‘Amigos para Sempre’ e ‘O Peso do Passado’ estreiam esta semana em São Paulo; confira a programação

(The Upside, EUA/2019, 118 min.) – Drama. Dir. Neil Burger. Com Bryan Cranston, Kevin Hart, Nicole Kidman. Philip fica tetraplégico após sofrer um acidente. A situação o deixa desgostoso com a vida, até conhecer Dell, jovem com registro criminal e sem experiência profissional. Mesmo assim, Philip decide contratá-lo como assistente. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

(Capharnaüm, Líbano, França/2019, 126 min.) – Drama. Dir. Nadine Labaki. Com Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos Shifera. Aos 12 anos, Zain cuida de seus irmãos no cortiço onde vive com os pais ausentes. Quando sua irmã de 11 anos é forçada a se casar com um homem mais velho, o menino se revolta e decide abandonar a família. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

(How To Train Your Dragon: The Hidden World, EUA/2019, 104 min.) – Animação. Dir. Dean DeBlois. Com Jay Baruchel, America Ferrera, Cate Blanchett. No novo capítulo, Soluço e Banguela finalmente descobrirão seus verdadeiros destinos, quando surge a ameaça mais sombria que já enfrentaram, testando a amizade dos dois. Livre. Confira salas e horários de exibição

(Brasil/2018, 90 min.) – Documentário. Dir. Paulo Markun e Sérgio Roizenblit. A relação dos médicos cubanos com suas famílias, que permanecem em Cuba enquanto eles viajam para atender pacientes em vários continentes. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

(Destroyer, EUA/2019, 123 min.) – Suspense. Dir. Karyn Kusama. Com Nicole Kidman, Toby Kebbell, Tatiana Maslany. Erin Bell, uma detetive norte-americana, conecta-se com seu passado ao aceitar participar de uma missão secreta. Infiltrada em uma gangue californiana, ela tem a chance de perseguir os responsáveis por seu drama pessoal. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

(Place Publique, França/2019, 98 min.) – Comédia. Dir. Agnès Jaoui. Com Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker. Castro era um apresentador de TV de sucesso, mas a fama ficou no passado. Quando sua produtora, Nathalie, muda-se para o interior, ele vai à festa de abertura da casa com sua filha, a ex-mulher, a atual namorada e vários outros convidados excêntricos. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

(Brasil/2018, 113 min.) – Drama. Dir. Susana Gracia. Com Grace Passô, Russo Apr, Rejane Faria. Juliana está saindo de Itaúna, no interior de Minas Gerais, para viver em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Sua nova ocupação envolve combater endemias da região, o que cria situações inusitadas e faz com que conheça várias pessoas novas, capazes de mudar sua vida. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

(Glass, EUA/2019, 129 min.) – Suspense. Dir. M. Night Shyamalan. Com Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson. Kevin Crumb, o homem com 23 personalidades, é perseguido por David Dunn, perseguição influenciada pela presença de Elijah Price, que manipula os encontros entre eles, presos em um manicômio, e guarda segredos sobre os dois. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

