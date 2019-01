Aniversário de São Paulo: um roteiro de atrações para aproveitar no feriado

Júlia Correa e Renato Vieira

+ No Vale do Anhangabaú, o grupo RC na Veia estará no palco hoje (25), às 12h, interpretando clássicos de Roberto Carlos, com participação de Wanderléa. Dudu Braga, filho do ‘Rei’, é o baterista. Às 14h, o grupo de rap Ao Cubo convida o Art Popular. Paulinho da Viola tem show marcado para as 16h, com sua filha Beatriz Rabello (foto) como convidada, além de Fabiana Cozza e Rodrigo Campos. Às 18h30, nomes como Projota, Di Ferrero, Supla e Digão (dos Raimundos) participam do show ‘Tamo Aí na Atividade Apresenta Charlie Brown Jr.’, homenagem à banda e ao vocalista Chorão, morto em 2013. Rael e Rashid estarão no palco com Pabllo Vittar, às 20h30, e Ludmilla encerra a noite, às 23h. Ali, outros dois palcos recebem, ao longo do dia, DJs e festas como Pilantragi e Santo Forte. A Prefeitura ainda leva atrações a centros culturais por toda a cidade. Vale do Anhangabaú, s/nº, Centro. 6ª (25), a partir das 12h. Grátis.

+ Tendo como convidado o cantor Saulo (ex-Banda Eva), Silva leva seu show carnavalesco para o projeto Esquenta Camarote Bar Brahma. Depois, às 16h, os dois artistas participam de uma apresentação gratuita do Projeto Batuque Sinfônico, na famosa esquina onde fica o bar. Bar Brahma. Av. São João, 677, Centro, 2039-1250. 6ª (25), 14h30 (abertura da casa, 13h). R$ 49/R$ 59. Vendas pelo site: www.totalacesso.com

+ Em ‘Mil Estrelas’, a cantora Paula Lima (foto) interpreta músicas conhecidas de Jorge Ben Jor (‘Meu Guarda-chuva’) e Sidney Miller (‘É Isso Aí’), além da canção que dá nome ao show, composta por Ivo Mozart e Zeider Pires. Outro destaque é ‘Fiu Fiu’ (Pretinho da Serrinha, Gabriel Moura e Leandro Fab), inspirada na defesa dos direitos das mulheres. Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, 5510-2700. 6ª (25), 17h. Grátis.

+ Um dos blocos mais badalados da folia paulistana nos últimos anos, o Ritaleena faz ensaio geral durante o aniversário da cidade. No repertório, músicas que fizeram sucesso na voz de Rita Lee são adaptadas para ritmos carnavalescos – entre elas, ‘Mania de Você’, ‘Ovelha Negra’ e ‘Doce Vampiro’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (25), 23h (abertura da casa, 21h30). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ O cantor e compositor Lenine (foto) apresenta show da turnê ‘Em Trânsito’, que deu origem a um álbum gravado ao vivo no Rio, no ano passado. Há releituras de canções antigas, caso de ‘Lua Candeia’, e inéditas, como ‘Intolerância’ e ‘Leve e Suave’. A direção musical é de Bruno Giorgi, filho do artista. Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 6ª (25), 15h30. Grátis.

+ Liderada pelo saxofonista e compositor Thiago França, A Espetacular Charanga do França reúne outros sete instrumentistas. O grupo, que, em 2015, virou bloco de rua – e atrai cada vez mais público -, apresenta-se em frente ao Sesc Avenida Paulista. Ritmos como cumbia, maxixe e samba fazem parte do repertório. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (25), 16h. Grátis.

+ Tom Jobim também fazia aniversário no dia 25/1. Para celebrar os 92 anos de nascimento do maestro, a cantora Luciana Alves e o violonista Marco Pereira interpretam as músicas do álbum ‘Elis & Tom’ (1974), que ele dividiu com Elis Regina. No repertório, clássicos como ‘Águas de Março’ e ‘Só Tinha de Ser com Você’. Jazz B (120 lug.). R. Gal. Jardim, 43, metrô República, 3257-4290. 6ª (25), 22h. R$ 35/R$ 45. Cc.: todos. Cd.: todos.

+ Conhecida pelo sucesso ‘Oração’, A Banda Mais Bonita da Cidade faz show dedicado ao público infantil – uma ideia que germinou durante apresentação em Curitiba, onde o grupo foi criado. As músicas do quinteto são interpretadas com novos arranjos. E canções de outros artistas, como Os Mutantes, são adaptadas ao universo das crianças. Sesc Santo Amaro. Praça Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (25), 16h. Grátis.

+ Além de entrada gratuita, a Pinacoteca terá horário estendido no feriado, com visitação até a meia-noite. Durante todo o dia, o estacionamento do museu contará com food trucks. Das 11h às 15h, a família toda é convidada para a atividade ‘Jogajunto’, com jogos relacionados ao acervo. Às 18h, na reinauguração do auditório, haverá pocket show de Zezé Motta (foto; retirar ingresso 30 min. antes). Pça. da Luz, 2, Luz, 3324-1000. 6ª (25), 10h/0h. Grátis.

+ O Itaú Cultural e o Sesc Avenida Paulista terão programação conjunta. A Rua Leôncio de Carvalho, que fica entre os dois espaços, recebe, das 10h às 12h, shows de diversos artistas, como Rincon Sapiencia e Zélia Duncan. Dentro do Itaú (Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1777), às 10h, será aberta a mostra ‘2039/20 – São Paulo Fora do Tempo’, que, até 3/2, exibe retratos feitos por Jairo Goldflus de personalidades ligadas à cidade, como Ignácio de Loyola Brandão (foto). Grátis.

+ No IMS, uma boa opção para conferir no feriado é a projeção ‘São Paulo: Três Ensaios Visuais’. Com curadoria de Guilherme Wisnik e aproximadamente 20 minutos de duração, o trabalho resgata personagens da cidade, com fotografias feitas a partir de 1862. Às 16h, o espaço também recebe, no térreo (180 lug.), show do Conjunto João Rubinato, que homenageia Adoniran Barbosa. Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. 6ª (25), 10h/20h. Grátis.

+ No CCBB, o espetáculo infantil ‘Carmen, a Grande Pequena Notável’ (70 min.; livre), sobre a cantora Carmen Miranda, tem sessão 6ª(25), às 11h. Às 17h, a Mostra Brasileirinhos de Cinema para Crianças faz sessão do filme ‘Maneco, O Super Tio’ (85 min.; 6 anos), que conta a história de um avô perdido no tempo. Já às 19h, dentro do projeto Férias Musicais, a área externa será palco de batalhas de rap com Fábio Brazza. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

+ Sob direção cênica de Sérgio Ferrara e regência do maestro Roberto Minczuk, o Balé da Cidade e a Orquestra Sinfônica Municipal apresentam o espetáculo ‘Risco’ (foto). Concebido dentro do programa Corpo Cidade, o trabalho busca propor reflexões sobre a diversidade no ambiente urbano. Na trilha, as peças ‘Os Planetas’, de Gustav Holst, e ‘Festas Romanas’, de Ottorino Respighi. 60 min. 12 anos. Theatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (25), 18h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

+ A banda Pequeno Cidadão (foto), formada por Edgard Scandurra, Taciana Barros, Antonio Pinto e seus filhos, apresenta repertório voltado ao público infantil – que aborda temas como cidadania, amor e esportes. Malabares, acrobacias e brincadeiras também animam o show. Sesc Parque Dom Pedro II. Palco. Pça. São Vito, s/nº, 3111-7400. 6ª (25), 16h. Grátis.

+ Pré-indicada ao Oscar 2019, a animação brasileira Tito e os Pássaros terá pré-estreia internacional em sessão aberta ao público, com a participação dos diretores Gustavo Steinberg, Gabriel Bitar e André Catoto. 73 min. Cinearte (300 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, metrô Consolação, 3285-3696. 6ª (25), 11h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

+ O Masp terá entrada gratuita e visitação estendida até 22h. Vale aproveitar a oportunidade para conferir suas exposições temporárias. Entre elas, destaque para ‘Rubem Valentim: Construções Afro-atlânticas’ e ‘Sonia Gomes: Ainda Assim me Levanto’, que ficam em cartaz até 10/3. Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 6ª (25), 10h/22h. Grátis.