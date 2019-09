Arnaldo Antunes,  Jessie J e Paulo Miklos estão entre os shows desta sexta-feira (27/9)

Arnaldo Antunes

Acompanhado pelos músicos Betão Aguiar (baixo) e Curumin (Bateira) , ele apresenta o show ‘RSTUVXZ’, no qual explora o diálogo entre o samba e o rock por meio de canções como ‘Televisão’, ‘Vou Festejar’ e ‘Exagerado’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Hoje (27), 20h e 22h30. R$ 120/ R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Azymuth

O grupo instrumental, criado nos anos 1970, é formado atualmente por Ivan Conti “Mamão” (bateria), Alex Malheiros (baixo) e Kiko Continentino (teclados) e continua na ativa, com uma mistura de jazz e funk. A cantora Leny Andrade faz participação especial. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (27), 21h. R$ 12/ R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

A Barca do Sol

A banda brasileira de rock progressivo começou a carreira no início dos anos 1970 e teve diversas formações ao longo do tempo. Neste show, o grupo se reúne para reapresentar o disco ‘A Barca do Sol’, lançado em 1974. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (27) e sáb. (28), 21h. R$ 9/ R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Baile do Léo Maia

O cantor faz um tributo em que canta os maiores sucessos de seu pai, Tim Maia. Por isso, não faltam sucessos como ‘Gostava Tanto de Você’ e ‘Primavera’. Sesc Osasco. Tenda 1 (400 lug.). Av. Sport Club Corinthians Paulista, 1.300, Jardim das Flores, 3184-0900. 6{ (27), 16h. Grátis. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Eduardo Gudin e Léla Simões

O compositor se une à cantora para apresentar o álbum que fizeram juntos e que traz músicas como ‘O Cristal e o Marfim” e ‘Mãos Vazias’. O cantor Renato Braz participa como convidado especial no show. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (27), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jessie J

A cantora pop britânica faz uma única apresentação na cidade. No show, ela mostra novos arranjos para músicas como ‘Flashlight’, ‘Bang Bang’, ‘Nobody’s Perfect’ e ‘Masterpiece’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (27), 21h30. R$ 210/ R$ 480. Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulo Miklos

O ex- Titãs apresenta o show ‘A Gente Mora no Agora’, baseado em seu terceiro álbum solo. No roteiro, músicas como ‘Vou Te Encontrar’, ‘Pra Dizer Adeus’ e ‘Flores’. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. 6ª (27), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Sombrinha

O compositor, um dos fundadores do Grupo Fundo de Quintal, faz uma homenagem a Beth Carvalho, cantora que gravou inúmeras músicas de sua autoria. Com ele no palco, LuizinhoSP, Almirzinho e a cantora Yvani Coelho. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (27), R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Vitão e Vitor Kley

Os cantores fazem cada um o seu show. Vitão mostra sucessos como ‘Sei Lá’ e ‘Te Liguei’. Kley canta os hits ‘O Sol’ e ‘Adrenalizou’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 6ª (27), 22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vitor Ramil

Dentro da proposta do projeto Música de Fronteira, o músico, representando a região Sul, lança o novo trabalho multimídia ‘Avenida Angélica’, que aborda a poesia de Angélica Freitas. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (27), 21h. R$ 12/R$ 40.Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.