

(The Wife, Estados Unidos-Suécia/2019, 91 min.) – Drama. Dir. Björn Runge. Com Glenn Close, Jonathan Pryce, Max Irons. Casada com um aclamado autor americano, Joan Castleman acompanha o marido até Estocolmo, onde será concedido o Prêmio Nobel de Literatura. Após quase 40 anos de relacionamento, o talento da mulher para a escrita foi cada vez mais ignorado pelo parceiro, o que acaba provocando ressentimentos durante a viagem. Confira salas e horários de exibição

(Spider-Man: Into the Spider-Verse, Estados Unidos/2019, 116 min.) – Animação. Dir. Bob Persichetti, Peter Ramsey. Com Shameik Moore, Jake Johnson, Hailee Steinfeld. Miles Morales é um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido. Ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido pela presença de Parker vestido com o traje do herói aracnídeo, vindo de uma dimensão paralela. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

(Mortal Engines, Estados Unidos-Nova Zelândia/2019, 128 min.) – Aventura. Dir. Christian Rivers. Com Hera Hilmar, Robert Sheehan, Hugo Weaving. Com o planeta destruído, cidades lutam entre si para conquistar mais recursos naturais. Quando Londres conduz um novo ataque, Hester Shaw deve contar com a ajuda dos criminosos Tom e Anna Fang para impedir novas destruições. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

(Yara, Líbano-Iraque-França/2018, 101 min) – Drama. Dir. Abbas Fahdel. Com Michelle Wehbe, Elias Freifer, Mary Alkady. Em uma fazenda do Líbano, Yara vive com sua avó e segue uma rotina leve enquanto aprecia a paisagem rural. Quando um andarilho chamado Elias decide descansar na vila, Yara se envolve com o rapaz e os dois vivem um típico amor de verão. Livre. Confira salas e horários de exibição

