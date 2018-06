Anitta, João Bosco e encontro de Mano Brown e Criolo estão entre os shows da semana

6ª (15)

Anitta

O fenômeno pop, que lançou há pouco o videoclipe da música ‘Indecente’, faz show com seus sucessos. A Hebraica. Centro Cívico (3.000 lug.). R. Angelina Maffei Vitta, 450, Pinheiros. 6ª (15), 22h. R$ 140/R$ 160 (1° lote). Vendas pelo site: www.ticketfacil.com.br

Arrigo Barnabé

Ele interpreta grandes clássicos compostos por Roberto e Erasmo Carlos no show ‘Quero que Vá Tudo pro Inferno!’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 6ª (15) e sáb. (16), 22h. R$ 80. Cc. e Cd.: M e V.

Broken Back

Apostando no pop eletrônico, o francês faz show com músicas de seu álbum de estreia, ‘Broken Back’ (2016). Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª (15), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Chico César

O músico encerra a turnê do álbum ‘Estado de Poesia’ (2015), que ganhou versão ao vivo no ano passado. A faixa-título havia sido gravada anteriormente por Maria Bethânia. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700 6ª (15) e sáb. (16), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Eddie

Com produção de Pupillo, da Nação Zumbi, ‘Mundo Engano’ é o sétimo álbum da banda de Olinda. Com sonoridade diversa, o trabalho tem músicas como ‘A Correnteza’. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (15), 23h. R$ 20/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Egberto Gismonti e Grazie Wirtti

Em show do projeto 5 Sentidos, o renomado músico, compositor e arranjador convida a cantora gaúcha para interpretar temas representativos de sua carreira. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (15) e sáb. (16), 20h. R$ 350. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fábio Jr.

Com mais de 45 anos de carreira, o artista relembra sucessos como ‘Só Você’ e ‘Caça e Caçador’. Há também releituras de outros autores, como Raul Seixas. Credicard Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (15), 22h30; sáb. (16), 22h. R$ 80/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Bosco

O artista faz show de lançamento do álbum ‘Mano Que Zuera’ (2017). Há parcerias com Arnaldo Antunes, Aldir Blanc e Francisco Bosco. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (15) e sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Suplicy

Ao lado da Big Band na Gaveta, dirigida e idealizada por Tiago Pallone, ele apresenta as músicas de seu álbum mais recente, ‘João’. No show, o músico também abre espaço para releituras de Baden Powell e Elvis Presley. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (15), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maglore

O elogiado ‘Todas as Bandeiras’ (2017) é o quarto trabalho da banda, que agora o lança em vinil. ‘Aquela Força’ é uma das boas faixas do álbum. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (15), 21h.

R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mano Brown e Criolo

Além de interpretar músicas de suas respectivas carreiras, a dupla homenageia Jorge Ben Jor com uma releitura de ‘Ponta de Lança Africano (Umbabarauma)’. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (15), 23h30 (abertura, 21h). R$ 120 (3º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcos Sacramento eLuis Flávio Alcofra

No espetáculo ‘A Rainha dos Parangolés’, o cantor e o violonista interpretam sucessos de Aracy de Almeida, uma das principais intérpretes de Noel Rosa. Sesc Avenida Paulista. Arte II (30 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 6ª (15) e sáb. (16), 21h. R$ 6/

R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Onze:20

A banda lança o álbum ‘Histórias pra Cantar’. A banda Big Up e Guga Fernandes fazem a abertura. Carioca Club (1.030 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros, 3813-8598. 6ª (15), 23h. R$ 40/R$ 200. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Tony Tornado e Banda Funk Essência

Ícone da soul music nacional, o cantor e ator tem mais de 50 anos de carreira. Com a banda, ele relembra sucessos como ‘BR-3’. Rappin’ Hood participa do show. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (15), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (16)

Arrigo Barnabé

Leia mais acima

Banda Black Rio

O grupo carioca apresenta show que comemora os 40 anos de seu primeiro álbum, ‘Maria Fumaça’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Capital Inicial

A banda de Brasília apresenta novo show, em que deve interpretar algumas das músicas do álbum ‘Sonora’, previsto para ser lançado no segundo semestre deste ano. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (16), 23h (abertura, 21h). R$ 80/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico César

Leia mais acima

Dani Black

Em seu segundo álbum, ‘Dilúvio’ (2015), o cantor aprofunda seu lado pop em músicas como ‘Maior’ e ‘Fora de Mim’. Ele encerra a turnê do trabalho em show com participação de Tetê Espíndola. Sesc Santana. Teatro (300 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (16), 21h. R$ 7,50/R$ 25 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Egberto Gismonti e Grazie Wirtti

Leia mais acima

Fábio Jr.

Leia mais acima

Gaby Amarantos

No show ‘Sou + Eu’, a cantora recebe Johnny Hooker, Jaloo, Kell Smith, Aretuza Lovi e MC Preta Rara. Além de interpretar sucessos da carreira, ela homenageia outras intérpretes e a música do Pará. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (16), 22h (abertura, 20h30). R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

João Bosco

Leia mais acima

Luiza Lian

Ela apresenta, pela última vez, o espetáculo audiovisual baseado no álbum ‘Oyá Tempo’, ao lado do produtor Charles Tixier. Com sonoridade eletrônica, o trabalho foi concebido a partir de cânticos de umbanda. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (16), 19h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Marcos Sacramento e Luis Flávio Alcofra

Leia mais acima

Ópera Popular Bajado

O espetáculo se inspira na obra de Euclides Francisco Amâncio, conhecido como Bajado. O artista plástico retratou em pinturas a cultura popular pernambucana. Frevos, cirandas e cocos serão executados pela Orquestra Sinfônica do Recife e pelo Grêmio Musical Henrique Dias. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rincon Sapiência

Com o álbum ‘Galanga Livre’ (2017), o artista conquistou definitivamente seu espaço no rap nacional. No disco, ele mescla música africana e eletrônica. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3311-9651. Sáb. (16), 18h. Grátis.

A Turma do Balão Mágico

Simony, Tob e Mike se reencontram 35 anos depois do surgimento do fenômeno infantil, que lançou sucessos como ‘Superfantástico’. Tom Brasil (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (16), 21h30. R$ 100/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Yuri Popoff e Beth Dau

Em show com participação de Toninho Horta, o multi-instrumentista e a cantora fazem show de lançamento do quinto álbum solo de Popoff, ‘Batom Passado’. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (16), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (17)

Banda Black Rio

Leia mais acima

Carlos Café

Tendo como convidado especial o baterista Guto Goffi, do Barão Vermelho, o guitarrista faz show com temas do disco ‘Blues Agridoce’. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (17), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

João Bosco

Leia mais acima

Ópera Popular Bajado

Leia mais acima

William Paiva

‘Brasa’ é o novo projeto do pianista, cantor e compositor, ressaltando a influência dos sons africanos na canção brasileira. Músicas de Chico Buarque e Caetano Veloso estão no repertório. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Dom. (17), 11h30. R$ 10. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (18)

Almir Sater e Renato Teixeira

Os velhos amigos mostram o repertório do álbum ‘+AR’ (2018). Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 2ª (18) e 3ª (19), 21h. R$ 160/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (19)

Almir Sater e Renato Teixeira

Leia mais acima

Craca e Dani Nega

Hip hop e eletrônico estão presentes no trabalho do músico com a atriz e MC. A dupla apresenta as músicas do álbum ‘O Desmanche’. Mundo Pensante (600 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 3ª (19), 23h (abertura). R$ 15 (até 23h59, grátis). Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Ira!

Edgard Scandurra e Nasi apresentam o projeto ‘Ira! Folk’. Em formato acústico, eles interpretam clássicos da banda. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (19), 21h. R$ 90/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Kisser Clan

A banda tem entre seus integrantes Andreas Kisser, guitarrista do Sepultura. Eles interpretam sucessos do rock em show do projeto Sing For Refugees, com renda revertida ao Adus, Instituto de Reintegração do Refugiado. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (19), 20h. R$ 50/R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mafalda Minnozzi

Ao lado do guitarrista Paul Ricci, a cantora italiana faz show do disco ‘Cool Romantics’, com clássicos da bossa nova. O pianista Tiago Costa e da cantora Ná Ozzetti participam da apresentação. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (19), 21h30 (abertura, 20h). R$ 65. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (20)

Ana Cañas

A cantora faz show do projeto ‘Sing For Refugees’, com renda revertida ao Adus, Instituto de Reintegração do Refugiado. Releituras e canções autorais estão no repertório. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (20), 20h. R$ 50/R$ 130. Cc.: todos. Cd.: todos.

Maurício Pereira

‘Outono no Sudeste’ é o sétimo álbum solo do cantor e compositor, que apresenta crônicas do cotidiano em faixas como ‘A Mais (Rubião Blues)’. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (20), 21h30. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (21)

Cibele Codonho

Acompanhada por um quarteto, a cantora apresenta as músicas do álbum ‘Afinidade’ (2016). No show, ela interpreta músicas de Ivan Lins, Tom Jobim e outros nomes. Filó Machado Léa Freire e Carlinhos Antunes participam do show. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (21), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Deborah Blando

Conhecida por músicas que entraram em trilhas de novela, a cantora faz show em que relembra sucessos como ‘Unicamente’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (21), 22h30 (abertura, 21h). R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Dingo Bells

‘Todo Mundo Vai Mudar’ é o segundo disco do grupo. Com ecos de pop, rock e folk, o trabalho traz dez faixas que falam sobre o impacto das mudanças no cotidiano. Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. 5ª (21), 22 e 23/6, 22h (abertura, 21h). R$ 30. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Luedji Luna

Mesclando o pop a sons tipicamente brasileiros, a cantora e compositora baiana interpreta as músicas de seu primeiro disco, ‘Um Corpo no Mundo’ (2017). Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 5ª (21), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Alfarrábio Sonoro

O projeto recebe espetáculo baseado em duas obras da literatura nacional, ‘Grande Sertão: Veredas’, de Guimarães Rosa, e ‘Morangos Mofados’, de Caio Fernando Abreu. Anelis Assumpção, Ava Rocha, Letícia Sabatella e Lirinha participam do show. Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ciclo 1906

O festival promove apresentações de Ana Canãs, Zéli Quinteto, Orquestra HB e outros artistas. Estrella Galicia Estação Rio Verde (400 lug.). R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 3ª (19), 19h06 (abertura, 18h). Grátis.

Farraial Sertanejo

O evento chega à sua 3ª edição. Grandes nomes da música sertaneja atual se apresentam, como a cantora Marília Mendonça e as duplas Zé Neto e Cristiano, Henrique & Juliano e Maiara & Maraisa. Quem também tem presença garantida é a banda Aviões. Arena Anhembi (35.000 lug.). Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. Sáb, (16), 17h/5h. R$ 80/R$ 600. Vendas pelo site: www.ticket360.com.br

Por Dentro da Música: Tropicália – O Disco

Com direção musical de Lucas Santtana, Alice Caymmi e Rubi interpretam as músicas do clássico álbum ‘Tropicália ou Panis et Circencis’ (1968). Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (15), 21h; sáb. (16), 20h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Minas no Front

O projeto tem shows de bandas com mulheres. A estreia, na 5ª (21), fica por conta do encontro dos grupos Dominatrix e Cora. Camila Mazzini discoteca. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (21), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.