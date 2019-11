Apothek lança três drinques feitos com espumante espanhol; confira outras dicas de bares e baladas

+ Três novos drinques integram a carta do Apothek, bar da Rua Oscar Freire. As criações do bartender Alê D’Agostino são feitas com cava, um tipo de espumante, combinado com destilados como gim e bourbon. O ‘Cava French 75’ (R$ 32; foto) leva espumante Freixenet Cordón Negro, gim, suco de limão e calda de açúcar. Outra opção é o ‘Mediterranean’ (R$ 32), feito com rosé, calda de açúcar, rum envelhecido e vinho tinto Jerez. R. Oscar Freire, 2.221, Pinheiros, 3064-1785. 19h/1h (fecha dom., 3ª e 4ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Confira outras dicas:

NOVOS

Mundi Bar

Com receitas de vários países, o local propõe uma ‘viagem’ pela coquetelaria mundial. Na entrada, um passaporte com foto tipo Polaroid (R$ 7) é feito na hora e usado para marcar com carimbos os drinques consumidos a cada visita – ao colecionar dez, o ‘passageiro’ ganha um coquetel. No menu, o bar serve oito versões autorais. Escolha a ‘American Apple Pie’ (R$ 28), feita com bourbon, maçã, xarope de especiarias e suco de limão. Pizzas e bruschettas, como a de brie e melaço (R$ 26, 2 unid.), compõem o menu. R. Itapicuru, 828, Perdizes, 2776-8526. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS

Bar do Celso

O boteco fica próximo à avenida dos Bandeirantes e à Berrini. O menu lista espetos de kafta (R$ 8,50, cada), frango (R$ 8,70, cada) e queijo coalho com mel (R$ 11,50, cada), que acompanham a cerveja Serramalte (R$ 14) ou as doses de 20 rótulos de cachaça (R$ 24, Musa Ouro). R. Brejo Alegre, 414, Brooklin Paulista, 5506-6418. 12h/15h e 17h/23h (sáb., 12h/23h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Jabuti

Foi aberto em 1967 pela mesma dupla de Antônios (o Martins e o Figueiredo) responsável pelo bar Marco Antonio. Não por acaso, o cardápio é bem semelhante: há a famosa ‘Joana D’Arc’ (R$ 29), linguiça grelhada na labareda do álcool, além de porções de frutos do mar, como a de polvo (R$ 69). O chope Brahma (R$ 8,90, claro; R$ 10,90, black) completa a noite. Prove também a batida de amendoim (R$ 18, a pequena; R$ 28, a grande). Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1.315, V. Mariana, 5549-8304. 10h/1h (dom., 10h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Portella Bar

Nesta casa com tempero nordestino, os folhados com recheio de mortadela, pistache e requeijão (R$ 39,90, 8 unid.) são boa pedida para anteceder a moqueca de cação com camarão (R$ 73,90). Para abrir o apetite, a batida ‘Portella’ (R$ 21,90), à base de coco e vodca, dá conta do recado. Aos sábados, a casa serve feijoada (R$ 39, para duas pessoas). R. Prof. Sebastião Soares de Faria, 61, Bela Vista, 3262-2794. 17h/23h50 (sáb., 12h/22h50; dom., 12h/18h50; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Mercearia ZN

Rodeado por prédios residenciais, sossego é a marca do bar, que serve chope Brahma (R$ 12, claro; R$ 14,50, black). A cozinha faz petiscos como a calabresa recheada com queijo derretido e orégano (R$ 46,90). Se a fome for maior, peça o filé de linguado com molho de alcaparras (R$ 56,90). R. Casa Forte, 438, Jd. França, 2996-8060. 17h/0h (sáb., dom. e fer., 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Vianna

A casa tem uma atmosfera bem aconchegante. Para beber, peça o chope Brahma (R$ 9, claro; R$10,50, black). Há bons petiscos na cozinha, como a porção de bolinho de pernil desfiado (R$ 36, 9 unid.) e a de kafta de cordeiro (R$ 47, 9 unid.). R. Cristiano Viana, 315, Pinheiros, 3082-8228. 16h/1h (6ª e sáb.,12h/3h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

Buraco

O bar serve uma das melhores gins-tônicas da cidade: a refrescante ‘Chinaski’ (R$ 25) leva gim com chá mate, suco de limão-siciliano e água tônica, servida em um copo generoso. Os clientes se acomodam no balcão ou nos sofás, um deles com o bem-humorado letreiro com os dizeres ‘hoje sim’ ou ‘hoje não’, que variam dependendo do horário. Para comer, tem opções como mix de nuts (R$ 10) ou o ‘Onigiri’ (R$ 8), bolinho de arroz japonês. R. Dr. Cesário Mota Júnior, 281, V. Buarque, 3223-3321. 19h/ 1h (fecha dom. a 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

PARA COMER

Empanadas Bar

O nome do bar já sugere: sua especialidade são as empanadas. São 11 opções de recheios salgados (R$ 7,50, a pequena; R$ 10,50, a grande), além de sabores doces, como goiabada com queijo e doce de leite (R$ 12, cada). O cliente pode optar por pedir a porção, com empanadas pequenas, em sabores como frango, palmito, carne-seca e queijo roquefort (R$ 42, 6 unid.). Para beber, peça uma garrafa de 600 ml de Serramalte, Heineken ou Original (R$ 14, cada). R. Wisard, 489, V. Madalena, 3032-2116. 12h/2h. Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

Block Party Goose Island

O evento reúne música e gastronomia em Pinheiros. Nomes como Dead Fish, Filippi Dias Trio e Big Chico Band se apresentam durante a festa, além dos DJs Pedrinho Bertho e Thiago DJ 89. Os quatro bares espalhados pela Praça Victor Civita venderão seis tipos de cerveja da marca, entre elas, a Midway IPA (R$ 15, 400 ml) e o Piney Pils (R$ 15, 400 ml). O ingresso da festa dá direito a um chope e um copo personalizado. Pça. Victor Civita. R. Sumidouro, 580, Pinheiros. Sáb. (9), 15h/0h. R$ 30. Vendas pelo site: www.ingresse.com

BALADA

Cama de Gato Feat

O evento combina duas festas diferentes em cada edição, no salão-pista do bar. Neste domingo (10), participam os selos Compacto e Fresh Dancehall, com ritmos como funk, rock e reggae. Cama de Gato. R. Amaral Gurgel, 453, V. Buarque. Dom. (10), 17h/1h. Grátis. Inf.: bit.ly/CGatoFeat

Chá da Alice São Paulo

A festa carioca retorna à cidade com os DJs Adriano Rosa, Victor Vieira e Gui Serrano, que revezam sucessos do pop atual e clássicos dos anos 1990 e 2000. Carioca Club. R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. Sáb. (9), 23h/6h. R$ 35/R$ 80. Vendas pelo site: www.eventbrite.com.br

Festa Mel

Produzida pelo Coletivo Mel, a festa promete repertório com ritmos como brega, lambada e forró misturados com trap, house e pop. Entre os DJs, participam nomes como a paraense Miss Tacacá, Rafa Balera e o fundador do projeto, Ad Ferrera. R. Formosa, 65, metrô Anhangabaú. Sáb. (9), 23h/5h. R$ 10/R$ 25. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Halloween Blue Space

Com decoração temática, a festa é comandada pelos DJs Carolina Lessa e Carlos Fell e recebe performances de drag queens, que encarnam personagens de lendas urbanas, e shows de comédia entre as apresentações. Blue Space. R. Brig. Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Sáb. (9), 23h/6h. R$ 35/R$ 70. Inf.: bit.ly/HallBlue

Tereza

A tradicional festa de música brasileira conta com exposição de brechós e ateliês no lounge da balada. Sucessos do soul, Tropicália, samba de raiz, axé e pop animam a pista, comandada pelos DJs Click, Caio Neiva, Eduardo Andrade, Gui Marx e Naty Posner. A entrada é gratuita até as 20h. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 2924-5083. Dom. (10), 17h/ 23h30. R$ 15.