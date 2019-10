Apresentações aéreas da Esquadrilha da Fumaça ocupam o Campo de Marte em São Paulo; confira outros passeios

+ Acrobacias aéreas serão apresentadas pelo grupo Esquadrilha da Fumaça (foto), da Força Aérea Brasileira, no Portões Abertos 2019, a partir das 16h. Durante o evento, modelos de aeronaves e viaturas militares ficam em exposição. Apresentações musicais completam a programação. Parque de Material Aeronáutico de São Paulo (Campo de Marte). Av Santos Dumont, 2.241, Santana. Dom. (20), 9h/17h. Grátis. Inf.: www.portoesabertossp.com.br

Casa Vogue Experience

A sustentabilidade é o principal tema da 5ª edição do evento, que conta com mais de 50 profissionais entre palestras e workshops sobre arquitetura, decoração, arte, design, gastronomia e bem-estar. Convidados como Djamila Ribeiro, Marcelo Rosenbaum, Fernando Campana e Paulo Mendes da Rocha participam da programação. Casa Vogue. R. Groelândia, 1785, Jardim América, 2322-4600. 3ª (22) a dom. (27/10), 10/20h. R$ 80/R$ 325. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Feira de Artes da Lapa

Entre as ruas Cláudio e Crasso, a 10ª edição traz apresentações musicais, expositores de artesanato e gastronomia para celebrar o aniversário de 429 anos do bairro. Pça. Cornélia. R. Clélia, s/n°, Lapa. Dom. (20), 10h/20h. Grátis.

Feira DES.GRÁFICA

A feira dá espaço à produção de quadrinhos independentes. Na 4ª edição, recebe cerca de 90 expositores. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb (19), 12h/20h; dom. (20), 12h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/DesGra

Feira de Produtos Artesanais da San Gennaro

A 3ª edição do evento é composta por mulheres empreendedoras entre os 65 expositores. Os visitantes terão acesso a itens de artesanato, roupas e produtos de beleza, além de enfeites natalinos. R. San Gennaro, 214, Mooca, 3209-0089. Sáb. (19), 11h/19h. Grátis.

Horror Expo

O maior evento de terror da América Latina desembarca em São Paulo com atrações musicais que vão desde o rock (The Secret Society) até o k-pop (HighSchool). Ícones do gênero, como o cineasta Mick Garris, o artista Derek Riggs, das capas do Iron Maiden, e a atriz Naomi Grossman, de ‘American Horror Story’, são algumas das atrações da feira, além de elementos como a boneca Annabelle original e brinquedos de horror de diversos parques. Pavilhão do Anhembi. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana, 2226-0400. 6ª (18), sáb. (19) e dom. (20), 12h/22h. R$ 170.

Rolé Brasil

Com ponto de encontro na Estação da Luz, o passeio percorre museus e monumentos que traduzem a história do bairro, como o Mosteiro da Luz, o Museu de Arte Sacra e a Pinacoteca de São Paulo. O roteiro dura cerca de duas horas. Pça, da Luz, 1. Sáb. (19), 10h. Grátis.