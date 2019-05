Ana Cañas, Luedji Luna e Rubel estão entre os shows do fim de semana

6ª (31)

Ana Cañas

Ela apresenta as músicas do disco ‘Todxs’ (2018), calcado no feminismo. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. 6ª (31), 21h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Chico Saraiva

O violonista lança o livro ‘Violão-Canção’, em que entrevista oito violonistas ligados à canção brasileira. Luiz Tatit e Guinga participam da apresentação. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. 6ª (31), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Daniel Groove

Em show com participação de Saulo Duarte e Manoel Cordeiro, o cantor e compositor lança o terceiro álbum, ‘Levante’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (31), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Duda Beat

Misturando axé, pop e eletrônico, a cantora faz show do álbum ‘Sinto Muito’ (2018). Sesc Belenzinho. Comedoria (650 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (31) e sáb. (1º), 21h30. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

A Espetacular Charanga do França

Passando por cumbia, maxixe e samba, o grupo liderado por Thiago França se apresenta ao lado dos coletivos Cornucópia Desvairada e Fanfarra Manada. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 6ª (31), 23h. R$ 20/R$ 40. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Mariene de Castro

Unindo o samba baiano com o carioca, a cantora apresenta o show ‘Roda a Baiana’, ao lado do grupo Jongo da Serrinha. Ela interpreta músicas de Dorival Caymmi, Roque Ferreira, entre outros compositores. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 6ª (31), 22h (abertura, 20h30). R$ 70/R$ 160. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mônica Salmaso, Nelson Ayres e Teco Cardoso

Salmaso (voz), Ayres (piano) e Cardoso (sopros) apresentam releituras de canções compostas por Vinicius de Moraes e Dorival Caymmi. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 6ª (31), 20h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Premê

Na ativa há 40 anos, a banda lança a ‘Caixinha do Premê’, um box com sete álbuns, incluindo trabalho inédito. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (31) e sáb. (1º), 21h; dom. (2), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rubel

Passando por folk, rap e R&B, ele faz show contemplando músicas de seus dois álbuns, ‘Pearl’ (2013) e ‘Casas’ (2018). Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. 6ª (31), 22h. R$ 70/ R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (1º)

Alaíde Costa

Com mais de 50 anos de carreira, a cantora faz show dedicado às músicas que Chico Buarque e Edu Lobo fizeram em parceria. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Sáb. (1º), 22h. R$ 62. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

BK’

‘Gigantes’ é o segundo álbum do rapper, que ele apresenta neste show. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (1º), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Black Alien

Com produção de Papatinho, o rapper lança o terceiro álbum solo, ‘Abaixo de Zero: Hello Hell’. ‘Take Ten’ e ‘Vai Baby’ estão entre as faixas do trabalho. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (1º), 21h; dom. (2), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá

Integrantes da Legião Urbana, os músicos tocam faixas de ‘Dois’ (1986) e ‘Que País É Este’ (1987), que estão entre os álbuns clássicos da banda. André Frateschi, Lucas Vasconcellos, Mauro Berman e Roberto Pollo também estarão no palco. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (1º), 22h30 (abertura, 20h). R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Duda Beat

Horace Andy

Colaborador frequente do grupo Massive Attack, o jamaicano tem mais de 50 anos de carreira. A banda Leões de Israel o acompanha no show. Fabrique Club (1.000 lug.). R. Barra Funda, 1.075, 4306-4220. Sáb. (1º), 23h. R$ 100/R$ 120. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Letrux

Letícia Novaes se apresenta como Letrux em show do álbum ‘Letrux em Noite de Climão’ (2017), com influências da música eletrônica. Sesc 24 de Maio. Teatro (216 lug.). R. 24 de Maio, 109, metrô República, 3350-6300. Sáb. (1º), 18h e 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Luedji Luna

Ela faz show do EP ‘Mundo’, que tem faixas do álbum ‘Um Corpo no Mundo’ (2017) remixadas pelo DJ Nyack. Tássia Reis, Rincon Sapiência, Stéfanie e Zudizilla participam do show. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (1º), 21h30; dom. (2), 18h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Mart’nália

Ela faz show de seu álbum mais recente, dedicado à obra de Vinicius de Moraes. Há releitura de ‘Minha Namorada’. Sesc Guarulhos. Teatro (349 lug.). R. Guilherme Lino dos Santos, 1.200, 2475-5550. Sáb. (1º), 20h; dom. (2), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Premê

Tim Bernardes

Integrante do grupo O Terno, ele faz show do primeiro álbum solo, ‘Recomeçar’ (2017), elogiado pela crítica. Sesc Belenzinho. Teatro (364 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (1º), 21h. R$ 6/R$ 20 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (2)

Black Alien

Hermeto Pascoal

O multi-instrumentista apresenta o projeto Hermeto Pascoal e a Música Universal. Além do show, há uma exposição com pinturas feitas por Hermeto em objetos. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (2), 18h. Grátis (retirar ingresso 2h antes). Horário da exposição: 14h/20h. Cc: todos. Cd.: todos.

Luedji Luna

Manu Lafer

Canções de Paul McCartney e Bob Dylan ganham releituras no novo disco do cantor e compositor, ‘Something Old and New’. Justin Poindexter, Toninho Horta e Verônica Ferriani participam da apresentação. Auditório Ibirapuera (806 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (2), 19h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mart’nália

Metá Metá

O grupo formado por Juçara Marçal, Kiko Dinucci e Thiago França apresenta as canções do álbum ‘MM3’, lançado em 2016. Sesc Campo Limpo. Tenda da Comedoria. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Dom. (2), 16h. Grátis.

Mombojó

Da geração pós-manguebeat de Pernambuco, o grupo apresenta o projeto ‘MMBJ 12’. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (2), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Premê

2ª (3)

Airto Moreira

Percussionista que tocou com grandes nomes do jazz, ele apresenta temas gravados no álbum ‘Aluê’ (2017), indicado ao Grammy Latino. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (3), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

André Abujamra

Passeando por várias fases da carreira, o cantor e compositor faz o show ‘As 9 Faces do Sr. Abu’, em que relembra canções como ‘Alma Não Tem Cor’ e ‘O Mundo’. Centro da Terra (100 lug.). R. Piracuama, 19, Sumaré, 3675-1595. 2ª, 20h. R$ 20 (na bilheteria, pague quanto quiser). Vendas pelo site: www.sympla.com.br. Até 24/6.

3ª (4)

Edgard Scandurra e Marcos Ottaviano

Homenageando ídolos como Eric Clapton, os dois guitarristas se encontram em show no qual também mostram temas autorais. Bona (85 lug.). R. Álvaro Anes, 43, Pinheiros, 3812-8400. 3ª (4), 20h30.

R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Felipe Cordeiro e Gaby Amarantos

Trabalhando com os estilos musicais do Pará, eles se encontram neste show, em que passam por guitarrada e tecnobrega. Baretto (65 lug.). R. Vittorio Fasano, 88, Cerqueira César, 3896-4000. 3ª (4) e 11/6, 20h (abertura). R$ 180. Vendas pelo site: www.sympla.com.br

Toquinho

Em show que comemora os 20 anos da produtora Circuito Musical, ele recebe convidados como a cantora Camilla Faustino, o pianista João Ventura e os músicos Proveta e João Parahyba. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (4), 21h30 (abertura, 20h). R$ 100. Cc.: todos. Cd: todos.

4ª (5)

Robert Glasper Electric Trio

Nomeado a sete Grammy, o cantor e pianista apresenta sua fusão de jazz e hip hop ao lado de seu grupo. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 4ª (5), 20h e 22h30. R$ 190/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (6)

Jorge Drexler

Vencedor do Oscar, o uruguaio apresenta show da turnê ‘Silente’. Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 3670-4100. 5ª (6) e 7/6, 20h30. R$ 80/R$ 280 (5ª, esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Marina de la Riva

No show ‘Memórias de um Jardim’, a cantora se inspira no jardim de casa e nas memórias da infância, passando por sucessos de Glória Estefan e Roberto Ribeiro. Centro Cultural São Paulo. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (6), 21h. R$ 25. Cc: todos. Cd.: todos.

Paula Lima

No show ‘Mil Estrelas’, a cantora interpreta músicas conhecidas de Jorge Ben Jor (‘Meu Guarda-chuva’) e Sidney Miller (‘É Isso Aí’), além da canção que dá nome ao show. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 5ª (6), 22h30 (abertura, 21h). R$ 65/R$ 85. Cc.: todos. Cd: todos.

Uxía

Considerada a grande dama da música e da poesia galego-portuguesa, ela se apresenta ao lado de Chico César, Ceumar e Socorro Lira. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (6), 21h30. R$ 71. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Yvison Pessoa

Tendo como convidados Diogo Nogueira e a Velha Guarda da Camisa Verde e Branco, o sambista faz o show ‘Essipê Errijota’, com clássicos do samba carioca e paulistano. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (6) e 7/6, 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Demarcação Urgente!

Artistas ligados à causa indígena e também lideranças indígenas estão no elenco do show

Demarcação Urgente!. Chico César, Céu (foto), Letícia Sabatella, Felipe Cordeiro, Marlui Miranda, Kunumi MC, Sonia Guajajara e DJ MAM participam do espetáculo, com concepção e direção artística de Carlos Rennó. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 4ª (5), 21h30 (abertura, 20h). R$ 50/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Festival Path

O festival de inovação promove shows gratuitos. Craca e Dani Nega (17h), Carne Doce (18h) e Jaloo (19h10) são destaques de sábado (1º). A banda Mulamba (17h) e o encontro de Black Mantra com BNegão (18h) estão entre os shows de domingo (2). Pça. Alexandre de Gusmão. Al. Casa Branca, Jd. Paulista. Sáb (1º) e dom. (2), a partir das 12h. Grátis.

Free Pass Metal Festival III

Com foco em artistas de heavy metal, o festival chega à 3ª edição. As bandas Avantasia, Shaman e Rec/All se apresentam. Espaço das Américas (8.450 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (2), 16h (abertura). R$ 200/R$ 440. Cc.: todos. Cd.: todos.

Music Motion Festival

Contemplando música, arte, moda e alimentação, o evento traz apresentações de GoldFish, Orquestra Voadora, entre outros. Aeroporto Campo de Marte. Av. Santos Dumont, 1.979, Santana. Sáb. (1º), 14h. R$ 155/R$ 395. Vendas pelo site: www.ingresse.com

Sempre Angela

O show celebra os 90 anos de Angela Maria. Na 5ª (6), Alcione (foto), Agnaldo Rayol, Ayrton Montarroyos e Claudette Soares estarão no palco. Wanderléa, Filipe Catto, As Bahias e a Cozinha Mineira e Eliana Pittman são atrações de 7/6. E, no dia 8/6, é a vez de Tania Alves, Joanna, Márcio Gomes e Alaíde Costa. Sesc Vila Mariana. Teatro Antunes Filho (620 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (6), 7 e 8/6, 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Música Clássica

Beethoven Total

A Orquestra Sinfônica Municipal mostra em o ciclo completo das sinfonias de Beethoven. O maestro Roberto Minczuk rege os concertos. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. 6ª (31), 20h; sáb. (1º) e dom. (2), 17h e 20h. R$ 12/R$ 40. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

CORALUSP – Grupo Azul

O grupo mescla canções nacionais e internacionais com participação do grupo InovaSamba. André Juarez rege. Auditório Ibirapuera. Foyer. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (1º), 19h. Grátis.

Orquestra de Câmara da Irlanda

O alemão Jörg Widmann rege a Orquestra de Câmara da Irlanda em show que integra a temporada da Cultura Artística. Obras de Mozart, Felix Mendelssohn-Bartholdy e do próprio Widmann estão no programa. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (4) e 4ª (5), 21h. R$ 75/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Heliópolis

Isaac Karabtchevsky rege a orquestra, que interpreta obras de Tchaikovski e Nikolai Rimsky-Korsakov. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2090. Dom. (2), 12h. R$ 10. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Osesp: Macelaru e Trpceski

Cristian Macelaru rege a orquestra em concerto com o pianista Simon Trpceski e obras compostas por Brahms, Wagner e Béla Bartók. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (6) e 7/6, 20h30; 8/6, 16h30. R$ 55/R$ 230. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (6), 10h. R$ 15.