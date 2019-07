Ana Carolina, Zé Ramalho e Mariana Aydar estão entre os shows da semana

6ª (26)

Ana Carolina

No show ‘Fogueira em Alto Mar’, ela interpreta músicas do novo trabalho, como a faixa ‘Não Tem no Mapa’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (26) e sáb. (27), 22h. R$ 119/R$ 309. Cc.: todos. Cd.: todos.

Benito Di Paula

Na turnê ‘Fim de Papo’, o artista relembra ‘Mulher Brasileira’, ‘Retalhos de Cetim’ e outros sucessos. Rodrigo Vellozo, filho do artista, participa da apresentação. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 6ª (26), 21h. R$ 60/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cida Moreira

Em ‘Boleros e Outras Delícias’, ela interpreta músicas de Sérgio Sampaio, autor de ‘Eu Quero É Botar Meu Bloco na Rua’. Ivan Gomes (baixo) é o diretor musical. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (26), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mariana Aydar

Ela apresenta músicas dos quatro EPs do projeto ‘Veia Nordestina’, em que ela interpreta ritmos nordestinos. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (26), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tetê Espíndola

No show ‘Cantando a Era dos Festivais’, a cantora relembra clássicos da MPB revelados durante os festivais dos anos 1960 e também dos anos 1980. Ela relê canções de autores como Chico Buarque. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (26), 20h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Virgínia Rosa

O compositor Paulo Vanzolini é o homenageado do show ‘Sorrisos’, criado pela cantora para celebrar os 95 anos de nascimento do autor de ‘Ronda’ e ‘Volta por Cima’. As cantoras Áurea Martins e Ellen Oléria, além do acordeonista Toninho Ferragutti, participam. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. 6ª (26), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé Ramalho

Depois de lançar um CD e DVD gravado ao vivo em João Pessoa, o artista faz show interpretando músicas como ‘Admirável Gado Novo’ e ‘Chão de Giz’. Espaço das Américas (3.126 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (26), 22h30; dom. (28), 20h. R$ 140/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (27)

Ana Carolina

Leia mais acima

Áurea Martins

Com mais de 50 anos de carreira, a cantora interpreta temas da MPB tendo como convidadas Alaíde Costa, Verônica Ferriani e Virgínia Rosa. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (27), 22h. R$ 53. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Edson & Hudson

A dupla grava o DVD ‘Amor + Boteco’, com clássicos do universo sertanejo que marcaram os anos 1990. Credicard Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Sáb. (27), 22h. R$ 80/R$ 260. Cc.: todos. Cd.: todos.

Humberto Gessinger

No show ‘Ao Vivo pra Caramba’, o artista interpreta músicas do álbum ‘A Revolta dos Dândis’, gravado com os Engenheiros do Hawaii em 1987, e canções inéditas. Sesc Pq. Dom Pedro II. Pça. S. Vito, s/nº, Brás, 3111-7400. Sáb. (27), 18h. Grátis.

Maria João

A cantora portuguesa, que, em 2017, gravou um álbum em homenagem a Aldir Blanc, faz show com participação do pianista André Mehmari. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (27), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Salomão Soares e Vanessa Moreno

O pianista e a cantora lançam o álbum ‘Chão de Flutuar’, com músicas de Djavan, Dori Caymmi e outros compositores. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (27), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Wesley Safadão

Em show do projeto Garota White, o cantor apresenta novidades como ‘Desencana’. O duo eletrônico Cat Dealers participa da noite. Espaço das Américas (7.950 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (27), 23h (abertura, 21h). R$ 100/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Domingo (28)

Adriano Magoo

Integrante da banda de Zeca Baleiro, o pianista e arranjador apresenta as músicas do primeiro álbum solo, ‘Sol Futuro’ (2017). Verônica Ferriani participa do show. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (28), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dingo Bells

‘Todo Mundo Vai Mudar’ é o segundo disco do grupo. Com ecos de pop, rock e folk, o trabalho traz dez faixas que falam sobre o impacto das mudanças no cotidiano. Sesc Interlagos. Praça Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (28), 16h. Grátis.

Projeto Coisa Fina convida João Donato

Ao lado do pianista, a big band paulistana mostra composições autorais e temas de Dom Salvador, Moacir Santos e do próprio Donato em novos arranjos. Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (28), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Xenia França e Timeline Trio

Ao lado do trio, que prepara seu primeiro trabalho, a cantora interpreta as músicas do primeiro álbum solo. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Dom. (28), 19h30. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé Ramalho

Leia mais acima

2ª (29)

Paula Lima

Ao lado do pianista Naldo Ramos, a cantora interpreta músicas clássicas da carreira em formato intimista. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (29), 19h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (30)

Jair Naves

Terceiro disco solo do artista, ‘Rente’ traz dez canções. No show de lançamento, o violoncelista Raphael Evangelista é convidado especial. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 3ª (30), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Jorge Vercillo

Ao lado do filho Viny Vercillo (guitarra, violão e vocais) e de Leo Mucuri (percussão), ele apresenta o show ‘Intimista’. Sucessos dos 25 anos de carreira do compositor como ‘Final Feliz’ e ‘Que Nem Maré’ são apresentados com novos arranjos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (30), 21h. R$ 120/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (31)

Nelson Sargento

Comemorando 95 anos, o sambista mangueirense se apresenta com os músicos e professores da escola de choro de São Paulo. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 4ª (31) e 5ª (1º), 21h30. R$ 153. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

5ª (1º)

Falamansa

Completando 20 anos de carreira, a banda apresenta as músicas do DVD ‘Falamansa 20 Anos’. ‘Xote dos Milagres’ e ‘Rindo à Toa’ estão no repertório. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (1º), 21h30 (abertura, 20h). R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Nelson Sargento

Leia mais acima

Pietá

Sucessor de ‘Leve o Que Quiser’ (2015), ‘Santo Sossego’ (2019) é o segundo álbum do trio, que agora aposta na sonoridade roqueira. ‘Doidecê’ e ‘Mar de Sonhos’ estão entre as dez faixas. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (1º), 21h (abertura). R$ 15/R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Ratos de Porão

Tendo João Gordo à frente, o grupo punk faz show para celebrar os 30 anos do álbum ‘Brasil’. A banda Surra, lançando o álbum ‘Escorrendo pelo Ralo’, abre a noite. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (1º) e 2/8, 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Zeca Baleiro

No projeto ‘Baile do Baleiro’, o cantor e compositor recria canções de nomes que o influenciaram – entre eles, Belchior, Erasmo Carlos e Tim Maia. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (1º), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 70/R$ 120. Cc.: todos. Cd: todos.

Especial

100 Anos do Seu Biano

Integrante da formação original da Banda de Pífanos de Caruaru, Sebastião Biano comemora 100 anos em shows especiais, com participações da banda e de Gero Camilo. Zeca Baleiro estará no palco sábado (27) e o grupo A Barca, no domingo (28). Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (27), 21h; dom. (28), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Festival Latinidades

Com foco nas mulheres negras da América Latina, o festival se encerra com desfiles de moda e shows da americana A. M. Strings, com participação de Laylah Arruda, da moçambicana Zav e das brasileiras Bia Ferreira e Doralyce. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (27), 20h (abertura, 19h). R$ 30/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival BB Seguros de Blues e Jazz

Na 5ª Edição do festival, o bluesman Robert Cray (foto) é um dos nomes que se apresenta, às 17h30. Outro destaque é o encontro de dois dos mais célebres guitarristas do Brasil, Sérgio Dias e Luiz Carlini (16h10). O festival ainda conta com o baixista Thiago Espirito Santo convidando o gaitista Maurício Einhorn (14h50) e o trio de Ricardo Herz (13h45), entre outras atrações. Pq. Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001, Alto de Pinheiros. Sáb. (27), 11h/19h. Grátis.

São Paulo Folk Festival

Nesta segunda edição, o festival de folk recebe Jéf e as bandas Bravaguarda e Santa Jam Vó Alberta. Z (250 lug.). Av. Brig. Faria Lima, 724, Pinheiros, 2936-0934. 6ª (26), 20h. R$ 20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Osesp: Guerrero e Meneses

Sob regência de Giancarlo Guerrero, a orquestra interpreta obras de Schubert, Marlos Nobre e Dimitri Shostakovich. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (1º) e 2/8, 20h30; 3/8, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (1º), 10h. R$ 15.

L’Italiana in Algeri

Ensaio geral da ópera de Gioachino Rossini, que estreia em 2/8. Valentina Peleggi rege a orquestra e Lívia Sabag é a diretora cênica. Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3667-0499. 4ª (31), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Rigoletto

Com direção cênica de Jorge Takla e musical do maestro Roberto Minczuk, a ópera de Giuseppe Verdi é encenada por nomes como os barítonos Fabian Veloz e Rodrigo Esteves, que se dividem no papel-título. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (26), sáb. (27) e 3ª (30), 20h; dom. (28), 18h. R$ 20/R$ 120 (esgotado). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Festival de Campos do Jordão

Camerata Antiqua de Curitiba

Luís Otávio Santos rege a orquestra, em concerto com obras de Händel. Nomes como Graciela Oddone (soprano) participam. Auditório Claudio Santoro (814 lug). Av. Dr. Luís Arrobas Martins, 1.880, Alto da Boa Vista, Campos do Jordão, (12) 3662-2334. 6ª (26), 20h30. R$ 50.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Sáb. (27), 16h30. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jazz Sinfonieta

Sob regência de Nelson Ayres, a orquestra se apresenta ao lado de Diogo Nogueira. Músicas de autores como Cartola e Chico Buarque estão no programa. Praça do Capivari. Pça. São Benedito, V. Capivari, Campos do Jordão. Sáb. (27), 16h30. Grátis.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (28), 18h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.