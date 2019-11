Arnaldo Antunes, Tiê e Filipe Catto são destaque na programação de shows de sábado (30)

Arnaldo Antunes

O cantor e compositor apresenta ‘RSTUVXZ’, show do seu mais recente disco. No repertório, músicas como ‘Fora de Si’, ‘Televisão’ e ‘Alegria’. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (22), 22h. R$ 80/R$ 140. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chitãozinho e Xororó e Bruno & Marrone

As duplas se juntam para apresentar o show ‘Clássicos’, que traz o repertório de ambas, além de sucessos da música sertaneja. UnimedHall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Hoje (29) e sáb. (30), 22h. R$ 180/R$ 820. Cc.: todos. Cd.: todos.

Eva Wilma

A atriz apresenta ‘Casos e Canções’, espetáculo em que canta sua vida e memórias ao lado do filho, o cantor e violonista John Herbert Jr., e do pianista e cantor William Paiva. Entre as músicas que escolheu, estão ‘Felicidade”, de Lupicínio Rodrigues, e ‘Saudosa Maloca, de Adoniram Barbosa. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª(29) e sáb. (30), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Filipe Catto

O cantor apresenta seu show ‘O Nascimento de Vênus’ dentro da festa Pardieiro. No roteiro, além de canções do álbum, músicas que ele gravou ao longo da carreira, como ‘Adoração’ e ‘Depois de Amanhã’. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. Sáb. (30), 23h. R$ 25/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Gui Amabis

Sem se prender a um estilo específico, o cantor e compositor apresenta faixas do álbum ‘Miopia’, em show com interpretação em libras e participação especial de Filipe Catto. Itaú Cultural. Térreo (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168 1777. Sáb. (30), 20h. Grátis (reservar ingresso em www.itaucultural.org.br).

Leo Mancini

O guitarrista apresenta o show ‘Acoustic Hits’ com releituras acústicas de grandes clássicos internacionais dos anos 1980 e 1990. Ele será acompanhado por um quinteto de cordas da Orquestra de Heliópolis. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. Sáb. (30), 21h. R$ 50/ R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nomade Orquestra

O trabalho autoral de música instrumental traz influências de funk dos anos 1970, jazz, dub, rock, afrobeat e grooves étnicos. Os shows contarão com as participações de Russo Passapusso (6ª) e Bia Ferreira (sábado). Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (29) e sáb. (30), 20h30. R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Pau Brasil

Nelson Ayres, Rodolfo Stroeter, Paulo Bellinati, Teco Cardoso e Ricardo Mosca integram o grupo reconhecido como uma das mais destacadas formações da música instrumental brasileira. Além da sonoridade eclética, que passeia entre o primitivo e o contemporâneo, o show coloca em destaque a capacidade de improvisação de seus integrantes. Casa de Francisca (120 lugares). R. Quintino Bocaiúva, 22, Sé, 3052 0547. 6ª (29) e sábado (30), 22h00. R$ 62. Cc.: M, V, A, E. Cd.: M e V e E.



Renato Gama

Morador da periferia da zona leste da cidade, o cantor mistura jazz, samba e rap no show ‘Olhos Negros Vivos’, derivado de um disco homônimo que recentemente foi lançado em vinil na Alemanha. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (29), 21h30; sáb. (30), 19h30; dom. (1º), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sandália de Prata

No show, o grupo de samba-rock canta Jorge Ben Jor, revisitando clássicos e lados B, como ‘Vendedor de Bananas’, ‘Alcohol’, ‘Menina Mulher da Pele Preta’ e ‘Umbabaraúma’. Blue Note (500 lug.), Conjunto Nacional, Avenida Paulista, 2073, 2° andar, metrô Consolação, 94545 1511. Sáb. (30), 20h e 22h30. R$90 e R$70. Cc.: M, V, A. Cd.: M e V.

Sombra

O rapper paulistano faz apresentação com músicas inéditas que estarão em um álbum que ele pretende lançar em 2020. Acompanhado do DJ RM, ele mostra hits como ‘Homem Sem Face’ e ‘Mano Eu Vo Ali Comprar Um Chá’. Sesc Santo Amaro. Pça Coberta. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (30), 17h. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tiê

A cantora faz show em que canta músicas do seu mais recente álbum, ‘Dix’, que traz músicas como ‘Mímino Maravilhoso’ e ‘Chá Verde’. Os músicos Pedro Salomão e Qinho fazem participação especial. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (30), 22h. R$ 50/R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.