Anime Friends e Festival das Estrelas estão entre as dicas de passeios para o fim de semana em SP

+ A 18ª edição do Festival Arte Serrinha, em Bragança Paulista, reúne instalações artísticas, shows, oficinas, espetáculos e programação especial para as crianças. Um dos destaques é o Festival Infantil na Fazenda Serrinha (R$ 30, por dia), com oficinas de pintura, confecção de bonecos e jogos ao ar livre na fazenda, para crianças de até 8 anos. No Galpão da Igreja de São Sebastião, no bairro de Água Comprida, ocorrem oficinas de circo, teatro e dança para crianças a partir de 7 anos – de 2ª (15) a 19/7, das 14h às 17h (grátis). Entre os shows, apresentados no Galpão Busca Vida, participam nomes como Mart’nália e Paulinho Mosk, no sábado (13), às 20h30 (R$ 30/R$ 80), e Ana Cañas, no dia 20/7, às 20h30 (R$ 30/R$ 80). Já no Cine Rancho, o longa-metragem ‘A Moça do Calendário’, de Helena Ignez, tem sessões nesta 6ª (12) e no sábado (13), às 21h (R$ 10).

ONDE: Estrada para Piracaia, km 71,5, Bragança Paulista, 97368-7997.

QUANDO: A partir de 2ª (15). 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Até 28/7.

QUANTO: Grátis. Programação completa: www.arteserrinha.com.br

Anime Friends

Além dos desfiles de cosplay, esta edição também recebe bate-papos com atores, shows e exibições de animes. Um dos destaques é o show ‘Ultraman Heroes’, performance com participação de cinco heróis da franquia, apresentada nos três dias de evento em diversos horários. Cantores e bandas que interpretam trilhas sonoras de animes também participam, como a cantora Mika Kobayashi – sábado (13), às 17h – e um dos fenômenos do K-Pop, a cantora NADA, que se apresenta às 18h do mesmo dia. Anhembi. Centro de Eventos. Av. Olavo Fontoura, 1.209, Santana. 6ª (12), sáb. (13) e dom. (14), 10h/22h. R$ 180. Inf.: bit.ly/AnFr19

Arraial no Memorial

Na Praça das Sombras, a comemoração reúne comidas típicas, quadrilhas e espaço com brincadeiras para as crianças. Shows e quadrilhas ocorrem nos dois dias, com nomes como Jean Carreiro – no sábado (13), às 12h30 -, e Souza Tchaca – no domingo (14), às 13h30. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (13) e dom. (14), 11h/21h. Grátis.

Feira Cultural Leste Europeia

No Parque Ecológico Vila Prudente, barraquinhas vendem itens de artesanato e pratos da culinária típica de países como Ucrânia, Croácia e Bulgária. R. João Pedro Lecór, s/nº, V. Prudente. Dom. (14), 10h/17h. Grátis.

Tanabata Matsuri – Festival das Estrelas

Na Praça da Liberdade, 80 bambus gigantes decoram a região e levam enfeites coloridos de papel, onde pedidos devem ser pendurados para os deuses, de acordo com a tradição japonesa. A 41ª edição reúne danças folclóricas, apresentações com os tradicionais tambores Taikô e outras atrações musicais típicas. Pça. da Liberdade, s/nº, Liberdade. Sáb. (13), 10h30/19h; dom. (14), 10h30/18h. Grátis.

Todos os Gêneros: Mostra de Arte e Diversidade

Na 6ª edição, a mostra é composta por debates, espetáculos e exibição de filme. Na 3ª (16), às 19h, será exibido 'Rogéria, Senhor Astolfo Barroso Pinto', documentário sobre a atriz Rogéria dirigido por Pedro Gui. Entre as mesas de debate, que abordam o envelhecimento do corpo LGBTQ+, a 'Questão de Gênero, Envelhecimento e Perspectivas' ocorre nesta 6ª (12), às 16h. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Grátis (retirar ingresso 1h antes). Até 4ª (17).