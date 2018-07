‘Alguma Coisa Assim’ e nova sequência de ‘Missão Impossível’ estão entre as estreias da semana

Alguma Coisa Assim

(Brasil-Alemanha/2017, 80 min.) – Drama. Dir. Esmir Filho, Mariana Bastos. Com Caroline Abras, André Antunes, Clemens Schick. Enquanto buscam diversão, os jovens Caio e Mari vagam pela noite paulistana. Entre o som e os silêncios, os dois vão se conhecendo ainda mais e, ao longo de uma década, se reencontram em três momentos muito importantes de suas vidas. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

A Festa

(The Party, Reino Unido/2017, 71 min.) – Comédia dramática. Dir. Sally Porter. Com Kristin Scott Thomas, Timothy Spall, Patricia Clarkson. Janet, uma política de esquerda, convida os amigos de partido para comemorar sua escolha para o cargo de ministra da Saúde. Mas é a surpresa revelada pelo marido de Janet, o intelectual Bill, que vai transformar o evento. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Lámen Shop

(Ramen Teh Reino Unido/2018, 90 min.) – Drama. Dir. Eric Khoo. Com Takumi Saitoh, Seiko Matsuda, Tsuyoshi Ihara. Masato é um jovem chef de lámen que, cheio de dúvidas sobre a morte de seus pais e sobre seu passado, decide embarcar em uma jornada culinária em Cingapura. Lá, ele descobre muito mais que deliciosos pratos. Livre. Confira salas e horários de exibição

Missão Impossível – Efeito Fallout

(Mission: Impossible – Fallout, Estados Unidos/2018, 148 min.) – Ação. Dir. Christopher McQuarrie. Com Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson. Quando uma importante missão não sai como planejado, Ethan Hunt e o time do IMF unem forças em uma corrida contra o tempo, para acertar as contas com o passado. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Promessa ao Amanhecer

(La Promesse de l’aube, França/2017, 133 min.) – Comédia dramática. Dir. Eric Barbier. Com Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon. Da infância na Polônia até a adolescência em Nice; dos anos de estudante em Paris ao período em que foi treinado para ser piloto de guerra, Romain Gary atribui a vontade de viver intensamente à sua mãe, Nina. Mas essa devoção também se torna um fardo em sua vida. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Todo Dia

(Every Day, Estados Unidos/2017, 98 min.) – Fantasia. Dir. Michael Sucsy. Com Angourie Rice, Justice Smith, Owen Teague. ‘A’ tem o incrível poder de acordar todos os dias em um corpo diferente, independente de gênero, cor ou idade. E deve se adaptar a seu novo corpo, ainda que somente por um dia. Mas sua rotina muda quando acorda no corpo de Justin e acaba se apaixonando pela namorada dele, Rhiannon. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Vinte Anos

(Brasil-Costa Rica/2016, 80 min.) – Documentário. Dir. Alice de Andrade. Em uma Cuba onde o tempo parece não passar, uma mudança radical e imprevisível promete alterar a vida de todos para sempre. E, em meio a esse turbilhão de informações, três casais cubanos tentam viver suas histórias de amor, ao passo que a vida vai se transformando. Livre. Confira salas e horários de exibição

