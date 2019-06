‘Annabelle 3: De Volta Para Casa’ e ‘Divino Amor’ estão entre as estreias da semana

Annabelle 3: De Volta Para Casa

(Annabelle Comes Home, Estados Unidos/2019, 106 min.) – Terror. Dir. Gary Dauberman. Com Vera Farmiga, Mckenna Grace. Quando Ed e Lorraine Warren deixam sua casa durante um fim de semana, a filha do casal fica aos cuidados da babá. Mas ambas correm perigo quando a maligna boneca Annabelle dá vida aos objetos na sala de artefatos dos Warren. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Cyrano Mon Amour

(Edmond, França/2018, 105 min.) – Comédia. Dir. Alexis Michalik. Com Thomas Solivérès, Olivier Gourmet. Em 1897, o escritor Edmond Rostand não produz nada há dois anos. Desesperado por trabalho, oferece ao grande Constant Coquelin uma nova peça em versos. Para Edmond, há apenas uma preocupação: o texto ainda não está escrito. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Divino Amor

(Brasil/2017, 100 min.) – Drama. Dir. Gabriel Mascaro. Com Dira Paes, Júlio Machado. Joana trabalha como escrivã em um cartório e, profundamente religiosa e devota da ideia de fidelidade, tenta persuadir os casais que pedem divórcio a desistirem da ideia. Até o momento em que ela própria enfrenta uma crise no casamento. 18 anos. Confira salas e horários de exibição

O Olho e a Faca

(Brasil/2019, 99 min.) – Drama. Dir. Paulo Sacramento. Com Rodrigo Lombardi, Maria Luisa Mendonça. Roberto trabalha numa base de petróleo e passa longos meses afastado da família. Um dia, recebe uma promoção no emprego, forçando-o a ficar ainda mais ausente. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Pets: A Vida Secreta dos Bichos 2

(The Secret Life of Pets 2, Estados Unidos/2019, 86 min.) – Animação. Dir. Chris Renaud. A vida de Max e Duke muda quando sua dona tem um filho. Não demora muito para que Max se torne superprotetor em relação à criança e, quando toda a família decide passar uns dias em uma fazenda, os cachorros enfrentam uma realidade completamente diferente da que estão acostumados. Livre. Confira salas e horários de exibição

Turma da Mônica – Laços

(Brasil/2019, 97 min.) – Infantil. Dir. Daniel Rezende. Com Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo. Floquinho, o cachorro do Cebolinha, desapareceu. O menino cria, então, um plano infalível para resgatar o cãozinho, contando com a ajuda de seus fiéis amigos: Mônica, Magali e Cascão. Livre. Confira salas e horários de exibição