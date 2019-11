Alcione, Rael e Samuca e a Selva estão entre os shows de sábado (16/11)

Alcione

Comemorando 45 anos de carreira, ela canta sucessos da carreira no show ‘Eu Sou a Marrom’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (16), 22h. R$ 89/R$ 179. Cc.: todos. Cd.: todos.

Antonio Nóbrega

Explorando ritmos como a embolada, ele faz show de lançamento do álbum ‘Rima’. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. Sáb. (16), 22h (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mônica Salmaso

Ao lado de Teco Cardoso (sopros) e Nelson Ayres (piano), a cantora revisita o repertório do álbum ‘Alma Lírica Brasileira’ (2011). Canções de Chico Buarque, Tom Jobim e Herivelto Martins integram o repertório. Blue Note (346 lug.). Conjunto Nacional. Av. Paulista, 2.073, 2º andar, metrô Consolação. Sáb. (16), 20h e 22h30. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Rael

Acompanhado por três músicos, o rapper lança o álbum ‘Capim-Cidreira’. Audio (3.200 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (16), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Renato Braz

O álbum ‘Canto Guerreiro, Levantados do Chão’ marca os 50 anos de nascimento do cantor. O trabalho conta com músicas de Chico Buarque, Gilberto Gil, entre outros. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. 6ª (15), sáb. (16) e dom. (17), 19h15. Grátis (retirar ingresso a partir de 9h do dia do show).

Ritchie & Black Tie

Ao lado do grupo, o cantor de ‘Menina Veneno’ lança o álbum ‘Ritchie & Black Tie – Wild World: Canções de Cat Stevens’. O trabalho homenageia o compositor de ‘Father And Son’. Sesc Pompeia. Teatro (746 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (16), 21h; dom. (17), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ruggero Pasquarelli

O ídolo pop italiano que integra o elenco da série ‘Soy Luna’ faz show com ‘Probablemente’ e outros hits. Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3101-1305. Sáb. (16), 20h (abertura, 18h). R$ 150/R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Samuca e a Selva

No álbum ‘Tudo que Move É Sagrado’ (2018), o coletivo homenageia o compositor Ronaldo Bastos com releituras de suas canções. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (16), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.