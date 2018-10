Após reforma, Boteco Paramount abre as portas com novo cardápio e drinques a preço justo

+ Após reforma, o Boteco Paramount abre as portas com novo cardápio e os drinques do bartender e proprietário Netinho – como o ‘Larangin’ (R$ 19,90), gim-tônica com geleia de laranja. Porções e lanches integram a lista de comidinhas. R. dos Pinheiros, 1.179, Pinheiros, 3297-8185. 17h/23h30 (sáb. e dom., 12h/23h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

+ A 2ª edição da São Paulo Oktoberfest reúne apresentações de bandas típicas alemãs e danças tradicionais. No estande do Bar do Alemão, peça o ‘Submarino’ (R$ 20), chope de 500 ml com uma dose de Steinhäger servida em uma minicaneca e mergulhada dentro da cerveja. Mais de 70 rótulos são vendidos no evento, com preços entre R$ 10 e R$ 17 – Eisenbahn, Baden Baden e Dádiva são algumas das marcas. Sambódromo do Anhembi. R. Prof. Milton Rodrigues, 102, portão 30, Santana. 5ª e 6ª, 17h/2h; sáb. e dom., 13h/1h. R$ 55/R$ 75. Até 14/10.

Confira outras dicas de bares e baladas em São Paulo:

NOVOS

Scar

O local aposta no estilo dos ‘dive bars’ americanos, versão de boteco pé-sujo com clientela fiel e aspecto surrado de comércios antigos. No balcão ou nas poltronas, acomode-se com uma long neck (R$ 9, Budweiser) ou um dos drinques da casa – o ‘The Other Tony’ (R$ 30) é feito com bourbon, suco de limão-siciliano, xarope de açúcar e cerveja IPA. Para matar a fome, o bar serve porções e sanduíches. Prove o de muçarela italiana, maionese da casa, rúcula e cebola roxa no pão artesanal (R$ 28). R. Margarida, 30, Barra Funda. 18h/0h (sáb., 15h/0h; fecha dom., 2ª e 3ª). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

BOTECOS

Famoso Bar do Justo

Sempre movimentado, o bar serve bons petiscos. A empadinha folhada (R$ 10), recheada com pernil e requeijão, é um sucesso. Para beber, tem cervejas como Itaipava (R$ 9,90) e Original (R$ 14). Marinada durante 24 horas, a ‘Costela Indiana’ (R$ 38) é feita com ervas, passada no ovo e na farinha de rosca, e assada por mais 24 horas. R. Alferes Magalhães, 25, Santana, 2979-7195. 9h/3h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Eu Tu Eles

Luz baixa e piso de tábuas largas criam o ambiente que recebe bandas de pop rock ao vivo todos os dias. O cardápio inclui escondidinho de carne-seca com mandioca (R$ 39,90). Para beber, cervejas nacionais como Original (R$ 15,99). Av. Brig. Faria Lima, 2.902, Jd. Paulistano, 3071-4535. 18h/2h (sáb. e dom., 16h/0h; 3ª, 18h/1h; fecha 2ª). Entrada: R$ 9/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

CERVEJAS ESPECIAIS

Cervejaria Central

Em uma espécie de refeitório minimalista, cerveja boa é o que mais chama a atenção no local. Experimente a Simcoe 101 (R$ 23, o pint), uma IPA Single Hop, e a Central PPD (R$ 24, o pint), uma Milk Stout feita com lactose e café. O menu tem lanches como o ‘Escabeche’ (R$ 26), que leva sardinha com maionese de molho de ostras e pimenta sriracha. Uma das novidades do local é a carta de cachaças, com opções como a Labareda (R$ 18, a dose), de Paraty. R. Jesuíno Pascoal, 101, V. Buarque, 4179-7534. 18h/0h (6ª e sáb., 18h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

DRINQUES

SubAstor

Antes um bar no estilo ‘speakeasy’, a casa renovou a proposta e identidade do cardápio e da decoração. Da carta de coquetéis assinada e comandada por Fabio La Pietra, com inspiração nos biomas brasileiros, experimente a ‘Abóbora’ (R$ 33), de sabor doce e aveludado, que leva uísque, jerimum, hidromel caseiro e shoyu. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 19h30/2h (6ª e sáb., 19h30/3h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

Frank Bar

No lobby do Maksoud Plaza Hotel, o bar serve coquetéis assinados pelo bartender Spencer Jr. A nova carta, inspirada na coquetelaria japonesa, tem opções como o ‘Brace’ (R$ 38), feito com uísque, vinho, maçã verde, avelã e limão taiti. Experimente o ‘Bloodhound’ (R$ 36), que leva gim, folha de yuzu, vermute, framboesa e licor de cereja. R. São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. 18h/2h (2ª a 4ª, 18h/1h; fecha dom.).

PARA COMER

Banana Café

O cardápio une pratos principais a petiscos bem preparados, como as batatas fritas trufadas (R$ 18), a ‘Lula Crocante’ (R$ 25,50) e os bolinhos de arroz (R$ 18,50, 6 unid.). O destaque da carta de drinques vai para a seção de gins-tônicas, como a ‘Herbal’ (R$ 29,90), com pepino, manjericão, arruda e grão de zimbro. Experimente também o ‘Hibiscus Ink’ (R$ 26), com vodca de hibisco, graviola, limão-siciliano e xarope de açúcar. R. Jerônimo da Veiga, 198, Itaim Bibi, 2613-3005. 12h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

BALADAS

Blue Night

A festa recebe os DJs Robson Mouse e Carolina Lessa, que cuidam da pista com hits de tribal e house, e também conta com performances e shows de comédia de drag queens a partir das 2h. Blue Space. R. Brigadeiro Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. Sáb. (6), 23h/6h. R$ 35/R$ 70.

Exagerada!

A festa recebe 12 horas de discotecagem 100% brasileira, com ritmos que vão do pop rock ao axé. Não deverão faltar sucessos de artistas como Cazuza, Tim Maia e Anitta. Tokyo. R. Major Sertório, 110, V. Buarque. Sáb. (6), 18h/6h. R$ 45/R$ 90. Inf.: bit.ly/TokyEx

Shout

Comandada pelos residentes Roque Castro e Fernando Moreno e pelos DJs Sérjô e Boss in Drama, a festa anima o sábado paulistano com os hits mais recentes do pop e do funk. Club Yacht. R. 13 de Maio, 703, Bela Vista, 3104-7157. Sáb. (6), 23h30/7h. R$ 100. Inf.: bit.ly/ShoutO

Tereza

A festa de música brasileira conta com exposição de brechós e ateliês no lounge. Click, Caio Neiva e Eduardo Andrade comandam o line up repleto de soul, tropicália, samba raiz, axé e pop. Espaço Desmanche. R. Augusta, 765, Consolação, 4508-7256. Dom. (7), 17h/23h30. Grátis. Inf.: bit.ly/TerezaGr

