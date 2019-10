Artistas internacionais de vários estilos passam por São Paulo

O canadense Bryan Adams vem a São Paulo com a turnê ‘Shine a Light’. O show é baseado no álbum de mesmo nome lançado em março. Os sucessos ‘(Everything I Do) I Do It For You’ e ‘Summer Of ’69’ não ficam de fora. “Sinto que meus álbuns são consistentes em ritmo e estilo, eles sempre têm rock e algumas baladas. É assim que eu imagino um show ao vivo”, disse ele em entrevista ao Estado publicada em setembro. Allianz Parque Hall (8.200 lug.). R. Palestra Itália, 200, Perdizes. 18/10, 21h (abertura dos portões, 18h30). R$ 300/R$ 720. Vendas pelo site:

www.livepass.com.br

+ Transitando entre o folk mais tradicional e o rock clássico, Eagle-Eye Cherry retorna ao Brasil para divulgar o álbum ‘Streets of You’, que saiu no ano passado. É o primeiro álbum do artista em seis anos (o último havia sido e também marca a estreia dele com sua própria gravadora, Papa Cherry Records. O trabalho conta com 13 faixas, entre elas a que dá nome ao álbum, ‘Remember To Breathe’ e ‘House At The End Of The Road’. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. 4ª (23), 21h (abertura, 19h). R$ 220. Vendas pelo site:

www.ingresse.com

+ Formado por Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, o grupo Il Volo mescla ópera e música pop. Neste show, o trio comemora dez anos de carreira, acompanhados pela Orquestra Sinfônica Villa Lobos. Eles interpretam ‘O Sole Mio’, ‘Volare’, ‘Granada’ e outros clássicos da canção internacional, além de músicas incluídas no álbum mais recente, ‘Musica’ (2019) . Credicard Hall (4.070 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. 5ª (24) e 25/10, 21h30. R$ 200/R$ 680. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nomes da atual cena da MPB, como Duda Beat e Teago Oliveira, se apresentam na sexta-feira (18/10)

Alexandre Pires, Maria Gadú e Drik Barbosa fazem shows no sábado (19/10)

Ivan Lins faz apresentação gratuita na Avenida Paulista no domingo (20/10)

Beto Guedes e Zé Ramalho são atrações nos palcos de São Paulo entre 3ª (22) e 5ª (24)