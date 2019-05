Artistas homenageiam grandes nomes da música em shows durante a semana

3ª (21)

Grazzi Brasil

Intérprete da escola de samba Vai-Vai, ela faz o show ‘O Canto da Guerreira’, com sucessos de Clara Nunes. Canto das Três Raças é um deles. Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 3ª (21), 18h. Grátis.

4ª (22)

Donatinho

O pianista homenageia Herbie Hancock e sua fase funk dos anos 1970 e 1980, simbolizada por clássicos como ‘Cantaloupe Island’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (22), 21h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vânia Bastos

A cantora, que em 1992 gravou disco dedicado à obra de Caetano Veloso, faz show com clássicos do compositor. Teatro do SESI. Av. Paulista, 1.313, Cerqueira César, 3549-4499. 4ª (22), 20h. Grátis (através do cadastro pelo site: www.sesisp.org.br/meu-sesi).

5ª (23)

BNegão

Integrante do Planet Hemp, ele faz show intimista com canções do disco ‘Canções Praieiras’ (1954), de Dorival Caymmi. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 5ª (23) e 24/5, 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

PTM70

A banda faz show em homenagem à cantora e pianista Tânia Maria, respeitada no cenário do jazz internacional. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (23), 20h (abertura, 19h). R$ 70/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.