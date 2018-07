‘Arranha-Céu: Coragem Sem Limites’ e ‘Uma Casa à Beira-mar’ estão entre as estreias da semana nos cinemas

Arranha-Céu: Coragem Sem Limites

(Skyscraper, Estados Unidos/2018, 102 min.) – Ação. Dir. Rawson Marshall Thurber. Com Dwayne Johnson, Neve Campbell, Chin Han. Responsável pela segurança de arranha-céus, Will Ford, ex-líder da operação de resgate do FBI, é acusado de ter colocado o edifício mais alto e seguro da China em chamas. Cabe, agora, ao agente achar os culpados, salvar sua família e limpar seu nome. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Uma Casa à Beira-mar

(La Villa, França/2017, 107 min.) – Drama. Dir. Robert Guédiguian. Com Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan. Três irmãos se reúnem ao redor do leito de morte de seu pai, que era um dos pilares de toda a família, e precisam pensar no que será do pequeno paraíso que ele construiu, em torno de um modesto restaurante à beira-mar. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Hannah

(França-Bélgica-Itália/2016, 95 min.) – Drama. Dir. Andrea Pallaoro. Com Charlotte Rampling, André Wilms, Jean-Michel Balthazar. Hannah é uma mulher de terceira idade que se divide entre as aulas de teatro, a natação e o trabalho como empregada doméstica. Quando o marido vai preso, ela não tem alternativa a não ser a solidão – há um segredo na família que dificulta seu relacionamento com terceiros. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Hotel Transilvânia 3: Férias Monstruosas

(Hotel Transylvania 3: Summer Vacation, Estados Unidos/2018, 98 min.) – Animação. Dir. Genndy Tartakovsky. Com Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn. Solitário, infeliz e em busca de um novo amor, Drácula é surpreendido por um presente da querida filha: férias num cruzeiro. Lá, acaba se encantando pela comandante, que esconde um segredo nada amigável. Livre. Confira salas e horários de exibição

Primavera em Casablanca

(Razzia, França/2017, 120 min.) – Drama. Dir. Nabil Ayouch. Com Maryam Touzani, Arieh Worthalter, Dounia Binebine. O filme traz cinco histórias independentes – uma ambientada na década de 1980, nas montanhas do Atlas, e as outras nos dias atuais, em Casablanca, no Marrocos. No entanto, a distância temporal dessas narrativas não impede que a intolerância, a ignorância e o preconceito sejam os mesmos de sempre. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

