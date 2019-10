Ana Cañas, Angela Roro e Toquinho fazem shows de 2ª (28) a 5ª (31)

2ª (28)

Tunai e Wagner Tiso

O compositor e o pianista fazem o show ‘Saudade de Elis’, com músicas de Tunai e de outros autores gravadas pela cantora. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (28), 19h30. R$ 9/

R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

4ª (30)

Adriano Grineberg

Em show com participação de Filipe Catto, o cantor e pianista que mistura blues e música africana lança o álbum ‘108’. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (30), 22h (abertura, 20h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Tony Tornado

Ao lado da banda Funkessência e de seu filho, o cantor e também ator Lincoln Tornado, o cantor e ator faz uma homenagem a Tim Maia. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 4ª (30), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

5ª (31)

Ana Cañas

Ela apresenta as músicas do disco ‘Todxs’ (2018), calcado no feminismo. ‘Tão Sua’ e ‘Lambe-Lambe’ estão entre as faixas. Mundo Pensante (400 lug.). R. 13 de Maio, 830, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (31), 21h (abertura). R$ 20/R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Ana De Hollanda

Irmã de Chico Buarque, ela faz o show ‘Tom Jobim: 25 Anos Sem Você, com músicas do autor de ‘Chega de Saudade’. Sesc Avenida Paulista. Térreo (200 lug.). Av. Paulista, 119, metrô Brigadeiro, 3170-0800. 5ª (31), 20h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Angela Ro Ro

Celebrando 40 anos de lançamento do primeiro disco, ela interpreta ao piano grandes sucessos da carreira, como ‘Amor, Meu Grande Amor’. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. 5ª (31), 20h e 22h30. R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Toquinho e Banda Mantiqueira

Na primeira edição do Projeto Estação Jazz, o músico e o grupo liderado por Nailor Azevedo, o Proveta, interpreta músicas de Vinicius de Moraes. ‘Garota de Ipanema’ e ‘Eu Sei Que Vou Te Amar’ integram o repertório. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa-Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 5ª (31), 21h. R$ 60/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.