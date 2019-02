Ano Novo Chinês na Liberdade está entre as opções de passeios para o fim de semana

Neste fim de semana, na Liberdade, a comunidade chinesa no Brasil dá as boas-vindas ao Ano Novo Chinês – e, como já virou costume, abre a festa para paulistanos e turistas. Entre as atrações, estão barracas de comidas típicas, lutas marciais, apresentações musicais, artesanato e até massagem. Uma novidade desta edição é a celebração de um casamento chinês, marcado para ocorrer no sábado (9), às 13h. De acordo com a tradição chinesa, o porco, símbolo desse novo período, traz abundância e felicidade. Pça. da Liberdade, Centro. Sáb. (9) e dom. (10), 10h/20h. Grátis.

Campus Party Brasil 12

A tradicional feira, que reúne atrações de tecnologia, games e música, ocupa o Expo Center Norte. Há setores pagos, como a Arena e a área dedicada ao acampamento de participantes.Mas há também a Open Campus, área gratuita do evento com simuladores, drones e estandes. Lá, um dos atrativos é a primeira etapa da liga amadora de eSports, com os jogos ‘DOTA2’ e ‘Counter-Strike: Global Offensive’ – o vencedor será classificado para disputar a final mundial na Campus Party Estados Unidos. Expo Center Norte. R. José Bernardo Pinto, 333,V. Guilherme, 2224-5959. Arena e Camping: 3ª (12), 12h, até 17/2, 2h. 24h. R$ 350/R$ 430. Open Campus: 4ª (13) a 15/2, 10h/20h; 16/2, 10h/16h. Grátis. Inf: brasil.campus-party.org

Ocupação Museu do Ipiranga

Neste mês de fevereiro, o Sesc Ipiranga e o Museu Paulista realizam uma série de atrações que unem literatura, poesia e música nos espaços do museu. Neste fim de semana, o sarau ‘DiaspOralidade: Descolônia em Mares Revoltos’, apresentado pelo Duo_Decaphonico, traz uma performance poético-sonora que une poesia falada e cantada com música eletrônica e elementos visuais. Artistas convidados de diferentes países participam da apresentação. Museu do Ipiranga. Hall Principal. Rua Brigadeiro Jordão, 149, Ipiranga, 2065 8001. Sáb. (9) e dom. (10), 15h. Grátis (retirada de ingressos 1 hora antes na bilheteria do Sesc Ipiranga. R. Bom Pastor, 822, Ipiranga, 3340-2000).

Sesc Verão

A 24ª edição do evento reúne cerca de 1.800 atividades esportivas nas unidades do Sesc, em diferentes dias. Neste sábado (9), às 10h, o Sesc Carmo (R. do Carmo, 147) recebe para um bate-papo o ex-jogador de futebol Zé Roberto, que tem passagens por clubes como Palmeiras, Santos e Flamengo, além de ter atuado em duas Copas do Mundo. Grátis. Programação completa: bit.ly/SVerão19