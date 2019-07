Arquitetura modernista: conheça a história e os ambientes de cinco casas paulistanas

Elas são marcos da arquitetura modernista em São Paulo. E o melhor: nestas casas, você é muito bem-vindo

Júlia Corrêa (textos) e Bruno Nogueirão (imagens)

Se a arquitetura moderna despontou no Brasil com atraso em relação às inovações artísticas de 1922, ela não deixou de seguir os ideais antropofágicos. Arquitetos locais projetaram casas sob influência de nomes como Le Corbusier, mas de um modo genuinamente brasileiro – aproveitando, por exemplo, o clima do País para realizar a integração com a natureza que tanto marcou essa arquitetura.

São Paulo conta com várias dessas construções. Hoje icônicas, algumas viraram centros culturais. Clique aqui para conhecer a história e os novos usos de cinco delas, em um especial que traz até imagens áreas dos imóveis.