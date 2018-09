Andrea Bocelli e encontro de Beth Carvalho com Fundo de Quintal estão entre os shows da semana em São Paulo

Por Luciana Lino (especial para o Estado)

6ª (28)

Angela Ro Ro

No show do disco ‘Selvagem’, a artista caminha por gêneros como blues, samba, jazz e rock. Na apresentação, ela divide o palco com o pianista e arranjador Ricardo Mac Cord. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª (28), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Batanga & Cia

‘Did You Say Songo’ é o primeiro EP do grupo, que será apresentado neste show de lançamento. A cantora baiana Luedji Luna se apresenta junto com a banda, que interpreta clássicos boleros cubanos e canções autorais. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 6ª (28), 21h30. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Bernardo Pellegrini

O cantor paranaense apresenta o show de lançamento do disco ‘Outros Planos’, que reúne gêneros musicais como jazz e ritmos latinos. No palco, participações especiais dos cantores Alzira E e Edvaldo Santana. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (28), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Beth Carvalho e Fundo de Quintal

A cantora e o grupo celebram os 40 anos do histórico disco ‘De Pé no Chão’, com composições de Cartola, Martinho da Vila, entre outros grandes nomes do samba. Credicard Hall. Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 6ª (28), 22h (abertura dos portões, 20h30). R$ 90/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Camisa de Vênus

O grupo celebra a parceria de seu vocalista, Marcelo Nova, com Raul Seixas, em show intitulado ‘Toca Raul’. Canções marcantes como ‘Metamorfose Ambulante’, ‘Cowboy Fora da Lei’ e ‘Al Capone’ estão no repertório da apresentação. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 6ª (28), 21h. R$ 60/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico César

‘Mulhero’ é o novo show do músico, que reúne material das turnês ‘Estado de Poesia’ e ‘Preto Perto’. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (28) e sáb. (29), 21h; dom. (30), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Edgard Scandurra

A apresentação do guitarrista da banda Ira! é o pontapé inicial do aniversário de 30 anos de seu primeiro álbum solo, ‘Amigos Invisíveis’, lançado em 1989. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (28), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fernanda Takai

O show mostra todo o repertório de seu novo álbum ‘O Tom da Takai’, que apresenta 13 faixas pouco conhecidas de Tom Jobim, como ‘Aula de Matemática’ e ‘Ai Quem Me Dera’. Casa Natura Musical (480 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Hoje (28), 22h. R$ 100/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jão

O cantor lança a turnê do álbum ‘Lobos’, que conta com as faixas ‘Imaturo’ e ‘Vou Morrer Sozinho’. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Hoje (28), 21h30; dom. (30), 19h30. R$ 100 (esgotado).

Nightwish

A banda finlandesa traz ao país a turnê ‘Decades’. A abertura fica por conta da banda holandesa Delain, às 20h15. Tom Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (28), 22h (abertura da casa, 19h). R$ 180/R$ 340 (esgotado).

Roberta Campos

A cantora apresenta músicas do álbum ‘Todo Caminho É Sorte’ (2015). Ela interpreta ‘De Janeiro a Janeiro’, ‘Minha Felicidade’ e outras canções. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 3611-3042. 6ª (28), 21h30. R$ 50/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Um Tom de Saudade

Em homenagem a Tom Jobim, os maestros Rafael Barros Castro e Jaime Alem recebem o quinteto de cordas da Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro e a participação especial da cantora Nair Cândia. No repertório, destaque para obras como ‘Chega de Saudade’. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (28), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

SÁBADO (29)

Anavitória

A dupla formada por Ana Caetano e Vitória Falcão interpreta grandes sucessos, como ‘Fica’ e ‘Trevo’. Tom Brasil. (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (29), 22h. R$ 90/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Andrea Bocelli

De volta ao País, o tenor italiano apresenta seus sucessos, além de obras como ‘O Guarani’, de Carlos Gomes. O concerto tem participação de grupos do Instituto Bacarelli e da cantora Maria Rita. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, 4800-6680. Sáb. (29), 21h (abertura, 17h); dom. (30), 19h (abertura, 15h). R$ 150/R$ 1.500. Vendas pelos sites: www.tudus.com.br e www.ingressorapido.com.br

Chico César

Dori Caymmi e Marcos Valle

Para comemorar seus 75 anos de idade e 55 anos de amizade, os compositores se unem em um show marcado por sucessos de ambas as carreiras. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (29), 21h; dom. (30), 18h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jazz Sinfônica e Moacyr Luz

Sob regência de João Maurício Galindo, a Jazz Sinfônica homenageia Moacyr Luz no sábado (29). A partir das 17h30, tem a roda do Samba do Trabalhador. E, às 21h, o concerto une música clássica com voz e violão do próprio Moacyr e participação de cantoras como Zélia Duncan. Memorial da América Latina. Auditório Simon Bolívar (1.000 lug). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (29), 17h30. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Marcelo Callado e Ana Frango Elétrico

Nomes da atual cena independente carioca, Callado apresenta o disco ‘Musical porém’ (2017), enquanto Ana mostra ‘Mormaço Queima’, lançado este ano. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Sáb. (29), 19h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Marília Bessy e Ney Matogrosso

O cantor e a jovem roqueira se unem no show ‘Infernynho’, que apresenta músicas autorais e canções de artistas como Cazuza e Frejat. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (29), 23h (abertura da casa, 21h). R$ 120. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mundo Livre S/A

Após um hiato de sete anos, a banda pernambucana apresenta seu novo trabalho, ‘A Dança dos Não Famosos’, lançado neste ano. Sesc Parque D. Pedro II. Palco (5.000 lug.). Pça. São Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (29), 18h. Grátis.

Pedro Luís

O cantor apresenta o show do disco ‘Pérola Negra’, de Luiz Melodia, para homenagear o artista falecido em 2017. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (29), 21h30. R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Raça Negra

O grupo canta sucessos e músicas que foram interpretadas no DVD ‘Raça Negra & Amigos II’ por artistas como Leonardo e a dupla Chitãozinho & Xororó. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (29), 22h. R$ 80/R$ 300. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tomaga

Pela primeira vez no Brasil, os multi-instrumentistas Tom Relleen e Valentina Magaletti apresentam peças inspiradas em música minimalista e industrial. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (29), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Violab

O projeto apresenta o lançamento de seu disco autointitulado, com os músicos Yamandu Costa, Ulisses Rocha, Paulo Bellinati, Badi Assad, Marco Pereira, Douglas Lora e Alessandro Penezzi. Eles interpretam canções consagradas e composições próprias. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (29), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

DOMINGO (30)

Chico César

Dori Caymmi e Marcos Valle

Jão

Kasabian

Três anos desde a última passagem pelo Brasil, a banda volta com a turnê do seu último álbum, ‘For Crying Out Loud’ (2017). Credicard Hall (5.292 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Dom. (30), 21h30. R$ 280/R$ 550. Cc.: todos. Cd.: todos.

of Montreal

A banda apresenta o disco recém-lançado ‘White Is Relic/Irrealis Mood’, além de outras canções. Antes do show dos norte-americanos, que começa às 21h, também se apresentam Maria Beraldo e Catavento. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.071, 4306-4220. Dom. (30), a partir das 18h. R$ 120. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Paula Santisteban

A cantora lança seu autointitulado disco de estreia, último trabalho do produtor Carlos Eduardo Miranda, que morreu em março. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (30), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Thiago Amud

O carioca lança seu novo trabalho, ‘O Cinema Que o Sol Não Apaga’, com participações especiais de Nelson Angelo e Simone Guimarães. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (30), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.:D, M e V. Cd.: todos.

2ª (1º)

Água de Vintém

A banda toca sucessos do choro e canções autorais no programa Instrumental Sesc Brasil. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (1º), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

3ª (2)

Luiz Vieira

O compositor, que completa 90 anos em outubro, ganha um show dedicado aos grandes sucessos de sua carreira, como ‘Paz do Meu Amor’. Ele abre a noite cantando uma música e, então, dá espaço para um time de artistas que inclui Angela Maria, Sérgio Reis, Alaíde Costa e Renato Teixeira. Teatro Itália. (276 lug.). Av. Ipiranga, 344, República, 3255-1979. 3ª (2), 21h. R$ 120. Vendas pelo site: www.compreingressos.com

5ª (4)

Carne Doce

A banda goiana faz o show de lançamento da edição em vinil do seu novo disco, ‘Tônus’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (4), 21h30 (abertura da casa, 20h). R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ilessi

A cantora e compositora lança seu novo álbum, ‘Mundo Afora: Meada’, que mistura ritmos como música clássica e valsa. Participação especial de Thiago Amud. Sesc Pompeia. Teatro (342 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (4), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música de Selvagem

As faixas do disco instrumental ‘Música de Selvagem’ (2016) ganham um novo formato. O show tem participação dos cantores Tim Bernardes, Pedro Pastoriz, Sessa e Luiza Lian. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (4), 21h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Ritchie

Versões acústicas dos sucessos da carreira do músico, como ‘Menina Veneno’ e ‘Pelo Interfone’, são os destaques da apresentação. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 5ª (4), 21h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

ESPECIAL

Forró da Garoa

O festival reúne shows, aulas de forró, espaço para crianças e quadrilhas. Entre as atrações musicais, destacam-se Bicho de Pé (10h30/11h30), Rastapé (11h30/13h), Falamansa (16h/17h30) e Alceu Valença (20h/21h30). Vale do Anhangabaú. Dom. (30), 9h/22h. Grátis.

Music Video Festival 2018

O evento conta com exibições de videoclipes, bate-papo, estreias de filmes e pocket shows, como o do rapper Djonga com Karol Conka, no domingo (23), às 17h30. Museu da Imagem e do Som (MIS). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Sáb. (29), 13h/22h35; dom. (30), 13h/22h. Grátis.

Tim Music Urbanamente

O festival reúne shows de reggae e rap, e expressões artísticas como performances de street art. Oriente (19h30), Gabriel O Pensador (21h) e Maneva (22h30) fazem parte da programação do festival. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Dom. (30), 16h/1h. R$ 100/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

MÚSICA CLÁSSICA

Camerata Cantareira

A orquestra de cordas se apresenta no projeto Música na Pina. Sob regência de Marcelo Jaffé, serão apresentadas peças de Handel, Vivaldi e Piazzolla. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, metrô Luz, 3324-1000. Dom. (30), 16h. R$ 6.

Camerata Fukuda

A orquestra executa composições de Villa-Lobos, Bach, Mozart e Respighi. Celso Antunes rege, com Marcelo Bratke no piano e Elisa Fukuda no violino. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (29), 11h. Grátis. Inscrições pelo site: www.etapa.com.br/concerto.

Festival de Coros Adultos

O Coral Paulistano, o Coro Acadêmico da Faculdade Cantareira, o Coro da Universidade Federal do ABC e o Coral da ECA-USP executam canções da música popular brasileira e realizam homenagem ao arranjador Damiano Cozzella. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (30), 11h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Grandes Clássicos

Sob regência de Isaac Karabtchevsky, a Orquestra se apresenta na 6ª (28) com trechos de obras operísticas – como a Suíte da ópera Carmen, de Bizet – e no sábado (29), com a apresentação de obras de Villa-Lobos, Stravinsky e Ravel. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 6ª (28) e sáb. (29), 19h30. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Marin Alsop

A maestrina rege a Orquestra, cujo programa executa Dvorák, Bernstein, Villa-Lobos e Ginastera. O ensaio aberto ocorre no mesmo dia, às 10h, com ingressos a R$ 12. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (4), 20h30. R$ 50/R$ 222.

Quartas Musicais

O pianista José Arthur apresenta obras de Brahms, Chopin, Ravel e Rachmaninof. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/no, Centro, 3053-2090. 4ª (3), 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Recital de Piano

Iniciando a programação ‘Happy Hour’, os pianistas Fabio Lahass e Livia Paglerani apresentam obras de Bach, Moszkowski, Enrique Granados e Isaac Albéniz. Teatro Municipal. Saguão (80 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 2ª (1º), 18h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Yuja Wang

A pianista apresenta obras de Chopin, Rachmaninoff e Prokofiev, ao lado de regentes como Valery Gergiev, Michael Tilson Thomas, Antonio Pappano e Gustavo Dudamel. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (2), 21h. R$ 75/R$ 500 (esgotado).