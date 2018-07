Arnaldo Antunes, Letrux e Niall Horan fazem shows em São Paulo nesta semana

6ª (6)

Arnaldo Antunes

O artista faz shows para lançar ‘RSTUVXZ’, em que mescla rock e samba. Ele também abre espaço para sucessos como ‘Televisão’.Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (6) e sáb. (7), 21h; dom. (8), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Francisco, El Hombre

Preparando o segundo álbum, a banda interpreta as músicas do disco ‘Soltasbruxa’ (2016), produzido por Zé Nigro. A faixa ‘Triste, Louca ou Má’ fez parte da trilha da novela ‘O Outro Lado do Paraíso’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (6), 12h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Joyce Moreno

No álbum ’50’, a cantora e compositora regrava seu primeiro disco, que chegou ao mercado em 1968. Neste show de lançamento, ela interpreta músicas autorais – entre elas, ‘Me Disseram’ – e composições de amigos como Marcos Valle e Vinicius de Moraes. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (6) e sáb. (7), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Karol Conka

Preparando o segundo disco, a artista é um dos principais nomes do rap feminino e, neste ano, se destacou com a regravação de ‘Cabeça de Nego’, de Sabotage. Ela apresenta músicas como ‘Tombei’ e ‘Maracutaia’ ao lado do DJ Hadj. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (6), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Letrux

Encarnando a persona Letrux, Letícia Novaes comemora um ano de seu primeiro disco solo, ‘Letrux em Noite de Climão’, em show com participação de Luedji Luna. As canções têm letras que exploram um universo de amor e delírio, como ‘Ninguém Perguntou por Você’. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Hoje (6), 23h (show, 1h). R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ná Ozzetti, Blubell e Ana Deriggi

Alternando-se no palco entre números solos e coletivos, as cantoras relembram grandes sucessos de Rita Lee. ‘Ovelha Negra’ está no repertório. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (6), 21h30. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Posada e o Clã

O compositor faz show ao lado de Gabriel Ventura (guitarra), Hugo Noguchi (baixo) e Gabriel Barbosa (bateria) para apresentar as faixas do segundo álbum do coletivo. A produção experimental, assinada por JR Tostoi, abre espaço para músicas de Posada, já gravado por nomes como Lenine e Duda Brack. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (6), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Siba

O pernambucano faz show do álbum ‘De Baile Solto’ (2015). ‘Marcha Macia’ e ‘Quem e Ninguém’ são músicas que equilibram discurso político e crítica social. Paulo Papaleo e Tata Ogan discotecam. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (6), 23h. R$ 15/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Sábado (7)

Arnaldo Antunes

Duo Gisbranco

No terceiro álbum, a dupla de pianistas formada por Bianca Gismonti e Claudia Castelo Branco apresenta as músicas do álbum ‘Pássaros’, com 15 músicas compostas por elas para poemas de Chico César. O pianista André Mehmari e a cantora Ná Ozzetti participam do show. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (7), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Jaques Morelenbaum

Conhecido por seus trabalhos com Caetano Veloso e Tom Jobim, o violoncelista e maestro relê obras de grandes nomes da MPB – entre eles, Dorival Caymmi e Tom Jobim. Ele é acompanhado por seu CelloSam3aTrio, formado por Lula Galvão (violão) e Rafael Barata (percussão). Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (7), 21h30. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Joyce Moreno

Orquestra Brasileira de Música Jamaicana

Misturando ritmos como ska, reggae e rocksteady, a banda mostra as músicas do EP ‘#10’, que comemora seus dez anos de carreira. O trabalho tem sete músicas inéditas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (7), 21h30. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Riviera Gaz

Misturando influências de rock e folk, a banda é formada por dois integrantes do Forgotten Boys, Gustavo Riviera e Paulo Kishimoto, que se juntam a Steve Shelley, baterista do Sonic Youth. Eles apresentam as músicas do álbum ‘Connection’. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (7), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (8)

Alice Caymmi

A turnê ‘Eu te Avisei’ tem músicas de ‘Alice’ (2018), terceiro disco da cantora e compositora. Com sonoridade pop, o álbum tem entre os destaques a faixa ‘Inocente’, parceria com Ana Carolina. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (8), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Arnaldo Antunes

Dead Fish

Formada por Rodrigo (vocal), Rick (guitarra), Alyand (baixo) e Marcão (bateria), uma das principais bandas de hardcore do País celebra os 20 anos do álbum ‘Sonho Médio’ tocando seu repertório. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (8), 16h. Grátis.

2ª (9)

Anelis Assumpção

Ela interpreta as músicas de seu terceiro álbum ‘Taurina’ (2018). Comida e sabores diversos servem de base para as letras do disco. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 2ª (9), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fafá de Belém

No espetáculo ‘Fafá de Belém e as Guitarradas do Pará’, a cantora interpreta clássicos da carreira e músicas do álbum ‘Do Tamanho Certo para o Meu Sorriso’ (2015). Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (12.000 lug.). Av. Fernando do Espírito Santo Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. 2ª (9), 15h30. Grátis.

La Cumbia Negra

Com sete músicos, a banda une cumbia com outros ritmos – entre eles, o rock. Um dos destaques do show é ‘Bomba’, composta para o grupo pelo guitarrista Manoel Cordeiro. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (9), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Laila Garin e A Roda

Ao lado do trio, a cantora e atriz lança DVD. Com direção de Ney Matogrosso, o registro audiovisual tem releitura de ‘Na Primeira Manhã’ (Alceu Valença). Itaú Cultural (224 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 2ª (9), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Mestre Anderson Miguel

Em show com a participação de Jorge Du Peixe, da Nação Zumbi, o cirandeiro apresenta as músicas do álbum ‘Sonorosa’, produzido por Siba. O trabalho mistura influências afro-brasileiras e folclóricas. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 2ª (9), 18h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Verônica Ferriani e Swami Jr.

Ao lado do violonista, a cantora apresenta show inspirado na websérie ‘Diário de Viagem Cantado’, feita por Verônica durante uma temporada europeia. Há músicas de Caetano Veloso, Tom Jobim e outros artistas. Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. 2ª (9), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Vitor Araújo

Pianista e orquestrador, o músico inicia temporada em que mostra seu trabalho, transitando entre o erudito e o experimental. Centro da Terra. Teatro (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré. 2ª, 20h. R$ 15/R$ 15. Vendas pelo site: www.sympla.com.br. Até 30/7.

3ª (10)

Almir Sater e Renato Teixeira

Eles fazem show para mostrar o repertório do álbum ‘+AR’ (2018). Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 3ª (10) e 4ª (11), 20h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

BNegão

Mesclando pop, funk e soul, o MC do Planet Hemp apresenta músicas dos três discos que gravou em carreira solo. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (10), 23h. R$ 15 (até 23h59, grátis). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Niall Horan

Integrante do One Direction, Niall Horan apresenta seu primeiro álbum solo, ‘Flicker’ (2017). Com influências de pop e folk, o disco é puxado por ‘This Town’. Maren Morris abre a noite. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (10), 21h (show principal; abertura dos portões, 18h30). R$ 290/R$ 420. Cc.: todos. Cd.: todos

4ª (11)

Almir Sater e Renato Teixeira

Roberta Sá

Na turnê do DVD ‘Delírio no Circo’, a cantora interpreta músicas marcantes de sua carreira, com destaque para as que gravou no álbum ‘Delírio’ (2015). Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 4ª (11), 18h e 21h; 5ª (12), 12h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Tássia Reis

Influenciada pelo hip hop, a cantora apresenta as músicas do álbum ‘Outra Esfera’ (2016). Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (11), 21h30. R$ 35. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (12)

André Frateschi & Heroes

O cantor e a banda são conhecidos por interpretar músicas de todas as fases da carreira de David Bowie. ‘Changes’, ‘The Man Who Sold the World’ e ‘Under Pressure’ ganham novas versões. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (12), 22h30 (abertura, 21h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Barro

Com um som que mescla pop e toques de psicodelia, ‘Miocárdio’ (2016) é o primeiro disco solo do pernambucano. Juliana Strassacapa, do grupo Francisco, El Hombre, e Aíla participam da apresentação. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (12), 20h. R$ 15/R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Ignácio de Loyola Brandão, Rita Gullo e Edson Alves

No espetáculo ‘Solidão no Fundo da Agulha’, o escritor está ao lado da filha, cantora, e do violonista. Ele conta histórias de vida entremeadas por canções que marcaram sua trajetória. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (12), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jairo Pereira e Mutum

O vocalista do Aláfia apresenta projeto solo. Anna Tréa participa do show de 5ª (12) e Luedji Luna estará no palco em 13/7. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 5ª (12) e 13/7, 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Luedji Luna

No show ‘Bom Mesmo É Estar Debaixo D’água’, a cantora baiana se junta ao músico congo-brasileiro François Muleka e ao cubano Aniel Solleiman para apresentar composições inéditas. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (12), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Mônica Salmaso eAndré Mehmari

Em show do projeto Biscoito da Casa, a cantora e o pianista fazem show especial. Músicas compostas por grandes nomes, como Chico Buarque, Dorival Caymmi e Tom Jobim estão no repertório. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (12), 21h30 (abertura, 20h). R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberta Sá

The Baggios

Indicada ao Grammy Latino, a banda faz show do lançamento do EP ‘Juliana’. A faixa-título é uma homenagem à irmã do vocalista, Julio Andrade, assassinada pelo marido, de quem estava separada. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (12), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Arena Nº1 Brahma

Vários telões e um palco exibem os jogos da Copa do Mundo, com direito a apresentações musicais. Hoje (6), após a partida entre Brasil e Bélgica, há show do bloco Bangalafumenga. Já a cantora Iza é atração na 4ª (11), também após o jogo. Vale do Anhangabaú, s/nº, Centro. Hoje (6) e 4ª (11), 12h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/ArBrah

Arena Verde-amarela

A Turma do Pagode, Mc Don Juan, Mc Hariel, Gaab e Mc GW são as atrações do projeto. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (6), 12h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Centro do Rock 2018

No mês do rock, o evento celebra o estilo com shows de bandas de todas as regiões brasileiras. No sábado (7), Rita Oliva apresenta o projeto Papisa, em noite dividida com a banda Cora. No domingo (8), há shows de Stratus Luna e Bombay Groovy. Oruã e Goldenloki se apresentam na 5ª (12). Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002.Sáb. (7), 19h; dom. (8); 18h; 5ª (12), 21h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Torcida Brasil

Na 6ª (6), depois da apresentação do bloco Domingo Ela Não Vai, às 13h30, há transmissão da partida entre Brasil e Bélgica pela Copa do Mundo, seguida de show de Diogo Nogueira com participação de Péricles (17h15). O dia se encerra com roda de samba do grupo Samba do Sol (19h15), que também está programada para 3ª (10), dia de semifinal, às 13h30. Também há shows de Alexandre Pires (17h15) e Leo Santana (19h30), com transmissão de jogo a partir das 14h30. Nos dois dias, João Rodrigo discoteca. Expo Barra Funda. R. Tagipuru, 1.001, Barra Funda, 3864-5566. Hoje (6) e 3ª (10), 13h. R$ 60/R$ 120. Vendas pelo site: www.ingressorapido.com.br

Música Clássica

Coral Juvenil do Guri

Em um programa que privilegia a criação e os improvisos vocais, o grupo se apresenta sob regência do maestro convidado Roger Treece. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. Dom. (8), 17h. Grátis.

Orquestra Experimental de Repertório

No sexto volume da Série Grandes Sinfonias, a orquestra apresenta obras de Wagner e Mahler sob regência de Jamil Maluf. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (8), 12h. R$ 10/R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Festival de Campos do Jordão Jazz Sinfônica

Tendo o músico Michel Moraes (clarinete) como solista, a orquestra apresenta músicas de Ary Barroso, Gilberto Gil, Chico Buarque e outros autores. O maestro Fábio Prado é o regente do concerto. Auditório Claudio Santoro (1.050 lug.). R. Arrobas Martins, 1.800, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. Dom. (8), 16h30. R$ 50. Inf.: www.festivalcamposdojordao.org.br

Orquestra Filarmônica de Goiás

Sob regência do maestro Neil Thomson, a orquestra interpreta obras de Prokofiev e Willian Walton. Luíz Filíp (violino) é o solista. O concerto se repete na Sala São Paulo no sábado (7), às 16h30 (R$ 20). Auditório Claudio Santoro (1.050 lug.). R. Arrobas Martins, 1.800, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. 6ª (6), 20h30. R$ 50.

Osesp: Alsop rege Almeida Prado

Marin Alsop é a regente do concerto, que tem participação de músicos bolsistas do evento. Obras compostas por José Antonio Almeida Prado e Richard Strauss estão no programa. O concerto se repete em Campos do Jordão no sábado (7), às 20h30, no Auditório Cláudio Santoro (R$ 100). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (6), 20h30. R$ 50/R$ 222. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ricardo Herz e Nelson Ayres

O violinista e o pianista apresentam o repertório do álbum ‘Duo’, lançado no ano passado. O disco tem temas autorais e uma releitura de ‘Maracangalha’, um dos grandes sucessos do compositor Dorival Caymmi. Praça do Capivari. Av. Macedo Soares com R. Diogo de Carvalho, Capivari. Dom. (8), 12h. Grátis.

Winston Ramalho eCristian Budu

Ramalho (violino) e Budu (piano) interpretam sonatas compostas por Brahms. A apresentação se repete em Campos do Jordão na 4ª (11), na Igreja de Santa Terezinha, com entrada gratuita, às 17h. Sala São Paulo. Sala do Coro. Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (10), 19h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

