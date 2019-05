‘Arraial da Cidade’ e outras sugestões de passeios em São Paulo

Temporada aberta

A 8ª edição do Arraial da Cidade abre os festejos juninos em São Paulo com barracas de comidas típicas – como maçã do amor, espiga de milho e canjica –, brincadeiras para as crianças e, claro, a tradicional quadrilha. Com expectativa de receber 35 mil pessoas, a festa será embalada por ritmos como forró, baião e xote. Entre as atrações, tem exposição de obras ligadas ao universo do cordel e shows como o do grupo Falamansa, sábado (1º), às 20h30. Livre. Jockey Club. Av. Lineu de Paula Machado, 1.263, portão 1, Cidade Jardim. Sáb. (1º), 10h/23h; dom. (2), 10h/22h. R$ 20. Inf.:

arraialdacidadesp.com.br

Champions Day Experience

Um painel de LED de 6 por 11 metros, em alta definição, vai transmitir a aguardada final da UEFA Champions League, com Liverpool e Tottenham. Para começar, um DJ vai esquentar o público antes da partida. As famosas comidas de porta de estádio, com sanduíches de pernil e cachorro-quente, estarão no cardápio do bar. As crianças terão um espaço criado especialmente para elas. Tom Brasil. R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 2548-2541. Sáb. (1º), 13h. R$ 40/R$ 80.

NBA House

O parque temático da principal liga de basquete profissional do mundo, com 3 mil m2, tem atividades para toda a família até o dia 16/6. Com cerca de 20 atrações, o espaço traz uma quadra de realidade virtual, uma réplica de um vestiário da NBA, games de basquete, exposição de camisas, bolas e tênis autografados por jogadores da Liga, além da exibição de jogos decisivos. Uma das novidades para este ano é o NBA Sports Bar, que ficará aberto para almoço e jantar nos dias de evento, das 11h às 21h. Para crianças de até 6 anos, haverá o Kids Club, com oficina de slime, cama elástica, minitabelas e maquiagem com temas de basquete. Shopping Eldorado. Estacionamento. Av. Rebouças, 3.970, Pinheiros, 2197-7800. Sáb. (1º), 14h30 e 18h; dom. (2), 14h30 e 19h; 4ª (5), 19h. R$ 25/ R$ 75. Programação completa e ingressos: www.nbahouse.com.br

Pool Party no Pet Park

Para comemorar seu primeiro aniversário, o Pet Park resolveu fazer uma ‘pool party’ (festa na piscina) para os pets – o evento terá várias piscinas de bolinhas para que os animais brinquem à vontade. E os donos também podem participar. Além disso, há um Espaço Fashion para que os animais possam se produzir e tirar fotos. Pet Park. Mooca Plaza Shopping. R. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Mooca, 3548-4502. Sáb. (1º) e dom. (2), 12h/16h. Grátis.