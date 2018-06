Arraial da Cidade e festas multiculturais estão entre os passeios para o fim de semana em SP

+ A 7ª edição do Arraial da Cidade reúne brincadeiras e pratos juninos típicos, além de vários shows – no sábado (26), tem o duo infantil Badulaque (11h) e o Trio Virgulino (20h); no domingo (27), Falamansa (21h30). Jockey Club. Av. Lineu de Paula Machado, 1.263, Cidade Jardim. Sáb. (26) e dom. (27), 10h/0h. R$ 20. Vendas pelo site: eventbrite.com.br

+ A 9ª edição do MaiFest, com atrações inspiradas na cultura alemã (foto), ocupa o quadrilátero formado pelas ruas Joaquim Nabuco, Barão do Triunfo, Princesa Isabel e Bernardino de Campos. O evento recebe apresentações como as de danças circulares, no sábado (26), às 11h, e de grupos folclóricos, nos dois dias, às 16h. Orquestras, corais e bandas completam a programação da festa, que reúne barracas com comidas e quitutes típicos, como salsichões grelhados e strudel. Sáb. (26) e dom. (27), 10h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/MFest18

+ Aberto desde dezembro na cobertura de um prédio da região central (foto), o Alto Bomra recebe o Bom Retiro Via Seul. O evento, que celebra a cultura coreana, inclui pratos do chef Paulo Schin (das 12h às 16h, R$ 23/R$ 25); o Desafio Coreano, show de rap comandado pelo produtor Wilsbife (17h); a mostra ‘Ping-Pong Seul x SP’, com vídeos sobre a cena do grafite; e oficinas de dobradura (12h) e escrita de nomes com alfabeto coreano (13h30). R. Prof. Cesare Lombroso, 241, 3º andar, Bom Retiro. Dom. (27), 12h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/BRSeul

Arte na Rua

O projeto que organiza performances musicais e circenses em várias regiões da cidade é encerrado neste domingo (27) com as apresentações de Saxtrupiado (15h) e A Espetacular Charanga do França (16h). Lgo. da Batata, s/nº, Itaim Bibi. Dom. (27), 15h/17h. Grátis.

Dia do Desafio

Na 24ª edição do projeto, unidades do Sesc realizam atividades esportivas em espaços públicos, como as aulas abertas de beisebol no Parque da Juventude (Av. Cruzeiro do Sul, 2.630), das 10h às 16h; rugby no Horto Florestal (R. do Horto, 931), das 10h às 16h; e ioga no Parque do Trote (R. Nadir Dias Figueiredo, s/nº), das 7h30 às 8h30. Atletas participam da programação, como a ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei Hélia Souza, para uma vivência da modalidade no Sesc Santo Amaro (R. Amador Bueno, 505), das 18h às 18h45. 4ª (30), diversos horários. Grátis. Inf.: bit.ly/DDesSesc

Foto_Invasão

Nos últimos dias, o evento sobre o universo da fotografia reúne mostras e instalações no Red Bull Station. Em ‘Lar’, a exposição exibe o trabalho de quatro artistas – Ana Rodrigues, Jair Bortoleto, Leo Drummond e Natalia Martino – e revela o próprio significado da palavra, com seus entornos físicos e psicológicos. Instalações fotográficas de cinco artistas selecionados completam a programação. Red Bull Station. Pça. da Bandeira, 137, Centro, 3107-5065. 6ª (25), 11h/20h; sáb. (26), 11h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/F_Inv18

MIS 48 ANOS

A programação especial inclui, no sábado (26), o 1º Festival Estéreo MIS, com shows de Yzalú (14h), Luê (15h30), Juan Guiã (17h) e Lurdez da Luz (18h30); bate-papo com o fotógrafo norte-americano Sandro Miller (15h; retirar ingresso 1h antes), que discute sua série fotográfica com 61 imagens do ator John Malkovich; e visitas guiadas ao Acervo MIS e às mostras em cartaz (13h e 16h30). No domingo (27), a Maratona Infantil (10h/17h) reúne a contação de história ‘A Fotografia do Macaco’ (12h e 15h), com a Cia. Lira dos Anjos, e show da banda Fera Neném (16h). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (26), 12h/21h; dom. (27), 11h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/MIS48anos

Panini Day

O evento promove a troca de figurinhas do álbum da Copa do Mundo, com mesas ao redor do Estádio do Pacaembu e atrações como campeonato de bafo e totem interativo com exposição de todas as capas dos álbuns ilustrados. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-4650. Sáb. (26), 10h/17h. Grátis.

SP Haunted Tour

O passeio circula pelo centro antigo da cidade com o ‘comissário-fantasma’ Ângelo, que conta lendas urbanas da metrópole. O tour noturno dura cerca de duas horas, a bordo de um ônibus de 42 lugares. O circuito, com ponto de encontro em frente ao Hotel Tryp Paulista, passa por locais como o Cemitério da Consolação e a Catedral da Sé. Reservas devem ser feitas pelo site. R. Haddock Lobo, 294, Cerqueira César, 99241-5239. Sáb. (26), 19h e 21h30. R$ 80. Inf.: www.sphtour.com

Tinta Fresca

O evento é uma feira de publicações e experiências gráficas, com editoras e artistas que trabalham com técnicas como serigrafia, tipografia, carimbos e estêncil – cada uma delas será apresentada durante o evento, sem necessidade de inscrição. Na programação musical de sábado (26), participam a cantora LaBaq (15h) e o DJ Formiga (12h/19h); no domingo (27), show do trio Zé Pereira (15h) e discotecagem de DiMangaba (12h/19h). Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. Sáb. (26) e dom. (27), 12h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/TFresca18