Ao lado de amigos, Toquinho estreia o show ‘Contrapontos’

O cantor, compositor e violonista estreia ‘Contrapontos’, ao lado de João Ventura (voz e piano), Proveta (sax e clarinete) e Camilla Faustino (voz). Nesta entrevista, Toquinho fala sobre o novo show e a parceria com esses artistas.

Como surgiu a ideia do show? Fui para Portugal com Proveta e Camilla e o empresário de lá pediu para colocar um pianista, que é o João. Ele mora lá, mas é de Aracaju. Fiquei fascinado com o talento dele. É um solista que mistura música clássica e popular. Funcionou muito, porque ficou algo delicado. Aí decidimos fazer o show no Brasil. É como se a gente estivesse na casa de amigos, tocando junto.

Qual será o repertório? Em alguns momentos, mais pro final, ficam os quatro juntos. Mas o show tem vários módulos. João, por exemplo, faz uma parte solo e depois improvisamos. Vamos tocar músicas de Vinicius de Moraes, Dorival Caymmi, Tom Jobim e alguns carros-chefe da minha carreira. ‘Aquarela’ é um deles. Não tenho como me desvincular dela, e nem quero. É uma canção que tem uma força lúdica e, ao mesmo tempo, uma mensagem fatalista.

Você continua fazendo shows constantemente. Estar na estrada ainda o satisfaz? Muito. Acabei de me apresentar com os Demônios da Garoa em Porto Alegre; estou adorando fazer esse show. No dia seguinte, tinha show em Natal. Nunca tinha feito isso; atravessei o Brasil. Faço com muita organização – se não tiver disciplina, não dá pra fazer.

